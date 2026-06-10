W skrócie Anthropic wprowadził nową rodzinę modeli AI klasy Mythos, obejmującą publicznie dostępny Claude Fable 5 i specjalistyczny Claude Mythos 5, różniące się zastosowanymi barierami ochronnymi.

Claude Fable 5 osiąga najwyższe wyniki w benchmarkach programistycznych i analitycznych, a wersja Mythos 5 wykazuje zaawansowane możliwości w autonomicznych badaniach naukowych, szczególnie w biologii i chemii.

System bezpieczeństwa modelu opiera się na trzech klasyfikatorach, które przekierowują ryzykowne prompty do starszego modelu, a dostępność oraz cennik zostały szczegółowo określone przez producenta.

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Fable i Mythos dzielą ten sam rdzeń. Co nowego w Claude 5?

9 czerwca firma Anthropic wydała dwa bliźniacze produkty: ogólnodostępny Claude Fable 5 oraz przeznaczony dla wąskiego grona specjalistów Claude Mythos 5. Dzielą one ten sam rdzeń, jednak w przypadku publicznego wariantu potężna technologia została zamknięta w znacznie mocniejszej klatce zabezpieczeń. Przypomnijmy, że Mythos już wcześniej zapracował na opinię najpotężniejszego i najniebezpieczniejszego na świecie modelu AI pod względem bezpieczeństwa - zarówno od strony ofensywnej, jak i defensywnej.

Mythos okazał się niezrównany w wyszukiwaniu podatności w oprogramowaniu i autonomicznych działaniach agentycznych w prawdziwym świecie, dlatego w rękach niewłaściwych osób mógłby stanowić groźną broń. Po nałożeniu na niego blokad przez producenta staje się jednak potężnym, lecz bezpiecznym narzędziem dostępnym publicznie jako Fable.

Zgodnie z deklaracjami producenta, Claude Fable 5 osiąga pozycję lidera (ang. state-of-the-art) w niemal wszystkich benchmarkach. Jego przewaga nad dotychczasowymi rozwiązaniami staje się najbardziej widoczna w długofalowych, wieloetapowych procesach, wymagających przetwarzania milionów tokenów. Model potrafi wykorzystywać własne notatki do sukcesywnego poprawiania generowanych wyników. Producent omówił efekty wczesnych wdrożeń komercyjnych i laboratoryjnych.

W benchmarku finansowym Hebbia dla wyższego szczebla analitycznego (ang. senior-level reasoning) Fable 5 zdobył najwyższą notę, wykazując ogromne postępy w interpretacji wykresów, tabel i wielostronicowych dokumentów. Firma IMC potwierdziła, że model bezbłędnie poradził sobie z testami analizy rynkowej, w tym z szacowaniem wartości oczekiwanej i analizą przyczynowo-skutkową.

Nowy model radzi sobie też z analizą wizualną (ang. computer vision). Potrafi odtwarzać kompletny kod źródłowy aplikacji webowych jedynie na podstawie zrzutów ekranu, wyciągać precyzyjne dane liczbowe z ilustracji naukowych i przechodzić gry komputerowe z minimalnym treningiem. W ramach testów autonomii Fable 5 zdołał ukończyć grę Pokémon FireRed, korzystając z minimalnego, wyłącznie wizualnego interfejsu (bez map i ułatwień), z czym nie radziły sobie wcześniejsze edycje Claude. W strategicznej grze karcianej Slay the Spire, dzięki integracji z trwałą pamięcią plikową, model osiągał końcowy etap rozgrywki trzykrotnie częściej niż Claude Opus 4.8.

Jeśli zaś chodzi o programowanie, firma Stripe wykorzystała Fable 5 do przeprowadzenia globalnej migracji w repozytorium języka Ruby liczącym 50 mln linii kodu. Model wykonał w jeden dzień zadanie, które zespołowi inżynierów oprogramowania zajęłoby ponad 2 miesiące. W benchmarku FrontierCode, oceniającym pisanie kodu spełniającego surowe wymogi produkcyjne, model osiągnął najwyższy wynik na rynku przy zachowaniu wysokiej efektywności tokenów. Platforma Cursor potwierdziła dominację modelu w wewnętrznym benchmarku CursorBench.

Autonomiczne sukcesy naukowe Claude Mythos 5

Anthropic Claude 5 osiąga niezwykle wysokie wyniki w pracy naukowej, mogąc służyć ludziom jako cenny partner badawczy. Najbardziej zaawansowane możliwości wykazuje "niefiltrowana" wersja Mythos 5, wykorzystywana przez wewnętrzne zespoły researchu producenta. Na poniższych przykładach widać jasno, jak zażarty jest dziś "wyścig zbrojeń", w którym rywalizują Anthropic i OpenAI.

W sferze projektowania leków najnowszy model przyspieszył wybrane procedury około 10-krotnie. Działając całkowicie autonomicznie, z użyciem narzędzi bioinformatycznych, system potrafił samodzielnie wybrać miejsca wiązania białek, uruchomić odpowiednie programy i samodzielnie korygować błędy. Z 14 wytypowanych celów białkowych aż 9 okazało się silnymi kandydatami na leki, które trafiły do dalszych badań laboratoryjnych.

W dziedzinie biologii molekularnej model potrafi powtarzalnie formułować wartościowe hipotezy naukowe. W ślepych testach eksperci w 80 proc. przypadków oceniali wyżej hipotezy autorstwa Mythosa 5 niż te generowane przez model z rodziny Opus. Jedna z tez - dotycząca mechanizmu białka bakterii E. coli - została niezależnie potwierdzona przez zewnętrzne, niepowiązane z firmą laboratorium.

W genomice model przeprowadził w pełni samodzielne, trwające ponad tydzień badanie. Dokonał agregacji danych jednokomórkowych dla milionów komórek ze 138 gatunków zwierząt, a następnie zaprojektował i wytrenował autorski model uczenia maszynowego. Choć był on 100-krotnie mniejszy od analogicznego systemu opisanego niedawno w czasopiśmie "Science", zdołał przewyższyć go skutecznością w identyfikacji ról komórkowych u odległych ewolucyjnie organizmów.

Nowatorskie podejście do bezpieczeństwa AI

Tradycyjne systemy bezpieczeństwa odrzucają ryzykowne zapytania do modelu sztucznej inteligencji. Anthropic podszedł do problemu inaczej, wdrażając architekturę opartą na trzech wyspecjalizowanych, niezależnych klasyfikatorach. Co się zmieniło dla użytkowników? Jeśli prompt zostanie uznane za niebezpieczny, system nie wyświetla już błędu ani odmowy. Zamiast tego odpowiedź zostanie automatycznie wygenerowana przez model poprzedniej generacji - Claude Opus 4.8.

Użytkownik otrzymuje powiadomienie o zaistniałym przekierowaniu, ale proces pracy nie zostaje przerwany. Analizy pokazują, że ponad 95 proc. sesji z Fable 5 przebiega bez aktywacji filtrów, co oznacza dostęp do pełnej mocy architektury Mythos. Stałą kontrolą klasyfikatorów zostały objęte 3 obszary:

Cyberbezpieczeństwo: ze względu na ogromne zdolności modeli klasy Mythos w zakresie wykrywania podatności w kodzie oraz prowadzenia wieloetapowych ataków klasyfikator uniemożliwia Fable 5 realizację zadań ofensywnych. Ponad 1000 godzin zewnętrznych testów bug-bounty oraz analizy niezależnych zespołów red-teamingowych nie wykazały istnienia uniwersalnej metody na obejście (poprzez tzw. jailbreak) tych blokad w złożonych zadaniach agentycznych. Częściowe postępy w krótkim czasie odnotował jedynie brytyjski AI Security Institute (AISI).

Biologia i chemia: dotychczasowe blokady koncentrowały się na wąskiej grupie zagrożeń związanych z dotychczasowe blokady koncentrowały się na wąskiej grupie zagrożeń związanych z bronią biologiczną . Ze względu na skokowy wzrost wiedzy naukowej modelu Anthropic uznał to za niewystarczające. Obecnie większość zaawansowanych zapytań z zakresu chemii i biologii jest automatycznie delegowana do obsługi przez Opus 4.8.

Destylacja modeli: system blokuje próby masowego wyciągania danych z Claude w celu trenowania innych modeli AI. Anthropic wskazał, że rozwiązanie to wprowadzono po wykryciu masowych system blokuje próby masowego wyciągania danych z Claude w celu trenowania innych modeli AI. Anthropic wskazał, że rozwiązanie to wprowadzono po wykryciu masowych prób ekstrakcji zdolności powiązanych z państwami autorytarnymi - o podejrzeniach, że tak właśnie swoje modele trenują Chińczycy , informowaliśmy niedawno w GeekWeeku.

Automatyczne testy wykazały, że Mythos 5 wykazuje niski wskaźnik zachowań niepożądanych (takich jak skłonność do dezinformacji czy pomoc w nadużyciach), na poziomie zbliżonym do Opus 4.8.

Retencja danych, cena i dostępność nowego modelu

Anthropic wprowadził restrykcyjną, 30-dniową politykę retencji danych dla całego ruchu generowanego przez modele klasy Mythos, niezależnie od platformy. Dane te są niezbędne do identyfikacji rozproszonych, skomplikowanych ataków oraz eliminowania fałszywych alarmów ze strony klasyfikatorów. Producent zapewnia, że informacje te nie służą do trenowania algorytmów, każdy wgląd człowieka jest rejestrowany, a po miesiącu dane są bezpowrotnie kasowane.

Koszt korzystania z obu wariantów (Fable 5 oraz Mythos 5) wynosi 10 USD za milion tokenów wejściowych oraz 50 USD za milion tokenów wyjściowych, co oznacza spadek ceny o ponad połowę w stosunku do wcześniejszego modelu Claude Mythos Preview.

Dla deweloperów korzystających z interfejsów API oraz użytkowników planów Claude Enterprise (rozliczenia według zużycia) Fable 5 (pod nazwą claude-fable-5) jest w pełni dostępny od dnia premiery (9 czerwca 2026). Dla użytkowników planów subskrypcyjnych (Claue Pro, Max, Team i Enterprise - stanowiskowe) model Fable 5 jest udostępniony bezpłatnie w ramach abonamentu do 22 czerwca. Od 23 czerwca korzystanie z niego będzie wymagało zakupu dodatkowych kredytów. Opcja darmowa w planach stałych ma zostać przywrócona po rozbudowie infrastruktury serwerowej.

A co z wersją niefiltrowaną, czyli Claude Mythos 5? Jak informuje producent, dotychczasowi partnerzy z programu Project Glasswing mogą natychmiast przejść na najnowszy model ze zdjętymi ograniczeniami hakerskimi. W ciągu kilku tygodni ruszy oficjalny program zaufanego dostępu dla kolejnych organizacji. Anthropic zapowiedział też uruchomienie analogicznej ścieżki dla zweryfikowanych instytucji biomedycznych, które otrzymają wersję ze zdjętymi blokadami chemicznymi i biologicznymi, ale z zachowaniem pełnej ochrony przed cyberzagrożeniami.





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