W skrócie ChatGPT wzbogacił się o wirtualną przymierzalnię ubrań oraz funkcję zapisu ulubionych produktów w bibliotece, co ma wspomóc użytkowników w zakupach internetowych.

Nowe narzędzia wykorzystują model ChatGPT Images 2.5, który lepiej radzi sobie z edycją zdjęć oraz dokładniejszym odwzorowaniem detali ubrań i tkanin na sylwetce.

OpenAI poprzez te funkcje próbuje ponownie zaistnieć na rynku e-commerce, konkurując z rozwiązaniami Google oraz platformami skupionymi na wizualnych inspiracjach.

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Wirtualne przymierzanie ubrań w ChatGPT

ChatGPT zyskuje kolejne funkcje wspierające użytkowników w codziennych zakupach internetowych. OpenAI poinformowało, otwiera się w nowym oknie o globalnym debiucie dwóch opcji: wirtualnej przymierzalni ubrań i funkcji zapisywania ulubionych produktów na później. Nowości wykorzystują najnowszy model generowania obrazu ChatGPT Images 2.5, który według zapewnień twórców ma sprawniej edytować zdjęcia i lepiej oddawać detale materiałów.

Nowe narzędzie umożliwia wizualizację odzieży i dodatków bezpośrednio na sylwetce użytkownika. Aby skorzystać z tej funkcji, wystarczy przesłać swoje zdjęcie przodem lub portretowe, a następnie wybrać interesujący element garderoby. Opcja wypróbowania ubrań pojawia się przy wynikach wyszukiwania w czacie w postaci przycisku "Przymierz" (ang. "Try on"). Użytkownicy mogą również wgrywać własne zrzuty ekranu przedstawiające ubrania i prosić asystenta o przygotowanie wizualizacji.

Aplikacja umożliwia szukanie ubrań na podstawie wpisanych opisów lub dołączonych zdjęć. Użytkownik może poprosić o odnalezienie konkretnych elementów garderoby na podstawie zdjęcia znanej osoby i o wskazanie sklepów, w których są one dostępne. System ma pomóc w szybkim zestawieniu ubrań potrzebnych do stworzenia pełnego ubioru. Wyszukiwanie produktów odbywa się w sposób kontekstowy, co pozwala na płynne przechodzenie od pomysłu do gotowych propozycji.

Druga z wprowadzonych nowości pozwala zapisać odnalezione przedmioty do podręcznej biblioteki w aplikacji. Zebrane tam rzeczy trafiają w to samo miejsce, w którym przechowywane są wcześniej wygenerowane obrazy z przymierzalni, tworząc listę inspiracji, do której można wrócić w dowolnym momencie. Według deklaracji twórców asystent ma ułatwiać stylizację na podstawie opisu lub analizy zdjęć znalezionych w sieci, co ma przyspieszyć odnajdywanie konkretnych produktów w sklepach.

Bardziej realistyczne zdjęcia z generatora AI

Wirtualna przymierzalnia opiera się na zaawansowanym modelu generowania obrazu, który dokładniej niż jego poprzednie wersje odwzorowuje faktury tkanin i oświetlenia. Dzięki temu użytkownicy otrzymają bardziej realistyczny wygląd ubrań na swojej sylwetce. OpenAI zaznacza, że nowa architektura modelu pozwala na szybsze przetwarzanie zapytań i ograniczenie opóźnień podczas tworzenia grafik.

Użytkownicy zyskują możliwość przetestowania ubrań pochodzących z wyników wyszukiwania lub z własnych plików. Asystent potrafi zinterpretować zrzut ekranu z dowolnego sklepu internetowego i dopasować go do przesłanej fotografii. Z kolei zapisywanie wyników w bibliotece ułatwia powrót do zestawień i porównanie wybranych stylizacji w późniejszym czasie.

ChatGPT pozwala zapisać wyszukane przedmioty w sekcji ulubionych OpenAI materiał zewnętrzny

Ważną kwestią korzystania z nowej usługi pozostaje bezpieczeństwo danych i prywatność w kontekście przesłanych fotografii. Domyślne ustawienia kont indywidualnych pozwalają na wykorzystanie przesłanych zdjęć do szkolenia modeli AI, chyba że użytkownik samodzielnie wyłączy tę opcję w ustawieniach.

OpenAI próbuje swoich sił na rynku e-commerce

OpenAI po raz kolejny szuka skutecznego sposobu na wejście na rynek e-commerce. Wcześniejsza próba wprowadzenia płatności bezpośrednich zakończyła się wycofaniem funkcji Instant Checkout ze względu na niezadowalające wyniki. Firma poszukuje nowych metod monetyzacji, oferując m.in. powierzchnię reklamową dla sprzedawców wewnątrz interfejsu czatu.

Na rynku pojawiają się jednocześnie rozwiązania konkurencji i niezależnych startupów, które próbują przekonać do siebie kupujących. Próby bezpośredniego serwowania rekomendacji produktowych nie zawsze spotykają się z aprobatą odbiorców, częściowo ze względu na ich zbyt agresywny charakter.

Podobne funkcje przymierzania odzieży Google wprowadziło do swojej wyszukiwarki w 2025 r. Wprowadzenie wirtualnej przymierzalni w ChatGPT zbliża asystenta do platform opierających się na inspiracjach wizualnych, takich jak Pinterest. Pytaniem otwartym pozostaje, czy użytkownicy chętnie wybiorą czat jako swoje główne narzędzie do zakupów odzieżowych.



