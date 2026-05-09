W skrócie Projekt Stargate w Saline Township to największa taka inwestycja w stanie Michigan, realizowane dla Oracle i OpenAI przez Related Digital i Walbridge, z budżetem 16 miliardów dolarów.

Powstaje tam infrastruktura przeznaczone do obsługi systemów sztucznej inteligencji nowej generacji. Budowa obejmuje m.in. trzy parterowe budynki po około 50 tys. m2 każdy, oraz Centrum Bezpieczeństwa i Jakości służące szkoleniu pracowników.

Inwestycja budzi kontrowersje wśród mieszkańców, co zaowocowało protestami i próbami ugody.

Gigantyczne centrum danych dla Oracle i OpenAI

Projekt Stargate w Saline Township w stanie Michigan w USA jest elementem ekspansji Stargate, która jest częścią większej inicjatywy budowy infrastruktury AI o wartości 500 miliardów dolarów.

Kampus w Michigan to największa tego typu inwestycja w stanie. Główne prace budowlane wystartowały na początku 2026 r.

Od rozpoczęcia budowy przepracowano już ponad 200 000 godzin na obszarze o powierzchni ponad 100 hektarów. Zaangażowane firmy informują o postępach.

Kampus Stargate Michigan to jeden z najbardziej skomplikowanych technicznie projektów budowlanych w kraju. Nowoczesna infrastruktura ma na celu obsługę technologii sztucznej inteligencji nowej generacji.

Generalnym wykonawcą centrum danych w Saline Township w stanie Michigan jest amerykańska firma budowlano-inżynieryjna Walbridge. To największy projekt w 110-letniej historii firmy.

- Opracowany przez firmę Related Digital wyłącznie dla Oracle i OpenAI kampus o wartości 16 miliardów dolarów i mocy rzędu gigawata powstaje w ramach pierwszej w USA umowy o współpracy przy projekcie, obejmującej ponad 2500 związkowych fachowców i praktykantów - podaje Walbridge.

Walbridge buduje także modułowe Centrum Bezpieczeństwa i Jakości na obszarze kampusu w Saline Township, które ma umożliwić szkolenie praktykantów elektrycznych oraz poszerzyć liczbę wykwalifikowanych pracowników niezbędnych do realizacji projektów infrastruktury sztucznej inteligencji w tym regionie.

Stan prac przy kampusie Stargate Michigan. Budowa postępuje. Walbridge materiały prasowe

Obiekt jest określany jako "Stodoła", ze względu na zabytkową czerwoną stodołę zachowaną jako element zabudowy.

Ogromne centrum AI. Projekt od początku wywoływał kontrowersje

Kampus Stargate Michigan został zaprojektowany tak, aby dostarczać ponad 1 gigawat (ponad 1000 megawatów) energii na potrzeby operacji związanych ze sztuczną inteligencją.

Inwestycja obejmuje budowę trzech ogromnych, parterowych budynków, każdy o powierzchni ok. 50 tys. m2. Budynki będą certyfikowane w systemie LEED. W projekcie zostanie zastosowany system chłodzenia w obiegu zamkniętym, ograniczający zużycie wody, oraz magazyny energii, co ma na celu chronić lokalne zasoby.

Projekt spotkał się z oporem okolicznych mieszkańców, co doprowadziło do ugody. Według doniesień w jej ramach deweloper przekaże 14 milionów dolarów na lokalne cele (straż pożarna, ochrona gruntów rolnych). Mimo protestów, według komunikatów z kwietnia i maja 2026 r., budowa jest w toku i zabezpieczono finansowanie.

Budowa kampusu Stargate Michigan postępuje, a wstępne szacunki wskazują, że zakończenie prac może przypaść na koniec 2027 lub 2028 r.

