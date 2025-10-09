Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o utworzeniu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, co stanowi istotny krok w wzmocnieniu obrony państwa przed zagrożeniami związanymi z globalną siecią. Jak poinformował premier Denys Szmyhal na swoim kanale w serwisie Telegram, decyzję poparło 255 deputowanych.

Projekt ma na celu stworzenie nowego organu dowodzenia wojskowego w ramach Sił Zbrojnych, bezpośrednio podlegającego Naczelnemu Dowódcy Sił Zbrojnych i Prezydentowi Ukrainy. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na rosnące cyberzagrożenia, szczególnie w kontekście trwającego konfliktu z Rosją, która wielokrotnie przeprowadzała ataki na ukraińską infrastrukturę cyfrową.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni powstaną w Ukrainie

Główne zadania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni obejmują ochronę systemów łączności elektronicznej oraz systemów sterowania procesami technologicznymi w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Nowa formacja będzie odpowiedzialna za przygotowywanie i prowadzenie wojskowych operacji cybernetycznych, w tym ataków defensywnych i ofensywnych w globalnej sieci.

Ponadto, cybersiły mają współpracować militarnie z NATO i innymi partnerami międzynarodowymi w celu przeciwdziałania wspólnym zagrożeniom cyfrowym. To część większego strategicznego projektu od jakiegoś czasu realizowana przez NATO. Te działania mają na celu większą integrację Ukrainy z sojuszem. Według ekspertów, takie zdolności bojowe pozwolą na skuteczniejszą walkę z wrogimi operacjami informacyjnymi i atakami na kluczową infrastrukturę, jak elektrownie czy systemy transportowe.

Cybernetyczna ofensywa ukraińskiej armii

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni będą działać pod bezpośrednim dowództwem wojskowym, co zapewni szybką reakcję na zagrożenia. Unikalnym elementem projektu jest możliwość rekrutacji cywilnych specjalistów IT, którzy nie uzyskają statusu żołnierzy służby czynnej, ale będą wykonywać zadania na podstawie umów kontraktowych.

To rozwiązanie pozwoli na pozyskanie ekspertów z sektora prywatnego, bez konieczności ich pełnej militaryzacji, co jest kluczowe w obliczu braku wystarczającej liczby wyszkolonych wojskowych cybernetyków. Finansowanie i struktura organizacyjna nowej formacji zostaną określone w ustawie, z naciskiem na rozwój technologii i szkoleń.

Ukraińskie cybersiły uderzą w działalność Rosji przeciwko NATO

Projekt ustawy został opracowany przez grupę roboczą z udziałem specjalistów Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, co podkreśla jego profesjonalne podłoże. Sztab Generalny w oświadczeniu przed głosowaniem zaznaczył, że przyjęcie inicjatywy przyspieszy wdrażanie zmian niezbędnych do walki z agresorem w cyberprzestrzeni.

Tło tej decyzji to wcześniejsze doświadczenia Ukrainy z cyberatakami, w tym te przeprowadzane przez rosyjskie służby, które Ministerstwo Obrony już wcześniej neutralizowało za pomocą istniejących struktur. Nowa ustawa ma zintegrować te wysiłki w jednolitą, wyspecjalizowaną siłę.

Przyjęcie projektu w pierwszym czytaniu otwiera drogę do dalszych prac legislacyjnych, w tym poprawek i drugiego czytania, co może nastąpić w najbliższych miesiącach. Eksperci przewidują, że cybersiły wzmocnią pozycję Ukrainy w globalnej cyberobronie, potencjalnie przyciągając wsparcie technologiczne od sojuszników. Ta inicjatywa jest postrzegana jako strategiczny krok ku nowoczesnej armii, zdolnej do operacji w piątym wymiarze konfliktu, czyli cyberprzestrzeni, co w dłuższej perspektywie czasu może korzystanie dla Ukrainy wpłynąć na dynamikę konfliktu z Rosją.

