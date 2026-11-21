W skrócie Google udostępnił funkcję Podsumowanie pamięci, dzięki której użytkownicy Gemini mogą przeglądać, edytować i usuwać informacje zgromadzone przez AI na ich temat.

Użytkownicy mogą zarządzać profilem AI ręcznie w trybie edycji lub poprzez wydawanie poleceń tekstowych, a wszystkie zmiany są rejestrowane w historii pamięci.

Nowe narzędzie nie jest na razie dostępne w Polsce, innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii ani Nigerii.

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Dwie warstwy pamięci w aplikacji Google Gemini

Google udostępnił nową funkcję, która pozwala użytkownikom bezpośrednio sprawdzać i edytować informacje, jakie asystent Gemini zgromadził na ich temat. Rozwiązanie ma na celu zapewnienie większej kontroli nad sposobem, w jaki sztuczna inteligencja personalizuje swoje odpowiedzi na podstawie historii rozmów i danych z innych usług Google.

Użyteczność asystentów AI w dużej mierze wynika z ich zdolności do dopasowywania odpowiedzi do preferencji użytkownika. Dzięki funkcji "Spersonalizowany kontekst" (ang. "Personal Intelligence") Gemini może pobierać kontekst z takich aplikacji takich jak Gmail, YouTube czy wyszukiwarka Google. Ponadto model buduje własną bazę wiedzy na podstawie faktów pojawiających się bezpośrednio w czatach, np. gdy użytkownik wspomni o nietolerancji laktozy, asystent będzie unikał polecania produktów mlecznych.

Mechanizm zapamiętywania w Gemini opiera się na dwóch odrębnych poziomach ustawień, choć Google używa słowa "Pamięć" tylko w odniesieniu do jednego z nich. Pierwszą warstwą jest przełącznik "Zachowuj aktywność", który decyduje o tym, czy rozmowy są zapisywane i powiązane z kontem Google.

Dla zalogowanych użytkowników pełnoletnich korzystających z konta osobistego opcja ta jest domyślnie włączona, co pozwala wracać do wcześniejszych czatów na różnych urządzeniach. Wyłączenie jej w ustawieniach Gemini sprawia, że konwersacje znikają po 72 godzinach i nie są archiwizowane.

Drugą warstwą jest właściwa pamięć, określana przez Google właśnie tym słowem. Na podstawie treści wcześniejszych rozmów Gemini tworzy profil użytkownika, do którego odwołuje się przy generowaniu kolejnych odpowiedzi. Sztuczna inteligencja nie jest w stanie tworzyć nowych wspomnień, jeśli nie ma dostępu do historii konwersacji, dlatego do działania "Pamięci" konieczne jest wcześniejsze włączenie zapisywania aktywności.

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Edycja podsumowania pamięci na wzór dokumentu tekstowego

Dostęp do funkcji podsumowania pamięci (ang. "Memory summary") mają obecnie pełnoletni użytkownicy zalogowani na konta osobiste, którzy mają włączone zachowywanie aktywności oraz pamięć. Zgodnie z wytycznymi Google'a narzędzie działa w aplikacji mobilnej i przeglądarkowej pod adresem gemini.google.com, jednak na ten moment nie jest dostępne w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA, obejmującym również Polskę), Nigerii, Szwajcarii ani Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych funkcja ta jest powiązana z płatnymi planami Google AI.

"Możesz używać podsumowania pamięci, aby wyświetlać, edytować i usuwać informacje, które aplikacje z Gemini zapamiętały na Twój temat. Podsumowanie pamięci pomaga zapewnić, że odpowiedzi aplikacji z Gemini są dokładne i trafne" - tłumaczy producent na stronie pomocy technicznej.

Aby wyświetlić zgromadzone dane w wersji przeglądarkowej, należy kliknąć ikonę ustawień w lewym dolnym rogu ekranu, przejść do zakładki "Spersonalizowany kontekst", a następnie wybrać opcję "Podsumowanie pamięci". Gemini wygeneruje wypunktowaną listę głównych informacji na temat użytkownika, podzieloną na kategorie takie jak dane osobowe, kariera zawodowa, zainteresowania czy nawet imiona zwierząt domowych.

Użytkownicy mogą modyfikować ten profil na dwa sposoby. Pierwszy polega na kliknięciu ikony ołówka w prawym górnym rogu okna podsumowania, by uruchomić tryb edycji. Pozwala on na ręczne redagowanie lub usuwanie dowolnych linijek tekstu z informacjami o sobie, podobnie jak w Dokumentach Google.

Użytkownik może ręczne redagować lub usuwać informacje o sobie, podobnie jak w Dokumentach Google Ian Carlos Campbell / Engadget materiał zewnętrzny

Drugą metodą jest wydawanie asystentowi promptów tekstowych w polu u dołu ekranu, np. "Dodaj do pamięci, że mówię po japońsku" albo "Usuń mój stary numer telefonu". W razie niejasności apka może zadać pytania doprecyzowujące.

Wprowadzone zmiany zatwierdza się przyciskiem zapisu. Co istotne, Gemini prowadzi kronikę modyfikacji pod nazwą "Historia pamięci" (ang. "Memory history"), dostępną w prawym górnym rogu podsumowania. Dzięki temu w każdej chwili można sprawdzić chronologiczny rejestr tego, kiedy konkretne informacje zostały dodane, zmienione lub usunięte.

Jak całkowicie wyłączyć pamięć i historię w Gemini?

Osoby, które pragną całkowicie zatrzymać proces gromadzenia danych, zamiast ręcznie poprawiać swój profil, mogą wyłączyć samą funkcję pamięci. Wymaga to wejścia w ustawienia, wybrania sekcji "Spersonalizowany kontekst" i odznaczenia przełącznika "Pamięć".

Wyłączenie tej opcji blokuje zapamiętywanie nowych faktów od tego momentu, lecz nie kasuje automatycznie informacji, które sztuczna inteligencja poznała wcześniej. Aby pozbyć się starych danych, należy ręcznie wyczyścić je w podsumowaniu pamięci albo usunąć konkretne rozmowy z historii.

Kasowanie pojedynczych interakcji odbywa się poprzez menu ustawień i zakładkę "Aktywność". Użytkownik może tam przeglądać swoje rozmowy z Google Gemini posortowane według dat i usuwać wybrane pozycje za pomocą ikony "X". Usunięcie czatu eliminuje go z puli kontekstu, z której model korzysta podczas personalizowania przyszłych odpowiedzi.



