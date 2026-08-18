W skrócie Rodzina Trumpów promuje platformę WorldClaw, która korzysta z chińskich modeli AI, mimo oficjalnej retoryki administracji o zagrożeniach płynących ze strony technologii z Chin.

Projekt World Liberty, w którym rodzina Trumpa posiada 38 procent udziałów, zarobił już ponad 1,4 miliarda dolarów na sprzedaży kryptowalutowych tokenów wspierających usługi AI.

Eksperci ostrzegają, że korzystanie z chińskich modeli AI może narazić użytkowników na szpiegostwo, cenzurę wyników czy możliwość przejęcia kontroli nad cyfrowymi agentami.

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Prywatny biznes rodziny Trumpa na przekór oficjalnej polityce

Czołowe postacie amerykańskiej sceny publicznej po raz kolejny dowodzą, że deklarowane przez nich zasady i oficjalne hasła nie mają zastosowania do nich samych. Doskonałym przykładem takiej postawy jest rodzina Trumpów, która bez oporów promuje przedsięwzięcia biznesowe sprzeczne z głoszoną przez siebie nieufnością wobec chińskich technologii.

Chodzi konkretnie o platformę agentycznej sztucznej inteligencji WorldClaw, która stanowi kluczowe ogniwo łączące interesy finansowe rodziny Trumpa z kontrowersyjną technologią. Oferuje ona swoim użytkownikom dostęp do modeli chińskich firm DeepSeek oraz Moonshot. Przedstawiciele administracji Trumpa zarzucili niedawno tym podmiotom kradzież własności intelektualnej amerykańskich laboratoriów z branży AI, co szczegółowo omawialiśmy w GeekWeeku.

Baidu, Z.ai, DeepSeek oraz Moonshot nie odpowiedziały na prośby o komentarz agencji Reuters. Alibaba, Baidu i Z.ai zakwestionowały decyzję amerykańskiego rządu o uznaniu ich za podmioty powiązane z chińskim wojskiem. Strona chińska odrzuciła z kolei oskarżenia o kradzież technologii. "Alibaba nie jest chińską firmą wojskową ani częścią żadnej strategii fuzji cywilno-wojskowej" - zadeklarował rzecznik Alibaby, dodając, że umieszczenie spółki na liście Pentagonu było "arbitralne i kapryśne", a Alibaba złoży pozew, żądając swojego wykreślenia.

Trump coraz mniej stanowczy wobec Chin. Interesy na pierwszym miejscu

Reakcja administracji Trumpa na szybko rozwijające się chińskie modele AI pozostaje zmienna. Na początku swojej drugiej kadencji Donald Trump mówił, że dla Stanów Zjednoczonych kluczowe jest pokonanie Chin w rozwoju technologii i AI. W ostatnim czasie Chiny i USA zaczęły jednak obawiać się wyścigu zbrojeń w dziedzinie sztucznej inteligencji i podjęły próby złagodzenia napięć przed zaplanowanym na wrzesień 2026 r. szczytem z udziałem prezydentów Trumpa i Xi Jinpinga.

"Z jednej strony można argumentować, że jest to administracja reprezentująca twarde stanowisko wobec Chin, co rodzi pewne napięcie w kontekście tego rodzaju współpracy biznesowej" - zauważył Peter Jeydel, adwokat kierujący zespołem ds. sankcji i kontroli handlu w firmie Troutman Pepper Locke w Waszyngtonie.

"Z drugiej strony można argumentować, że ta prezydentura Trumpa była mniej agresywna w obieraniu za cel chińskich firm na rzecz podejścia przedkładającego biznes. Ta współpraca byłaby z tym spójna" - ocenił. Departamenty Handlu i Obrony nie odpowiedziały na pytania dziennikarzy o WorldClaw.

Synowie Trumpa zarobili miliardy na kryptowalutach

Na temat WorldClaw niewiele wiadomo. Spółka poinformowała przez swojego rzecznika, że jest "niezależną i działającą firmą AI", a jej strona internetowa podaje, że nie jest w żaden sposób oferowana, zarządzana ani kontrolowana przez World Liberty ani podmioty powiązane. Obie firmy odnoszą jednak korzyści ze wzajemnej współpracy. Rodzina Trumpa posiada 38 proc. udziałów w World Liberty i zarabia na sprzedaży oraz użytkowaniu tokenów kryptowalutowych - tokena zarządzającego $WLFI i stablecoina USD1. WorldClaw akceptuje USD1 jako płatność za usługi obok innych form kryptowalut.

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Rzecznik WorldClaw przekazał, że Ryan Fang, szef ds. wzrostu w World Liberty, był "pomocnym zewnętrznym doradcą i zwolennikiem WorldClaw, szczególnie w zakresie przyjęcia USD1, partnerstw i rozszerzania globalnego dostępu do usług AI". Przedstawiciel firmy zaznaczył, że rola Fanga miała charakter wyłącznie doradczy.

Synowie prezydenta, będący współzałożycielami World Liberty, promowali WorldClaw na platformie X. Donald Trump Jr. przekazał w maju 2026 r., że spotka się ze zwycięzcami konkursu WorldClaw w posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, natomiast Eric Trump nazwał tę współpracę "przyszłością finansów".

Do tej pory zarobki rodziny Trumpa ze sprzedaży tokenów World Liberty przekroczyły 1,4 mld USD, stanowiąc największą część z 2,3 mld USD, które rodzina zarobiła na kryptowalutach. Podczas gdy Don Jr. i Eric zarządzają rodzinnym biznesem Trump Organization, prezydent zachowuje własność poprzez fundusz powierniczy.

Chińskie modele AI mogą szpiegować Amerykanów?

Jak podaje strona internetowa WorldClaw, narzędzie WorldRouter, działające jako agregator zapewniający dostęp do różnych modeli AI, obsługuje ponad 10 tys. użytkowników i przetwarza ponad 50 mln zadań dziennie. Firma tworzy również aplikację wykorzystującą agenty AI do wykonywania osobistych zadań, takich jak zamawianie jedzenia czy streszczanie wiadomości e-mail.

Daniel Remler, starszy ekspert w Center for a New American Security i do niedawna doradca ds. polityki w Departamencie Stanu U.S., ocenił, że chińskie modele AI oferowane na platformie mogą narażać użytkowników na niebezpieczeństwo. Wśród zagrożeń wymienił szpiegostwo ze strony chińskiego rządu, cenzurowanie wyników czy wstrzykiwanie złośliwego kodu zdolnego do przejęcia kontroli nad agentami AI.

Firma informuje na swojej stronie internetowej, że może udostępniać dane wprowadzane przez użytkowników przedsiębiorstwom dostarczającym modele AI. Rzecznik WorldClaw zapewnił jednak, że firma traktuje kwestie bezpieczeństwa poważnie i stosuje na swojej platformie odpowiednie zabezpieczenia prywatności.



