W skrócie OpenAI wprowadziło model GPT-6.2 do ChatGPT dla użytkowników płatnych planów, oferując lepszą obsługę złożonych zadań, analizę obrazów i wyszukiwanie informacji.

Nowa wersja modelu znacznie ogranicza halucynacje, zwiększa odporność na ataki typu jailbreak oraz oferuje wyższy poziom bezpieczeństwa dla młodszych użytkowników.

Warianty GPT-6.2 Astra i Sol są już dostępne w usługach Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot oraz na platformie Foundry dla deweloperów i klientów biznesowych.

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Nowa wersja GPT-6.2 trafia do wybranych planów ChatGPT

Po zeszłotygodniowej premierze modeli GPT-6.2 Astra i Sol przeznaczonych dla firm, profesjonalistów i deweloperów OpenAI uruchamia wariant GPT-6.2 dostosowany do codziennych rozmów w zwykłym czacie. Odświeżony model oznaczony po prostu jako "GPT-6.2" zastępuje w tym obszarze dotychczasowe rozwiązania, a jego wdrożenie już się rozpoczęło dla subskrybentów planów ChatGPT Plus i Pro, jak również dla klientów biznesowych w wariantach Business i Enterprise.

W przeciwieństwie do październikowego wprowadzenia modelu GPT-6 wraz z funkcją Intelligent UI, która pozwala generować interaktywne interfejsy bezpośrednio w trakcie rozmowy i która została udostępniona wszystkim 1,2 mld użytkowników ChatGPT, obecna aktualizacja nie obejmuje od razu całego grona odbiorców. Wydawca nie podał jeszcze ewentualnego terminu udostępnienia nowego modelu użytkownikom darmowego planu Free ani budżetowego planu Go.

Użytkownicy planów premium mogą już odczuć progres. W codziennych konwersacjach model lepiej radzi sobie z wieloma warunkami naraz, co widać np. przy porównywaniu ofert hotelowych na wyjazd z uwzględnieniem budżetu, preferowanej lokalizacji i innych wymagań. Potrafi też częściej zauważyć, kiedy zadanie wymaga dalszego działania i zaproponować np. śledzenie ceny przecenionego produktu i powiadomienie o jej spadku.

Modele rozumujące OpenAI uczone są przez uczenie ze wzmacnianiem (ang. reinforcement learning), dzięki czemu przed udzieleniem odpowiedzi mogą wygenerować długi wewnętrzny łańcuch myśli, testować różne podejścia i wychwytywać własne pomyłki. Ten proces pomaga im stosować się do wytycznych i zasad bezpieczeństwa, a także lepiej odpierać próby ich obejścia. Niemniej jednak w testach trudnych zapytań zauważono lekki wzrost niepotrzebnych odmów przy uzasadnionych prośbach.

Dane treningowe dla GPT-6.2 w ChatGPT poddano filtrowaniu, aby ograniczyć ilość zawartych w nich informacji osobistych, a zabezpieczenia w kategoriach bio, cyber, wyrównania i destylacji mają odpowiadać rozwiązaniom stosowanym w GPT-6.2 Astra i Sol. Z kolei w teście szkodliwych wejść łączących tekst i obraz model wypadł lepiej od GPT-6 Sol - z wyjątkiem drobnego spadku w kategorii ekstremizmu.

Najbezpieczniejszy ze wszystkich modeli konwersacyjnych OpenAI

OpenAI wyjaśnia w komunikacie, że "GPT-6.2 (wersja z 23 listopada) w ChatGPT osiąga krytyczny próg dla zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa i wysoki próg dla zdolności biologicznych i chemicznych w ramach naszego Preparedness Framework". Chodzi tu oczywiście o zabezpieczenia przeciw niewłaściwym wykorzystaniom LLM-u do celów cyberofensywnych czy też projektowania broni biologicznej lub chemicznej, do czego nowoczesne modele ze zdjętymi blokadami są jak najbardziej zdolne.

Model spełnia też wysoki próg w kategorii zdolności do samodoskonalenia AI. W klasyfikacji OpenAI oznacza to, że potrafi już realnie wspierać i przyspieszać badania nad rozwojem kolejnych generacji sztucznej inteligencji, m.in. poprzez samodzielne proponowanie usprawnień w kodzie, treningu czy architekturze modeli, choć wciąż wymaga w tym zakresie nadzoru człowieka.

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Pod względem wyników wewnętrznych testów GPT-6.2 przynosi zauważalne skoki względem GPT-6, a największą różnicę odnotowano w rozumieniu obrazów, gdzie przewaga wyniosła 24,3 pkt proc. W wewnętrznej wersji benchmarka BrowseComp, sprawdzającego wyszukiwanie trudnych do znalezienia informacji w sieci, nowsza wersja wypadła lepiej od GPT-6 we wszystkich czterech trybach rozumowania, a w zakresie halucynacji poprawiła się względem GPT-6 na najtrudniejszym zestawie zapytań oznaczanych wcześniej przez użytkowników jako błędne.

Nowa wersja modelu językowego lepiej sobie też radzi z dbaniem o bezpieczeństwo nastolatków, obejmujące m.in. zależność emocjonalną, zaburzenia odżywiania oraz treści i aktywności objęte ograniczeniami wiekowymi. W takich rozmowach GPT-6.2 uzyskał zgodność z polityką bezpieczeństwa na poziomie 91-94 proc., podczas gdy GPT-6 notował tylko 77-80 proc.

"GPT-6.2 wykazał najwyższą ogólną skuteczność pod względem bezpieczeństwa spośród wszystkich modeli czatu, jakie wdrożyliśmy w ewaluacjach" - tłumaczą twórcy. Wskazują oni także na wyraźną poprawę odporności na ataki typu jailbreak względem GPT-6 Sol oraz na 99,99 proc. odporności w testach związanych ze wstrzykiwaniem złośliwych instrukcji (ang. prompt injection).

Gdzie jeszcze jest dostępny GPT-6.2 i w jakich wariantach?

GPT-6.2 w wersji zoptymalizowanej do rozmów trafił na razie jedynie do subskrybentów płatnych planów ChatGPT Plus, Pro, Business i Enterprise. Ze strony OpenAI brak na razie informacji o ewentualnym dostępie w planach Free i Go. Microsoft również nie odniósł się jeszcze do tej wersji, choć możliwe, że niebawem umieści ją w swoim asystencie.

Wydane nieco wcześniej warianty GPT-6.2 Sol i GPT-6.2 Astra dołączyły do Microsoft 365 Copilot, gdzie wykorzystują mechanizm Work IQ do pracy na plikach, spotkaniach, czatach i danych biznesowych w ramach uprawnień danego użytkownika. GPT-6.2 Sol jest udostępniany uprawnionym użytkownikom na całym świecie w Copilot Chat, Copilot Cowork, Copilot Studio oraz w aplikacjach Excel, PowerPoint i Word.

Astra trafia globalnie do Copilot Cowork i Copilot Studio, a użytkownicy w programie wczesnego dostępu Frontier mogą korzystać z niego także w Copilot Chat oraz w Excelu, PowerPoincie i Wordzie. Dostępność obu wariantów może różnić się w zależności od regionu i organizacji, a administratorzy zarządzają nią z poziomu centrum administracyjnego Microsoft 365.

Modele GPT-6.2 Astra i Sol trafiły również do usług ChatGPT Work i Codex od OpenAI, a także na platformę Microsoft Foundry, gdzie deweloperzy mogą je implementować w swoich aplikacjach. Co więcej, są one także dostępne w ramach platformy GitHub Copilot, wspomagając na niej programowanie agentyczne.



