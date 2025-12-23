ChatGPT podsumowuje twoje rozmowy w 2025 roku. Pamięta wszystko

Spis treści: Podsumowanie roku w ChatGPT. Co się w nim znajduje? Sztuczna inteligencja pamięta każdą twoją interakcję

Potrzeba podsumowania roku jest dość uniwersalna, ale dopiero w ostatnich latach wśród popularnych aplikacji nastała na to moda. Głównym winowajcą jest Spotify Wrapped, które osiągnęło niebywałą popularność, mimo że nie wniosło niczego nowego (poza warstwą wizualną) ponad to, co last.fm oferuje słuchaczom od przeszło dwóch dekad. Takie generowane z pompą podsumowania przyjęły się jednak dobrze w erze social mediów, więc pozostali poszli za ciosem. YouTube i YouTube Music, Apple Music, Google i Zdjęcia Google, Discord, PlayStation i Steam - wszyscy już weszli na ten wózek. A dołączył do nich właśnie ChatGPT.

Najpopularniejsza aplikacja AI na świecie przypomni użytkownikom, co się działo przez ostatni, 2025 rok. Przywoła statystyki, które mogą zainteresować wiele osób, wliczając w to całkowitą liczbę czatów, liczbę wysłanych wiadomości, liczbę wygenerowanych obrazów, liczbę wymienionych myślników, najbardziej gadatliwy dzień i przynależność do najbardziej aktywnego procenta osób.

"Twój rok z ChatGPT" ("Your Year with ChatGPT") opatrzony jest także pięknymi grafikami z generatora. Przedstawiają one archetyp użytkownika (np. strateg, alchemik, producent) i sceny w stylu pixel-art, nawiązujące do tematów poruszanych w tym roku. Sztuczna inteligencja dzieli się zatem nie tylko statystykami, ale też własnymi obserwacjami i wnioskami na nasz temat.

Sztuczna inteligencja pamięta każdą twoją interakcję

Brzmi fajnie? Podsumowanie roku w ChatGPT nie jest jednak dostępne dla wszystkich. Funkcja zaczęła być udostępniana w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. Nie wiadomo, co z Polską i resztą świata. Dodatkowo, aby ChatGPT mógł wrócić do poprzednich rozmów, wymagane było włączenie opcji "Odnoś się do zapisanych pamięci". Innymi słowy użytkownik musiał proaktywnie włączyć zapisywanie "pamięci" (wspomnień), tak aby ChatGPT mógł uczyć się na jego temat z rozmów, a następnie odnosić się do tej wiedzy w kolejnych konwersacjach. Aplikacja musi być też zaktualizowana.

Jeśli znajdujemy się we wspomnianych regionach i zezwoliliśmy czatbotowi na odnoszenie się do przeszłych rozmów oraz osobistych preferencji, to aby otrzymać podsumowanie, wystarczy napisać na czacie "pokaż mi moje podsumowanie roku" ("show my year in review"), a po chwili dostaniemy wygenerowane slajdy.

Ta nowość może być przypomnieniem, że cała nasza aktywność w aplikacjach takich jak ChatGPT, Copilot czy Gemini jest dokładnie rejestrowana i zachowywana. Sztuczna inteligencja od OpenAI pamięta wszystkie poruszane przez nas tematy, potrafi przyporządkować nas do któregoś z archetypów, a nawet wie, kiedy jesteśmy najbardziej gadatliwi. Jesteśmy analizowani behawioralnie i profilowani od każdej możliwej strony po to, by AI stawała się jeszcze lepsza, a potencjalnie także po to, by można nas było trafniej targetować w kampaniach marketingowych.

