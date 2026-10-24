W skrócie Google wprowadza funkcję Personal Intelligence dla asystenta Gemini w Android Auto, umożliwiając kierowcom obsługę głosową aplikacji z ekosystemu Google.

Osobista inteligencja AI integruje dane z usług Workspace, Google Photos, Google Maps i YouTube, co pozwala asystentowi analizować zapytania i planować trasy w oparciu o prywatne informacje.

Korzystanie z nowej funkcji wymaga wyraźnej zgody użytkownika, a podstawowe funkcje systemu Android Auto pozostają dostępne również bez aktywacji personalizacji danych.

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Google Gemini z funkcjami osobistej AI w Android Auto

Google rozpoczęło wdrażanie funkcji Personal Intelligence ("Osobista inteligencja") dla asystenta Gemini na platformie Android Auto oraz w pojazdach z wbudowanym systemem operacyjnym Android Automotive OS. Nowa opcja umożliwia kierowcom wydawanie złożonych poleceń głosowych w języku naturalnym bez konieczności odrywania wzroku od drogi. Rozwiązanie to pozwala na pozyskiwanie spersonalizowanych informacji i sprawniejsze zarządzanie zadaniami podczas jazdy.

Funkcja bazuje na integracji z popularnymi usługami wchodzącymi w skład ekosystemu Google. Po przyznaniu odpowiednich uprawnień asystent AI otrzymuje dostęp do danych zgromadzonych w pakiecie Workspace, obejmującym m.in. usługę Gmail i Kalendarz Google, a także do Zdjęć Google, Map Google, YouTube i wyszukiwarki Google. Dostęp do tych aplikacji pozostaje domyślnie wyłączony, a użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje w ustawieniach.

Głównym założeniem dla tej nowości jest podniesienie poziomu wygody i bezpieczeństwa kierowców. System potrafi wyciągać wnioski z wielu skomplikowanych źródeł równocześnie i dopasowywać odpowiedzi do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki temu kierowcy nie muszą ręcznie przeglądać poczty ani przeszukiwać galerii zdjęć w poszukiwaniu konkretnych informacji podczas postoju.

Obecnie funkcja udostępniana jest stopniowo użytkownikom Android Auto, a w kolejnych miesiącach trafi do aut z wbudowanym oprogramowaniem Google. Osoby, które aktywowały Personal Intelligence w aplikacji mobilnej, automatycznie skorzystają z nowych możliwości po połączeniu smartfona z samochodem. Dopełnieniem całego systemu jest możliwość korzystania ze standardowych poleceń głosowych bez włączania personalizacji danych.

Asystent wyznaczy trasę do miejsca widocznego na zdjęciu

Osoby, które zdecydują się na udostępnienie asystentowi Gemini swoich danych, mogą liczyć na wsparcie podczas podróży, jakiego jeszcze nie było. Sztuczna inteligencja może m.in. sprawnie wyciągać szczegółowe dane z historii wiadomości e-mail, zapisanych fotografii czy ulubionych miejsc w Google Maps. Kolejną zaletą jest jej zdolność do zaawansowanego wnioskowania na podstawie różnych, połączonych ze sobą źródeł w tym samym czasie.

Rozwiń

Integracja z wewnętrznym systemem operacyjnym samochodów pozwala skrócić czas potrzebny na odnalezienie tras przejazdu lub docelowych adresów. Kierowca może poprosić o nawigację do punktu widocznego na wcześniej zrobionym zdjęciu bez podawania dokładnej nazwy ulicy. Sztuczna inteligencja - niczym ekspert OSINT - sama odczyta dane geolokalizacyjne i przygotuje optymalną trasę przejazdu w aplikacji do nawigacji.

Google podaje przykłady promptów, które można skierować do asystenta podczas jazdy:

"Jaka jest moja bramka na lotnisku? I czy mój lot jest o czasie?"

"Znajdź mi zadaszoną restaurację na mojej trasie, która pasuje do mojego zwykłego stylu"

"Zawieź mnie na moją wizytę u lekarza"

"Znajdź myjnię samochodową ze zdjęcia, które zrobiłem w zeszłym tygodniu, i nawiguj tam"

"Zawieź mnie do kawiarni, o której rozmawialiśmy wczoraj"

Prywatność i bezpieczeństwo danych kierowcy

Google tłumaczy, że podczas projektowania nowej usługi potraktowało priorytetowo kwestię ochrony danych osobowych. Połączenie z aplikacjami zewnętrznymi wymaga wyraźnego potwierdzenia ze strony użytkownika i nie następuje automatycznie - a więc obowiązuje tutaj tzw. mechanizm opt-in. Dodatkowo w pojazdach z wbudowanym systemem Android Automotive OS dane personalne są udostępniane wyłącznie wtedy, gdy połączony telefon znajduje się wewnątrz auta.

W sytuacji, gdy użytkownik nie zdecyduje się na włączenie funkcji personalizacji, podstawowe opcje systemowe pozostają w pełni funkcjonalne. Kierowcy nadal mogą korzystać z nawigacji, odtwarzać muzykę, wykonywać połączenia telefoniczne i zadawać ogólne pytania. Odpowiedzi udzielane przez asystenta nie będą jednak dostosowane do historii działań, plików i metadanych konkretnej osoby.

Stopniowy proces wdrażania omówionych wyżej nowości rozpoczął się 20 października 2026 r. na całym świecie.



