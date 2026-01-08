Spis treści: Możesz rozmawiać o zdrowiu z odpowiedzialną AI Czy ChatGPT Health jest bezpieczny? Czat AI nie zastąpi lekarza i jego diagnozy

Możesz rozmawiać o zdrowiu z odpowiedzialną AI

Przez ostatnie dekady pytania związane ze zdrowiem wprowadzaliśmy powszechnie do Google. Teraz rolę omnibusa przejmuje sztuczna inteligencja, w tym najpopularniejsza taka aplikacja - ChatGPT. Jak wyjaśnia jego wydawca, każdego tygodnia 230 milionów użytkowników zadaje mu pytania związane ze zdrowiem i welness. Dotąd odbywało się to na zwyczajnym czacie, co prawda z ochroną i funkcjami kontroli danych, ale pozbawionym dedykowanych funkcji. Teraz się to zmienia za sprawą nowej sekcji wprowadzonej 7 stycznia.

ChatGPT Health powstał we współpracy z lekarzami i jak twierdzi jego wydawca, nie ma na celu zastąpienia ich opieki, lecz jedynie jej uzupełnienie. W tej dedykowanej przestrzeni użytkownicy mogą bezpiecznie dołączyć swoją dokumentację medyczną i połączyć aplikacje welness, takie jak Apple Health, Function i MyFitnessPal, aby "ugruntować" sztuczną inteligencję w tych danych. Z uwagi na to, że są to wrażliwe dane, przestrzeń ta jest dodatkowo szyfrowana i odizolowana od innych czatów. Oczywiście nie ma obowiązku wprowadzania swoich danych medycznych do internetu, ale miliony ludzi i tak to robią, więc przynajmniej teraz są lepiej chronieni.

"ChatGPT może pomóc ci zrozumieć ostatnie wyniki badań, przygotować się do wizyty u lekarza, udzielić porady, jak stosować dietę i plan treningowy, albo zrozumieć kompromisy między różnymi opcjami ubezpieczenia w oparciu o twoje wzorce opieki medycznej" - wyjaśnia OpenAI. Wydawca zaznacza jednak, że Health ma jedynie wspierać, a nie zastępować opiekę medyczną. Nie jest on przeznaczony do diagnozowania ani leczenia. "Zamiast tego pomaga ci nawigować przez codzienne pytania i zrozumieć wzorce w czasie - nie tylko w chwilach choroby - dzięki czemu możesz być lepiej poinformowany/a i przygotowany/a do ważnych medycznych konwersacji" - tłumaczy OpenAI.

Czy ChatGPT Health jest bezpieczny?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, Health nie jest po tylko funkcją czatu, ale odrębną przestrzenią w aplikacji. Ma ona swoją własną opcję w menu, a prowadzone w niej rozmowy są odizolowane, przez co ChatGPT nie będzie nawiązywał do ich treści w pozostałych czatach. Co więcej, dane z tych rozmów nie są używane do trenowania modeli bazowych, a więc nie wypłyną u innych osób ani nie będą znane modelom GPT.

"Gdy może się to okazać przydatne, ChatGPT może używać kontekstu z twoich czatów spoza Health - takich jak ostatnia przeprowadzka czy zmiana stylu życia - aby uczynić rozmowę o zdrowiu bardziej adekwatną. Jednakże informacje i wspomnienia z Health nigdy nie wpływają z powrotem do twoich czatów spoza Health, a konwersacje spoza Health nie mogą uzyskiwać dostępu do plików, konwersacji i wspomnień utworzonych wewnątrz Health. Możesz przeglądać i usuwać wspomnienia Health w dowolnym czasie wewnątrz Health lub w sekcji 'Personalizacja' w Ustawieniach" - wyjaśnia OpenAI.

Czat AI nie zastąpi lekarza i jego diagnozy

ChatGPT Health powstał we współpracy z ekspertami zdrowia z całego świata. W jego rozwoju przez dwa lata brało udział 260 lekarzy z 60 krajów, posiadających kilkadziesiąt różnych specjalizacji. Pracowano m.in. nad ustaleniem, co sprawia, że odpowiedź na pytanie dotyczące zdrowia jest potencjalnie pomocna lub szkodliwa. Eksperci ci udzielili swojego feedbacku w tym obszarze dla ponad 600 tysięcy odpowiedzi w 30 obszarach zainteresowania.

Specjaliści pomogli również ustawić Health na konkretny styl reagowania i zachowania. Ma on mianowicie zachęcać użytkowników do dalszych konsultacji z lekarzem, komunikować jasno i bez nadmiernego upraszczania, a także traktować bezpieczeństwo pacjenta priorytetowo. To konkretne podejście, zaimplementowane w ChatGPT Health, zostało sprawdzone przy pomocy HealthBench, benchmarka testującego działanie i bezpieczeństwo dużych modeli językowych w scenariuszach opieki zdrowotnej.

Ta nowość nie jest jeszcze dostępna w Polsce. Na stronie https://chatgpt.com/health/waitlist znajduje się jedynie informacja, że "ChatGPT Health nie jest jeszcze dostępny w UK lub UE". Może się to wiązać z bardziej rygorystycznymi wymaganiami ochrony prywatności użytkowników w Unii Europejskiej. Podobnie rzecz się ma z innymi funkcjami AI, które trafiają do nas później niż do reszty świata.

