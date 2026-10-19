Neo1 został zaprezentowany podczas targów China International Industry Fair 2026. NeodraDynamics pokazało maszynę wspólnie z firmą JD Industrial, wskazując na jej potencjalne zastosowania w wymagających warunkach przemysłowych. Robot ma pomagać tam, gdzie przenoszenie ciężkich elementów, kontakt z niebezpiecznymi materiałami lub ekstremalne środowisko pracy stanowią poważne zagrożenie dla ludzi.

Hydraulika zamiast silników

Konstrukcja wykorzystuje 41 aktywnych stopni swobody, co pozwala na wykonywanie złożonych ruchów. Za pracę 39 stawów odpowiadają miniaturowe, cyfrowo sterowane siłowniki hydrauliczne opracowane przez producenta. Pozostałe dwa obrotowe stawy w przedramionach napędzają silniki elektryczne.

Według NeodraDynamics pojedynczy siłownik hydrauliczny waży około kilograma i mimo niewielkich rozmiarów ma generować siłę ciągu liczoną w tonach. Łączny udźwig obu ramion Neo1 ma wynosić około 500 kilogramów. To wartość, która wyraźnie wykracza poza możliwości wielu konstrukcji humanoidalnych projektowanych przede wszystkim do lżejszych prac.

Ogromna siła i precyzja na poziomie mikrometrów

Duży udźwig nie jest jedynym atutem, którym chwali się producent. Neo1 ma osiągać powtarzalność pozycjonowania na poziomie ±0,0002 cala, czyli około 5 mikrometrów. Jeśli parametr ten potwierdzą niezależne testy, robot mógłby wykonywać również zadania wymagające bardzo dokładnego ustawiania ciężkich komponentów.

Hydraulika zapewnia dużą siłę w stosunkowo kompaktowej formie, ale nie jest rozwiązaniem pozbawionym wad. Trzeba kontrolować ciśnienie płynu, szczelność układu i temperaturę, a także zadbać o precyzyjne sterowanie. Połączenie napędów hydraulicznych z elektrycznymi ma pozwolić Neo1 wykorzystać zalety obu technologii.

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Robot do fabryk, kopalń i elektrowni jądrowych?

Ambicje twórców nie ograniczają się do przenoszenia ciężkich części na hali produkcyjnej. Neo1 ma potencjalnie sprawdzić się także w portach przemysłowych, przy obsłudze ładunków oraz w miejscach, w których uderzenia, zanieczyszczenia czy trudne warunki środowiskowe utrudniają wykorzystanie standardowych robotów.

Wśród rozważanych zastosowań wymieniono również obiekty jądrowe. Firma deklaruje, że odporne na promieniowanie moduły hydrauliczne mogłyby wspierać obsługę paliwa jądrowego i konserwację urządzeń. Inne możliwe zadania obejmują prace pod wodą, gdzie konstrukcja musi radzić sobie z wysokim ciśnieniem, a także działania w kopalniach i strefach katastrof, w tym usuwanie gruzu czy prace rozbiórkowe.

Na razie są to jednak przede wszystkim deklarowane kierunki rozwoju, a nie potwierdzone wdrożenia. Poza tym, sama odporność wybranych podzespołów nie oznacza jeszcze, że cały robot może bezpiecznie i niezawodnie pracować w elektrowni jądrowej, pod wodą czy w zawalonej kopalni. Potrzebne będą testy sprawdzające między innymi trwałość, czas pracy oraz zachowanie maszyny w rzeczywistych warunkach.

Czy hydraulika zmieni przyszłość robotów humanoidalnych?

Nie da się ukryć, że większość współczesnych robotów humanoidalnych korzysta z napędów elektrycznych, które ułatwiają precyzyjne sterowanie, ale przy bardzo dużych obciążeniach mają spore ograniczenia, dlatego hybrydowe podejście NeodraDynamics może okazać się przełomowe w wielu zastosowaniach.

Firma została założona przez specjalistów związanych z Uniwersytetem Tsinghua i rozwija zarówno cyfrowe komponenty hydrauliczne, jak i kompletne platformy robotyczne. Jej założyciel, Yang Tao, podkreśla, że celem nie jest jedynie odtworzenie ludzkiej anatomii. Roboty mają docelowo przewyższać człowieka pod względem możliwości fizycznych i wykonywać zadania, które dla pracowników byłyby zbyt niebezpieczne.