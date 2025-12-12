Chiny inwestują ogromne pieniądze w rozwój sztucznej inteligencji, co potwierdza nowo uruchomiony system AI. To prawdopodobnie największe tego typu rozwiązanie na świecie, które rozciąga się na ponad 2 tys. kilometrów.

Chiny uruchomiły największy na świecie rozproszony superkomputer AI

W Państwie Środka została uruchomiona wielka sieć optyczna na skalę ogólnokrajową, która połączyła rozproszone po Chinach centra danych w ultraszybki, zunifikowany superkomputer AI. Łączna długość systemu to ponad 2243 mile, czyli więcej niż 2 tys. kilometrów.

Skąd pomysł na takie rozwiązanie? Wynika to z faktu, że najlepsze centra danych w Chinach są rozproszone po całym kraju. W Państwie Środka system nazwano "autostradą danych". Pozwoli to na skuteczniejsze szkolenie modeli sztucznej inteligencji oraz przeprowadzanie obliczeń, gdzie wykorzystuje się ogromne ilości informacji.

Szkolenie dużego modelu zawierającego setki miliardów parametrów zwykle wymaga ponad 500 tys. iteracji. W naszej sieci każda iteracja zajmuje tylko około 16 sekund. Bez tego systemu każda iteracja trwałaby ponad 20 sekund dłużej

Nowy system dla sztucznej inteligencji częścią projektu FNTF

Uruchomiony w Chinach "superkomputer AI" jest częścią projektu o nazwie FNTF (skrót od Future Network Test Facility). Jest to pierwszy tak duży projekt infrastruktury krajowej w sektorze informacji i komunikacji, który rozwijany był przez ponad dekadę. Na początku tego miesiąca w końcu wszedł do użytku.

Rozwój FNTF rozpoczął się już w 2013 r. i obecnie obejmuje 40 miast. Łączna długość optycznych linii transmisyjnych to ponad 87 tys. kilometrów. Wystarczyłoby, aby dwa razy opasać całą Ziemię.

Możliwości systemu zaprezentowano na danych z radioteleskopu FAST

W ramach ciekawostki warto dodać, że prezentacja możliwości odbyła się na danych pochodzących z wielkiego radioteleskopu FAST, który znajduje się w Chinach. Podczas testu wykorzystano 72-terabajtowy zbiór, który udało się przesłać na odległość ponad tysiąca kilometrów w zaledwie nieco ponad 1,5 godziny.

Dane o takim rozmiarze można również przesłać z wykorzystaniem tradycyjnego internetu. W tym przypadku potrwałoby to około… 700 dni.

Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym © 2025 Associated Press