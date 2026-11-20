W piątek rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas nocnych zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę i możliwym upadku obiektu w okolicy miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim. W związku z atakami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało też alerty dla mieszkańców woj. lubelskiego i podkarpackiego.

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział na piątkowej konferencji prasowej, że są trzy miejsca upadku obiektów:

Mołodycz w powiecie jarosławskim,

Rudnik nad Sanem w powiecie niżańskim

oraz Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim.

Dezinformacja w polskim internecie

Rzeczniczka NASK Paulina Zywar poinformowała w piątek, że do tej instytucji napłynęły zgłoszenia na temat potencjalnej dezinformacji w internecie, związanej z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.

Pojawił się deepfake w postaci zdjęcia, na którym samoloty F-16 ścigają rakietę. Zgłosiliśmy to już platformom społecznościowym - powiedziała Zywar. - Analizujemy też inne zgłoszenia - dodała rzeczniczka NASK.

Zywar przekazała także, że Ośrodek Analizy Dezinformacji w NASK analizuje narracje, pojawiające się w związku z incydentem, takie jak oskarżenia o ukraińską prowokację, teorie spiskowe o działaniach zmierzających do odwołania wyborów czy materiały kwestionujące skuteczność polskiej obrony powietrznej.

Co to jest deepfake?

Deepfake to wygenerowane lub zmanipulowane np. przez sztuczną inteligencję obrazy albo treści wideo, które przypominają istniejące osoby, przedmioty, miejsca, podmioty lub zdarzenia.



