Macie dość sztucznej inteligencji w serwisie Facebook? Cóż… Meta uważa inaczej i zapowiedziano nowe funkcje dla popularnej platformy, które bazują na AI. Co nowego dodano?

Nowe funkcje serwisu Facebook oparte na Meta AI

Z informacji udostępnionych przez twórców serwisu Facebook wynika, że nowe funkcje oparte na Meta AI mają na celu "przekształcać zdjęcia i posty w feedzie na chwile, które warto udostępniać". Firma wierzy, że przełoży się to na większe interakcje.

Pierwszą z nowości są animowane zdjęcia profilowe na Facebooku, które generuje sztuczna inteligencja. Meta AI jest w stanie dodać różne efekty i te sprawią, że fotografia "ożyje". Mogą to być na przykład "machanie czy noszenie czapeczki imprezowej". Z pewnością wszyscy na to czekaliśmy.

Druga opcja to narzędzie umożliwiające dodawanie animacji do postów udostępnianych w feedzie. Meta opisuje to w następujący sposób.

Możesz również nadać swoim postom w feedzie więcej charakteru za pomocą animowanych teł i zmienić nastrój swoich relacji i wspomnień za pomocą podpowiedzi Meta AI

Jest to możliwe za sprawą nowej opcji Restyle, która pojawia się w trakcie uploadowania zdjęć do rolek lub przeglądania wspomnień. Facebook przy okazji dodaje nowe opcje dla teł w postach tekstowych udostępnianych w serwisie. Jest to możliwe za sprawą nowego przycisku z literką "A" na tęczowym tle.

Sztuczna inteligencja w Facebooku coraz powszechniejsza

Są to już kolejne działania Marka Zuckerberga i spółki, która zakładają udostępnianie kolejnych nowości opartych na sztucznej inteligencji. Warto dodać, że kilka miesięcy temu (w listopadzie 2025 r.) w Polsce pojawiła się zlokalizowana wersja asystenta Meta AI, z którym wcześniej można było komunikować się w innych językach.

Funkcji opartych na sztucznej inteligencji na Facebooku będzie zapewne coraz więcej i stanie się tak niezależnie od tego, czy ich chcemy. Na szczęście firma nie zmusza nas do korzystania z tych narzędzi i zawsze można po prostu ich nie używać.

