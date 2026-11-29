Każdy wielki przełom technologiczny miał w sobie obietnicę lepszego życia. Oszczędność czasu, większa kontrola nad rzeczywistością czy eliminacja ograniczeń. Początkowo może tak było, jednak z czasem zaczynały ujawniać się konsekwencje, których nie przewidzieliśmy - albo takie, które początkowo nie były warte uwagi. Czy w momencie tworzenia technologii zastanawialiśmy się, co się stanie, gdy ich możliwości przekroczą nasze pierwotne założenia?

Spis treści: Atom. Obietnica nieograniczonego źródła energii Internet. Wolność, czy już więzienie? Biotechnologia. To wciąż leczenie, a może ingerowanie w naturę? Sztuczna inteligencja zabiera nam kontrolę

Atom. Obietnica nieograniczonego źródła energii

Z jednej strony energia jądrowa miała zmienić sposób, w jaki produkujemy energię. Z drugiej - rozwój fizyki jądrowej doprowadził do stworzenia broni o skali zniszczenia, jakiej ludzkość wcześniej nie znała.

Na początku XX wieku fizycy zaczęli odkrywać, że atom nie jest niepodzielną cząstką, jak wcześniej zakładano. Badania nad jego strukturą, promieniotwórczością i zachodzącymi wewnątrz niego procesami otworzyły drogę do zrozumienia, skąd pochodzi ogromna ilość energii ukrytej w materii.

Przełomowym momentem okazało się odkrycie rozszczepienia jądra atomowego - w 1938 roku Otto Hahn oraz Fritz Strassmann przeprowadzili eksperymenty, których wyniki wskazywały na rozszczepienie uranu. Niedługo potem naukowcy zrozumieli, że rozszczepianie ciężkich jąder atomowych może uwalniać ogromne ilości energii. Idąc dalej, procesowi temu mogą towarzyszyć neutrony zdolne wywoływać kolejny ciąg rozszczepień. Pojawiła się możliwość podtrzymywania reakcji łańcuchowej, a wraz z nią - perspektywa wykorzystania atomu jako źródła energii, otwiera się w nowym oknie.

Obietnica niemal niewyczerpanego źródła mocy była prawie abstrakcyjna. Brzmiało to jak spełnienie marzeń, jednak szybko okazało się, że odkrycie to ma drugą, znacznie mroczniejszą stronę.

Tak się złożyło, że odkrycie potencjału atomu nastąpiło w dość niefortunnym momencie historii, kiedy Europa zmierzała ku wojnie. Wtedy możliwości przeprowadzenia reakcji łańcuchowej zaczęły interesować nie tylko fizyków, ale także wojskowych i polityków. Zaczęto myśleć nad stworzeniem broni o niespotykanej dotąd sile. W Stanach Zjednoczonych rozpoczęto Projekt Manhattan, otwiera się w nowym oknie - tajny program badawczy, którego celem było opracowanie bomby atomowej. Prace były przeprowadzane w odizolowanych ośrodkach, a ówcześni najwybitniejsi naukowcy często nie wiedzieli nawet, jaki jest rzeczywisty cel badań.

W 1945 roku wysiłki tysięcy ludzi zakończyły się stworzeniem pierwszej broni atomowej. 16 lipca przeprowadzono test Trinity, podczas którego po raz pierwszy w historii człowiek doprowadził do detonacji urządzenia wykorzystującego energię jądrową.

Trinity 16 ms po detonacji. Kula ognia miała około 200 metrów wysokości domena publiczna

Kilka tygodni później bomby atomowe zostały zrzucone na Hiroszimę, otwiera się w nowym oknie i Nagasaki, co było katastrofalne w skutkach. I to właśnie wtedy ludzie zaczęli czuć nowy rodzaj strachu - przed tym, co sami byli w stanie stworzyć.

Internet. Wolność, czy już więzienie?

Nie każda technologia musi grozić fizycznym zniszczeniem. Niektóre mogą stopniowo zmieniać sposób, w jaki funkcjonujemy. Internet jest dobrym przykładem - miał ułatwiać komunikację na odległość, dawać głos osobom, które wcześniej nie miały możliwości dotarcia do szerokiego grona odbiorców. I w dużej mierze rzeczywiście to zrobił. Jednak razem z tym pojawiły się zagrożenia na szeroką skalę.

Jednym z wielu niebezpieczeństw czyhających w internecie jest dezinformacja, otwiera się w nowym oknie. Rozwój środowiska cyfrowego umożliwił manipulowanie opinią publiczną na niespotykaną dotąd skalę. To jednak nie jest jedyny problem, który dotyka współczesnego cyfrowego świata.

Warto tu wspomnieć o uzależniających mechanizmach platform, otwiera się w nowym oknie, które walczą o uwagę użytkownika. Gdyby internet nagle przestał działać, na świecie zapanowałby całkowity chaos.

Musimy też mierzyć się z masowym gromadzeniem danych o naszym życiu. Głównym problemem jest to, że internauci często nie mają pełnej kontroli nad tym, jakie informacje o nich są zbierane i jak przetwarzają je firmy technologiczne oraz reklamodawcy. Czasami wystarczy, że rozmawiamy o czymś w pobliżu telefonu, aby zaraz wyświetlały nam się reklamy dotyczące tej rzeczy. Jednym z rozwiązań jest korzystanie z przeglądarek, które chronią prywatność oraz blokad śledzenia.

Nie możemy zapomnieć o cyberatakach i kradzieżach tożsamości, które ostatnio nabrały na sile. Wystarczy przypomnieć sobie niedawny atak hakerski na lodówki w supermarketach, które sparaliżowały działanie sklepów w Europie. W Polsce również doszło do takiego ataku, otwiera się w nowym oknie.

Biotechnologia. To wciąż leczenie, a może ingerowanie w naturę?

Niedawno w GeekWeek.pl pisałam o biohakingu. Czy da się pokonać śmierć?, otwiera się w nowym oknie To, co kiedyś było jedynie domeną science-fiction, teraz praktykowane jest przez lekarzy i naukowców na całej Ziemi. Najpopularniejszym przykładem osoby, która próbuje pokonać śmierć i zyskać długowieczność, jest amerykański milioner Bryan Johnson, u którego w tym roku wykryto nieuleczalną chorobę autoimmunologiczną żołądka, otwiera się w nowym oknie. Pomimo diagnozy mężczyzna wciąż aktywnie dąży do zachowania młodości, wydając dwa miliony dolarów rocznie na ten cel.

Nie tylko bogacze próbują doskonalić swoje ciało. Rozwój biotechnologii pozwolił nam wejść w zupełnie nowe obszary. Potrafimy teraz precyzyjniej ingerować w DNA, rozwijamy terapie genowe i próbujemy zrozumieć, jak eliminować niektóre choroby u ich źródła.

Niektórzy posuwają się jeszcze dalej. Pewien chiński naukowiec He Jiankui w listopadzie 2018 roku ogłosił, że zmodyfikował geny dwóch embrionów bliźniaczek. Usunął gen CCR5, co miało zapewnić dziewczynkom wrodzoną odporność na zakażenie wirusem HIV. Niedługo po ich narodzinach okazało się, że przeprowadził podobną procedurę także na trzecim dziecku. Eksperyment potępiono, a naukowiec został skazany na trzy lata więzienia. Ludzie na całym świecie zaczęli zadawać sobie pytanie: "Gdzie leży granica pomiędzy medycyną a projektowaniem człowieka?".

Obecnie najskuteczniejsza metoda edycji genów CRISPR-Cas9 wykorzystywana w tego typu eksperymentach wciąż nie jest całkowicie wolna od ryzyka i wymaga dalszych badań nad długoterminowym bezpieczeństwem. Enzym Cas9 może bowiem przeciąć DNA w innym miejscu genomu, co grozi mutacjami lub nawet rozwojem nowotworów.

Sztuczna inteligencja zabiera nam kontrolę

Technologia miała nam pomagać. Maszyny miały być szybsze, silniejsze, precyzyjniejsze, jednak to wciąż człowiek miał decydować, co zrobić, jak jej użyć i jaki cel dzięki niej osiągnąć. Tymczasem sztuczna inteligencja powoli zabiera nam tę kontrolę. A raczej - my sami ją jej oddajemy.

Tworząc systemy, które nie tylko wykonują instrukcje, ale także analizują dane, generują rozwiązania, czy nawet same podejmują decyzje, pozwalamy AI odciążyć nas w pracy. To właśnie budzi niepokój - nie tylko dlatego, że faktycznie sztuczna inteligencja może w przyszłości zabrać nam część miejsc pracy. Chodzi także o pomoc w tworzeniu deepfake'ów i generowaniu dezinformacji, o czym już wcześniej wspomniałam.

Firmy rozwijają AI w przyspieszonym tempie, ponieważ nie chcą zostać w tyle. Obawiają się utraty pozycji rynkowej i kosztów opóźnień. Nawet jeśli dostrzegają ryzyko, presja konkurencji może sprawiać, że wdrażają kolejne rozwiązania szybciej, niż są w stanie je przetestować i zabezpieczyć.

Wprowadzane są oczywiście specjalne ustawy, które ograniczają możliwości systemów AI i zmuszają firmy technologiczne do tworzenia przejrzystych i bezpiecznych rozwiązań. W Europie funkcjonuje AI Act, czyli unijne rozporządzenie, którego celem jest ochrona zdrowia, bezpieczeństwa oraz praw obywateli przy jednoczesnym wspieraniu innowacji. Nie jest więc tak, że AI rozwija się w sposób niekontrolowany i samoistny, chociaż pojawiają się obawy o utratę skutecznego nadzoru przez tempo postępu i rosnącą autonomię modeli. Przepisy mogą po prostu nie nadążyć za nowymi możliwościami modeli.



