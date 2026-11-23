W skrócie Dr Levent Alpöge z firmy Anthropic ogłosił opracowanie dowodu hipotezy Riemanna przy wsparciu modelu Claude, udostępniając 17 mln linijek kodu w języku Lean.

Dr Alessandro Maria Masullo we współpracy z prof. Brianem Conradem opublikowali konkurencyjny dowód hipotezy, nad którym pracowali metodami tradycyjnymi przez 12 lat.

Środowisko naukowe wymaga weryfikacji obu dowodów, zauważając, że kod wygenerowany przez AI jest zbyt obszerny, by człowiek mógł go w krótkim czasie w pełni zrozumieć.

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Dowód hipotezy Riemanna wygenerowany przy wsparciu modelu Claude

20 listopada 2026 r. matematyk dr Levent Alpöge z Anthropic ogłosił, że wspólnie z modelem Claude opracował dowód uogólnionej hipotezy Riemanna, czyli jednego z siedmiu problemów milenijnych z nagrodą 1 mln dolarów od Instytutu Matematycznego Claya. Sam problem, sformułowany w połowie XIX w. przez Bernharda Riemanna, którego dwusetna rocznica urodzin przypadała we wrześniu tego roku, dotyczy zer funkcji dzeta i rozkładu liczb pierwszych.

Alpöge zamieścił na swojej stronie czterostronicowy szkic dowodu i udostępnił 17 mln linijek kodu w języku Lean, pomijając jednak ponad 250 tys. stron wyjaśnienia wygenerowanego przez AI. Według badaczy prace mogły pochłonąć zasoby obliczeniowe warte miliony dolarów, a sam dowód rozwija wcześniejszy wynik z ubiegłego miesiąca, kiedy badacze OpenAI ograniczyli zera funkcji dzeta, dowodząc quasi-hipotezy Riemanna.

Ogłoszenie pojawiło się zaledwie kilka dni po debiucie giełdowym Anthropic wycenianym początkowo na 1,5 bln dolarów, tuż po spadku wyceny spółki 19 listopada. Andrew Granville z Uniwersytetu w Montrealu ocenił opublikowany dokument jako niejasny i powiązał termin ogłoszenia ze spadkiem wartości akcji firmy, czemu sam dr Alpöge zaprzeczył w swoim tekście. Matematyk opublikował też rezultaty dotyczące równań Eulera i Naviera-Stokesa.

"Jeśli to w pełni się sprawdzi, będzie to wyraźnie historyczny kamień milowy w matematyce" - mówi prof. James Maynard z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Matematyk przypuszcza, że dowód okaże się poprawny, niemniej na razie ma postać trudnego do objęcia rozumem kodu w języku Lean. Z kolei prof. Ghaith Hiary z Uniwersytetu Stanowego Ohio zauważa, że konsekwencje tego wyniku obejmują całą matematykę.

"Wygląda to jak w jednym z tych filmów, w których rozbił się statek kosmiczny. Dostajesz szansę zbadania tego elitarnego tworu nieludzkiego umysłu" - dodaje prof. Simon DeDeo, ekspert nauk społecznych i decyzyjnych z Uniwersytetu Carnegie Mellon, który już kilka godzin po publikacji - podobnie jak matematycy, m.in. Andrew Sutherland z MIT - pobrał kod i potwierdził, że kompiluje się bez błędów.

Sens uprawiania matematyki w erze sztucznej inteligencji

Samo sprawdzenie poprawności formalnej w języku Lean nie oznacza, że środowisko matematyczne szybko zrozumie mechanizmy stojące za dowodem. Kod liczący 17 mln linijek jest większy niż niektóre całe systemy operacyjne i wymaga potężnych maszyn już na etapie próby jego rozpracowania. Matematycy szacują, że przełożenie tego materiału na ludzkie rozumienie może zająć lata, a część badaczy czuje rozczarowanie brakiem przystępnego wyjaśnienia.

"W tej chwili niewiele mi to daje, bo nigdy nie wątpiłem, że hipoteza Riemanna jest prawdziwa" - przyznaje prof. Maynard. Uczony spodziewa się przy tym, że w dłuższej perspektywie w matematyce zacznie się złota era, w której padnie wiele trudnych pytań, a odkrycia znajdą zastosowanie m.in. w kryptografii oraz fizyce kwantowej.

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"Punkt ciężkości w matematyce - i w nauce - polega na zrozumieniu, dlaczego rzeczy się dzieją, a nie tylko na zbieraniu stwierdzeń prawdy" - zauważa prof. Maksym Radziwill. Polsko-kanadyjski matematyk z New York University ostrzega, że masowe generowanie wyników bez ich zrozumienia podważa sens badań i przerzuca ciężar analizy na ludzi, którzy nie dostaną za to uznania. Ekspert krytykuje też gigantyczne nakłady finansowe, które na takie badania przeznaczają firmy AI.

"Ten pierścień nie powinien być dzierżony przez nikogo - należy go przetopić i rozprowadzić. Żadna osoba ani firma nie jest wystarczająco mądra, by kontrolować tę jedną technologię samodzielnie" - twierdzi z kolei prof. Nestor Guillen, również matematyk z NYU.

Odwołując się do mitologii Władcy Pierścieni, dzieli on obawę z wieloma naukowcami, według których LLM-y są wprawdzie potężnymi narzędziami w matematyce, jednak dostęp do przełomowych wyników staje się przywilejem zarezerwowanym dla podmiotów dysponujących kosztowną infrastrukturą obliczeniową. Wiąże się to z centralizacją wiedzy i jej powiązaniem z wielkim kapitałem.

Konkurencyjna praca bez udziału sztucznej inteligencji

Tego samego dnia, kilka godzin po komunikacie dr. Alpögego, prof. Ravi Vakil z Uniwersytetu Stanforda opublikował w sieci konkurencyjny preprint (choć jeszcze nie na platformie arXiv ani podobnej) napisany bez użycia AI przez mieszkającego w Rzymie matematyka dr. Alessandra Marię Masullo. Praca nad tym podejściem trwała blisko 12 lat i opiera się m.in. na wcześniejszych badaniach Alaina Connesa i Ralfa Meyera, a na przestrzeni lat jej strategia przesunęła się z geometrii w stronę analizy.

Masullo pracował nad tym problemem jeszcze podczas studiów doktoranckich w 2018 r., a w kolejnym roku wykryto usterkę w jego ówczesnym dowodzie i na jakiś czas odłożył temat, pisząc doktorat z innego zagadnienia pod opieką prof. Briana Conrada.

Przez ostatnie dwa lata dr Masullo regularnie przesyłał kolejne rozdziały prof. Conradowi ze Stanfordu, który pomagał w redakcji, spędził miesiąc w Rzymie i czytał wydrukowany, 940-stronicowy maszynopis na papierze. Plan zakładał jeszcze rok pracy nad dopracowaniem tekstu i usunięciem pozostałych usterek przed szerszą publikacją, a obaj badacze zachowali przezorność i celowo nie korzystali z czatbotow, obawiając się wycieku pomysłów do danych treningowych modeli - do jakich najprawdopodobniej niestety dochodziło m.in. w OpenAI, otwiera się w nowym oknie, o czym informowaliśmy w GeekWeeku.

"Stworzyło to bardzo trudną sytuację. Jeśli człowiek nic nie mówi, to tamta strona narzuca narrację" - wyjaśnia prof. Conrad. Po konsultacji z prof. Vakilem autorzy zdecydowali się udostępnić niedokończony jeszcze tekst w formie preprintu, mimo że weryfikacja dowodu trwa, a sam dr Masullo przyznał we wstępie, iż wciąż usuwa w nim usterki.

Matematycy zabierają głos. "Wciąż tu jesteśmy"

W mediach społecznościowych matematycy z ulgą i entuzjazmem przyjęli wiadomość, że ludzcy badacze wciąż biorą udział w wyścigu o najtrudniejsze twierdzenia. Prof. Tristan Buckmaster z NYU, który współpracował z dr. Alpögem przy wynikach dotyczących równań Naviera-Stokesa, zaznacza, że jego partner w badaniach poświęcił projektom mnóstwo pracy, spał bardzo mało i zbudował własny warsztat do prowadzenia badań matematycznych z użyciem LLM-ów.

"Jeśli jakieś przesłanie w ogóle ma nieść ta praca dla matematyka, który czuje się zniechęcony tempem i tonem obecnego klimatu, to brzmi ono tak: wciąż tu jesteśmy. Żyjemy i mamy się dobrze. Nigdzie się nie wybieramy" - napisał w przedmowie dr Alessandro Maria Masullo.

Nie ma jeszcze pewności, czy którykolwiek z przedstawionych dowodów przetrwa pełną weryfikację środowiska naukowego, a ewentualne uznanie obu lub jednego z nich będzie wymagało dokładnych analiz. Jak kwituje prof. Melanie Wood, matematyczka z Uniwersytetu Harvarda, może to otworzyć drogę do wielu kolejnych odkryć. Niezależnie od ostatecznych losów obu tekstów wielu badaczy zgadza się, że matematyka wkroczyła w zupełnie nowy etap.

Źródła:

Savitsky Z. AI may have solved math's greatest mystery. Can humans understand the answer? Science (2026). DOI: 10.1126/science.zqrgqca Castelvecchi D. Mathematicians astounded by AI and human-written proofs of iconic Riemann hypothesis. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-03812-7 Vakil R. Hurried Announcement: Alessandro Masullo GRH. Math 216: Foundations of Algebraic Geometry (2026).