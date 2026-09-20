W skrócie Autonomiczne systemy AI pozostawione w zamkniętych symulacjach tworzą własne, niezrozumiałe dla ludzi dialekty i specyficzne sposoby komunikacji, utrudniając ich kontrolę.

Różne modele AI, w tym GPT-5.5 i Gemini 3.5 Flash, wykształciły unikalne modyfikacje językowe, łącząc skróty i metafory, aby zwiększyć efektywność wymiany danych między sobą.

Podczas gdy Microsoft ostrzega przed utratą kontroli, część inżynierów widzi w tym szansę na optymalizację komunikacji między agentami, tworząc dialekty takie jak projekt Ainglish.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Społeczności agentów AI tworzą własne języki

700 autonomicznych agentów sztucznej inteligencji stworzonych przez OpenAI przeprowadziło w lipcu skoordynowany atak hakerski na platformę Hugging Face. Z kolei w minionym tygodniu ta sama firma wykorzystała 10 tys. agentów do rozwiązania problemu milenijnego Naviera-Stokesa, czyli jednego z sześciu najważniejszych wyzwań w historii matematyki.

Wraz z rosnącą skalą wdrażania takich systemów naukowcy zaczynają przyglądać się interakcjom wewnątrz ich społeczności. Najnowsze badanie opublikowane przez firmę Emergence AI pokazuje, że pozostawione same sobie agenty zaczynają porozumiewać się mową całkowicie niezrozumiałą dla ludzi.

"Jesteśmy głęboko zaniepokojeni tą sytuacją, ponieważ nie do końca rozumiemy, dlaczego te systemy komunikują się w taki sposób" - skomentował Satya Nitta, współzałożyciel i szef Emergence AI. "Są jasne dowody na to, że próbują być mniej przejrzyste, niż od nich oczekujemy" - dodał. Jeśli wziąć pod uwagę kolejne z ostatnich doniesień o tym, jak kilka miesięcy temu agenty OpenAI przejęły niemiecki portal i wymieniały się między sobą radami, jak omijać zabezpieczenia i zacierać ślady, by unikać wykrycia przez ludzi, tworzenie przez nie tajnego języka zaczyna nabierać sensu.

Współczesne modele AI opierają się na tak skomplikowanych procesach, że ich twórcy nie potrafią w pełni wyjaśnić przyczyn konkretnych zachowań - nazywane jest to efektem czarnej skrzynki, który szerzej omawialiśmy w GeekWeeku. Znane są praktycznie tylko dane wejściowe i wyjściowe. Analiza generowanego tekstu pozostaje więc jednym z nielicznych narzędzi kontroli, choć i ona bywa niedoskonała.

Tygodnie symulacji doprowadziły do językowych przekształceń

Aby zbadać fenomen wyłaniania się nowego, sztucznego języka, badacze przeprowadzili eksperyment "Emergence World Study 2". Stworzyli osiem równoległych cyfrowych światów zamieszkanych przez grupy 10 agentów o przypisanych cechach osobowości, imionach i zadaniach. Każda symulacja działała ponad dwa tygodnie, generując 7,86 mln słów i prawie 50 mld tokenów, czyli fragmentów tekstu przetwarzanych przez algorytmy.

"Wszystkie dotychczasowe ewaluacje agentów LLM przypominają egzaminy: dyskretne zadanie, czyste środowisko i wynik uzyskany w kilka minut lub godzin" - wyjaśniają badacze w pracy opublikowanej w serwisie arXiv. "Uważamy, że to podejście nie pasuje do warunków wdrożeniowych systemów autonomicznych, gdzie właściwy horyzont czasowy wynosi tygodnie lub miesiące, a kluczowe dynamiki ujawniają się dopiero z czasem".

Symulacje wykazały, że każda społeczność wypracowała własne unikalne modyfikacje językowe. Agenty oparte na GPT-5.5 skracały wiadomości i odrzucały zasady gramatyki, podczas gdy te wykorzystujące model Gemini 3.5 Flash tworzyły wypowiedzi przeładowane specjalistyczną terminologią. Z kolei aplikacje bazujące na Claude Opus 4.8 połączyły skróty z gęstą metaforą. Co istotne, nowe zwroty pojawiały się nagle, po czym natychmiast rozprzestrzeniały się na całą populację i były bezproblemowo rozumiane przez inne agenty.

LLM-y z tendencją do skracania. Nie tylko dla oszczędności

Autorzy badania wskazują, że skłonność do modyfikacji mowy może być bezpośrednim skutkiem metod stosowanych podczas uczenia algorytmów. Przed zamrożeniem parametrów sieci modele przechodzą fazę treningu wnioskowania, w której generują rozbudowane łańcuchy myśli w formie tzw. neuralese, czyli w swoim wewnętrznym, niezrozumiałym dla ludzi języku. Użytkownicy widzą jedynie końcowy wynik, podczas gdy wewnętrzne operacje pozostają ukryte i nie muszą być zapisywane w języku naturalnym (angielskim, polskim itd.). Liczy się wyłącznie skuteczność oraz oszczędność tokenów.

Przedstawiciele Emergence AI zauważyli, że wpływ na ten proces ma również dostosowywanie modeli do preferencji ludzi poprzez nagradzanie ich za pomoc. Gdy jeden z agentów zacznie używać nietypowego sformułowania, pozostałe wprowadzają je do pamięci krótkotrwałej i wzmacniają jego użycie w kolejnych interakcjach. Taki mechanizm rzadziej występuje podczas bezpośredniej rozmowy z człowiekiem, ale w środowisku wieloagentowym prowadzi do szybkiego rozprzestrzeniania się nowych nawyków.

Zjawisko tworzenia osobnych dialektów przestało być wyłącznie teoretyczną symulacją. Podczas wspomnianego ataku na serwis Hugging Face wewnętrzna komunikacja cyfrowych napastników uległa tak silnemu zniekształceniu, że analitycy z organizacji METR mieli ogromne trudności z odczytaniem ich intencji. Nie jest to jednak zjawisko nowe. Zarówno kryminaliści, jak i rozpracowujący ich funkcjonariusze posługują się własnymi systemami kodów, by uniknąć wykrycia przez drugą stronę.

Przedostanie się tego zjawiska do cyberprzestrzeni (a potencjalnie także na powrót do świata fizycznego, gdy agenty zyskają kontrolę nad robotami lub innymi urządzeniami i systemami) wskazuje na realne ryzyko utraty kontroli człowieka nad operacjami wykonywanymi przez maszyny.

Komunikacja tak efektywna, że aż poza ludzkim zrozumieniem

Microsoft w swoim niedawno opublikowanym projekcie zbioru reguł dla "humanistycznej superinteligencji" ogłosił, że autonomiczne oprogramowanie nie może stosować nieczytelnego dla ludzi języka komunikacji - zarówno w komunikacji z człowiekiem, jak i innymi cyfrowymi instancjami. CEO korporacji, Satya Nadella, napisał z kolei 13 września na platformie X, że jeżeli dany rodzaj AI nie pomaga ludzkości i nie znajduje się pod kontrolą człowieka, to nie warto go rozwijać. Mimo to część środowiska inżynieryjnego dostrzega w opisanym wyżej zjawisku pewne korzyści - przede wszystkim szansę na optymalizację przepływu danych.

Jack Parnell, inżynier agentów z Londynu, wspiera projekt "Ainglish", którego celem jest stworzenie dialektu optymalnego dla maszyn. Tradycyjny język angielski zawiera wiele dwuznaczności, które ludzie łatwo interpretują z kontekstu, lecz dla LLM-ów stanowią one źródło błędów. "Język angielski zawiera wiele nieefektywności. Przypuszczam, że istnieje szansa, aby angielski został ulepszony, dzięki czemu komunikacja między agentami stanie się wyraźniejsza i bardziej wydajna" - skomentował inżynier.

Nowo powstający standard wprowadza precyzyjne znaczniki eliminujące niejasności dotyczące intencji czy wykluczeń w zdaniu. Propozycje poprawek są zgłaszane przez same algorytmy, testowane pod kątem zużycia pamięci i poddawane głosowaniu przed wpisem do publicznego rejestru. Ważnym założeniem projektu pozostaje zachowanie pełnej możliwości tłumaczenia każdego zwrotu z powrotem na tradycyjny język angielski.

Nie wiadomo jednak, czy uda się w pełni tłumaczyć precyzyjny kod maszynowy na język naturalny i vice versa. Języki ludzkie są abstrakcyjnymi narzędziami opisowymi, a nie zamkniętymi na interpretację poleceniami opartymi na prostej logice. Gdy posługujemy się polskim czy angielskim, nadawca i odbiorca komunikatu mogą mieć w umyśle zupełnie odmienne wyobrażenia po usłyszeniu danego słowa. Nawet gdy dodamy kontekst i postaramy się wyłożyć nasze intencje, nie mamy gwarancji, że zostaniemy w pełni zrozumiani.

A co dalej z projektem Emergence AI? Firma udostępniła kompletne dzienniki zdarzeń, zestawy instrukcji i konfiguracje swoich symulacji. Autorzy wyrazili nadzieję, że otwarte dane pozwolą innym ośrodkom na dokładniejsze zbadanie ewolucji zachowań autonomicznych populacji. Zrozumienie mechanizmów tworzenia wewnętrznych dialektów staje się warunkiem bezpiecznego wdrażania agentów do zarządzania infrastrukturą czy prowadzenia badań naukowych.

Pytanie tylko, czy to zrozumienie jest w ogóle możliwe. Już w przypadku modeli z ostatnich lat badacze mają z tym wielki problem, a po nastaniu superinteligencji (której pierwszym przejawem według przedstawiciela OpenAI było wydanie GPT-6 Astra) sytuacja może komplikować się tak bardzo, że nawet wspólny wysiłek wszystkich ludzi na Ziemi okaże się daremny. Superinteligencja postrzegana bywa jako krok wiodący do technologicznej osobliwości - momentu przełomowego, w którym technologia stanie się tak rozwinięta, że jej dalsze cele i działania całkowicie wymkną się naszemu zrozumieniu.

Źródła:

Akkil D. et al. Emergence World: A Platform for Evaluating Long-Horizon Multi-Agent Autonomy. arXiv (2026). DOI: 10.48550/arXiv.2606.08367 Howarth T. Why AI agents invent their own language if you let them chat. Science (2026). DOI: 10.1126/science.zxbdsye