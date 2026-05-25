Castorama spotkała się z ostatnio z krytyką i popularny dyskont budowlany został oskarżony o wykorzystywanie kamer do monitorowania ruchu. Przy okazji pojawiły się zarzuty dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji.

Kamery w sklepach Castorama i irytacja klientów

Onet i Fakt niedawno raportowali, że Castorama postanowiła w wybranych sklepach wykorzystać kamery, które monitorują ruch oraz odsetek osób wychodzących bez żadnych towarów. Ta grupa klientów stała się "celem" pracowników firmy, którzy pytali m.in. o powód niedokonania zakupów.

Jak nietrudno się domyślić, u klientów zaczęło to wywoływać irytację. Dobrze w takiej sytuacji mieli nie czuć się także pracownicy i część z nich miała uważać, że jest to "uwłaczające".

Samo wykorzystanie kamer dziś już nie budzi pewnie żadnych kontrowersji. Analiza przeprowadzona przez firmę miała wykazać, że z rana i wieczorami ruch jest mniejszy, ale rośnie w godzinach popołudniowych i wtedy zaczyna brakować obsługi. To miało rzekomo wpłynąć na grafiki pracowników, które przestały być tak elastyczne.

W konsekwencji dla części pracowników miało to być nie do przyjęcia i skończyć się odejściami. Dla Castoramy w dłuższej perspektywie czasu mogłoby to być problemem.

Castorama reaguje na zarzuty i wyjaśnia

Castorama zareagowała na sytuację i w zeszłym tygodniu udostępniła oświadczenie, które otrzymała m.in. redakcja Fakt.pl. Odniesiono się w nim m.in. do zarzutów, jakoby przez firmę była wykorzystywana sztuczna inteligencja.

Castorama Polska nie wykorzystuje żadnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji do monitorowania klientów ani pracowników. Sugestie dotyczące stosowania takich technologii są niezgodne z faktami

Poniżej odpowiedzi na najważniejsze pytania, które otrzymaliśmy od firmy Castorama Polska.

Czy Castorama Polska wykorzystuje system kamer AI do liczenia klientów i wymaga od pracowników określonego poziomu zakupów?

Nie. Nie używamy sztucznej inteligencji ani żadnych systemów do śledzenia konkretnych osób.

Nie monitorujemy indywidualnych zachowań klientów. Nie analizujemy pracy konkretnych pracowników na podstawie tego, czy klient coś kupił. Nie monitorujemy czasu przebywania klienta/pracownika w alejce na sklepie. Nie posiadamy infrastruktury do tworzenia tzw. "heat maps", czyli śledzenie obszarów z natężonym ruchem. W sklepach działają jedynie proste systemy liczące, ile osób wchodzi do sklepu, tak jak w wielu innych sieciach handlowych. Dzięki temu wiemy, kiedy jest największy ruch i możemy zapewnić więcej pracowników do pomocy.

Nieprawdziwe są także informacje sugerujące, że pracownicy mają obowiązek osiągania określonego poziomu klientów kończących wizytę zakupem.

Czy wynagrodzenia pracowników zależą od liczby klientów dokonujących zakupów?

Nie. Wynagrodzenia pracowników Castorama Polska nie są uzależnione od wskaźnika liczby klientów dokonujących zakupów. Dotyczy to zarówno wynagrodzeń zasadniczych, jak i funkcjonującego systemu premiowego.

Jak wygląda organizacja grafików pracy w sklepach Castorama?

W Castorama Polska od wielu lat funkcjonuje równoważny system czasu pracy, zgodny z przepisami prawa pracy i powszechnie stosowany w handlu detalicznym.

Grafik jest dopasowany do tego, kiedy w sklepie jest najwięcej klientów. Nie tworzymy grafików przy pomocy sztucznej inteligencji (AI). Bierzemy pod uwagę zarówno potrzeby klientów, jak i - jeśli to możliwe - pracowników.

Praca w soboty jest standardowym elementem pracy w handlu detalicznym. Castorama Polska stosuje dodatki finansowe za pracę w wybrane soboty oraz wszystkie niedziele handlowe.

Dlaczego i jak Castorama zbiera opinie klientów?

Castorama zbiera opinie od klientów. Bezpośredni kontakt z klientami oraz zbieranie informacji zwrotnej dotyczącej jakości obsługi są naturalnym elementem funkcjonowania branży retail i standardową praktyką stosowaną przez sieci handlowe. Chcemy wiedzieć, co działa dobrze, a co możemy poprawić. Opinie służą wyłącznie ulepszaniu obsługi i zakupów. Pozyskiwanie feedbacku klientów nie ma charakteru kontroli klientów ani pracowników.





Po co ten pośpiech? Wyścig ślimaków promuje spokojne tempo życia © 2026 Associated Press