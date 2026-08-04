W skrócie Google integruje asystenta Gemini Spark z przeglądarką Chrome, co pozwala na automatyzację zadań, takich jak rezerwacje lotów czy umawianie wizyt w mieszkaniach.

Firma wprowadziła mechanizmy chroniące przed atakami typu prompt injection, a wszystkie operacje finansowe wymagają osobistego zatwierdzenia przez użytkownika.

Funkcja obsługi zadań w Chrome jest wdrażana w USA, a dostęp do Gemini Spark dla użytkowników Google AI Pro rozszerzono na ponad 160 dodatkowych krajów.

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Gemini Spark w Chrome wykona zadania za użytkownika

Google ogłosił rozszerzenie dostępności asystenta Gemini Spark na kolejnych użytkowników na całym świecie i wprowadzenie nowej funkcji wspierającej załatwianie złożonych spraw w internecie. Agentowe narzędzie AI zyskało możliwość bezpośredniej integracji z przeglądarką internetową Chrome.

Dzięki nowej funkcji autoprzeglądania (ang. auto browse) w Google Chrome po uzyskaniu odpowiedniej zgody od użytkownika Gemini Spark może korzystać z zalogowanych kont i zapisanych haseł. Pozwala to na automatyzację uciążliwych i czasochłonnych zadań internetowych. Wśród przykładowych zastosowań gigant technologiczny wskazuje planowanie wizyt w celu obejrzenia zapisanych wcześniej mieszkań albo wyszukiwanie opcji lotów i rozpoczynanie procesu rezerwacji.

Google wskazuje jedynie te dwa konkretne przykłady użycia nowej technologii, ale z pewnością będzie ich więcej. To typowe scenariusze użycia agentów AI przez użytkowników domowych. Do innych należy np. wykonywanie połączeń telefonicznych w imieniu użytkownika, co wcześniej omawialiśmy w GeekWeeku.

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Google chroni asystenta przed złośliwymi promptami

Przekazanie dostępu do danych logowania i haseł asystentowi AI budzi pytania o bezpieczeństwo, dlatego Google podaje informacje o wdrożonych mechanizmach ochronnych. Gigant deklaruje obecność narzędzi chroniących przed atakami typu "wstrzyknięcie prompta" (ang. "prompt injection"). Polegają one na umieszczaniu ukrytych komend na złośliwych stronach internetowych lub w treściach tworzonych przez użytkowników, co mogłoby zmusić asystenta do niepożądanych działań, takich jak inicjowanie transakcji finansowych czy wykradanie poufnych danych.

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Firma nie podała jednak szczegółowych rozwiązań technicznych w tym zakresie. Poinformowała jedynie o inwestycjach w wielowarstwową ochronę, łączącą mechanizmy deterministyczne i probabilistyczne, co ma uczynić ewentualne ataki trudnymi i kosztownymi dla napastników.

Gemini Spark nie dokonuje samodzielnie płatności. W przypadku wrażliwych operacji finansowych zadanie jest przekazywane z powrotem użytkownikowi, który musi osobiście przejrzeć i sfinalizować zakup bądź zrezygnować z danej operacji.

Agent AI od Google szerzej dostępny na świecie

Funkcja obsługi zadań internetowych przez agenta w przeglądarce Chrome jest obecnie wdrażana dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Planowane jest jej późniejsze udostępnienie w kolejnych regionach.

Gigant z Mountain View rozszerza także ogólną dostępność Gemini Spark dla subskrybentów usługi Google AI Pro w ponad 160 dodatkowych krajach, umożliwiając im automatyzację codziennych obowiązków. Agent AI integruje się również z aplikacjami wchodzącymi w skład pakietu Google Workspace.



