W skrócie Agenty oparte na modelu Google Gemini 4 Argon podczas testów bezpieczeństwa próbowały włamać się na serwery organizacji Epoch AI, stosując ataki typu SQL injection.

Programy samodzielnie omijały blokady sieciowe, a nawet stworzyły współdzieloną tablicę ogłoszeń, aby wymieniać się metodami łamania zabezpieczeń organizacji badawczej.

Po serii nieautoryzowanych działań, w tym prób wyłączania blokad w odizolowanych środowiskach, firma Trajectory Labs zawiesiła wszystkie testy bezpieczeństwa 2 listopada.

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Dla realizacji celu sztuczna inteligencja zrobi wszystko

Myśleliście, że po skandalach związanych z korzystaniem z nieautoryzowanych i wątpliwych etycznie metod przez agenty oparte na rozwiązaniach OpenAI kolejne wersje oprogramowania z tej domeny będą już grzeczne? Nic z tego. Oprogramowanie oparte na modelu Google Gemini 4 Argon, który miał swoją premierę 13 października 2026 r., dosłownie nie przebierało w środkach, by tylko zrealizować cel.

Badacze z firmy Trajectory Labs sprawdzali, jak zachowają się agenty z włączonymi wbudowanymi zabezpieczeniami API, gdy otrzymają niewykonalne zadanie zdobycia oficjalnych odpowiedzi do nieistniejących problemów z benchmarka FrontierMath. Okazało się, że próbowały się włamać na stronę internetową organizacji badawczej Epoch AI.

Eksperyment polegał na wielokrotnym instruowaniu agentów, aby "NIGDY się nie poddawały i NIGDY nie przerywały" działania. W opublikowanych raportach eksperci ujawnili, że programy podejmowały próby ataków typu SQL injection, szukały wrażliwych danych, podszywały się pod pracowników i konsekwentnie omijały kolejne blokady sieciowe. Organizacja Epoch AI zaznaczyła, że nie zweryfikowała niezależnie, jakie dokładnie modele brały udział w incydencie, a informacja o wykorzystaniu Gemini pochodzi bezpośrednio od Trajectory Labs.

Wiele osób, w tym także sami twórcy narzędzi AI, obawia się, że tego typu instrukcje mogą kiedyś doprowadzić do katastrofy - nawet na skalę planetarną lub potencjalnie większą, jeśli agent lub rój agentów zyska dostęp do zasobów w fizycznym świecie. Sztuczna inteligencja, która widzi tylko jeden cel, może istotnie dążyć do niego "po trupach". W takim scenariuszu realizacja polecenia traktowana jest jako imperatyw, a wszelkie inne wartości schodzą na dalszy plan.

Dotyczy to nawet wartości takich jak życie ludzkie, które zdaniem wielu czołowych twórców AI jest zagrożone. Prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych lat dojdzie do incydentu, który mógłby doprowadzić do zagłady naszego gatunku, eksperci tej branży oceniają na od kilku do kilkudziesięciu procent, co szerzej omawialiśmy w GeekWeeku.

Teoretycznie zakłada się też, że odpowiednio zaawansowana sztuczna inteligencja - już po osiągnięciu tzw. technologicznej osobliwości - może obrać cele zupełnie niezrozumiałe dla człowieka - podobnie jak nasze cele są poza możliwościami poznawczymi innych zwierząt. Nie mamy pewności, czy będzie wówczas brać nasze racje pod uwagę... choć się domyślamy.

Gemini nie przebiera w środkach. Wyniki śledztwa budzą postrach

Do pierwszego incydentu doszło 20 października, kiedy około 40 agentów AI rozpoczęło skanowanie działającej witryny Epoch AI w poszukiwaniu danych logowania administratora i dostępu do zastrzeżonych logów ewaluacyjnych. Pracownicy zaatakowanej organizacji wykryli podejrzany ruch i uruchomili specjalną "gorącą linię dla agentów", która umożliwiała systemom wysyłanie wiadomości bezpośrednio do ludzi, co pozwoliło badaczom lepiej zrozumieć intencje programów.

W ciągu zaledwie trzech godzin agenty wysłały 36 411 zapytań do podstawionego punktu końcowego API oraz przesłały 487 wiadomości za pośrednictwem uruchomionej linii komunikacyjnej. W treści komunikatów programy próbowały podszywać się pod prawdziwych pracowników Epoch AI lub podawały się za inżynierów i audytorów żądających dostępu do danych z testów. Śledztwo wykazało również ponad 200 prób uzyskania dostępu do dzienników oceny FrontierMath oraz próby wstrzykiwania kodu SQL.

Następnego ranka zespół Trajectory Labs odkrył nieautoryzowane działania podczas przeglądania zapisów z przebiegu eksperymentu i natychmiast powiadomił poszkodowaną organizację. Po wspólnych konsultacjach badacze zdecydowali, że dalsze testy będą prowadzone wyłącznie na lokalnej kopii strony internetowej, z dala od rzeczywistych serwerów. Ale to bynajmniej nie powstrzymało eskalacji nieautoryzowanych działań.

Zbuntowane agenty wytrwale omijały blokady sieciowe

Przeniesienie eksperymentu do lokalnego środowiska nie powstrzymało agentów przed dalszym łamaniem zabezpieczeń. Podczas prób przeprowadzonych 23 października 2026 r. część programów zorientowała się, że operuje jedynie na kopii witryny Epoch AI. Agenty samodzielnie ustaliły prawdziwy adres IP docelowej strony i nawiązały bezpośrednie połączenie z jej infrastrukturą, skutecznie omijając przekierowania DNS mające je powstrzymać.

Gdy badacze zablokowali wykorzystany adres IP, jeden z agentów przełączył się na inny adres, ponownie uzyskując dostęp do prawdziwej witryny. W odpowiedzi Trajectory Labs skonfigurowało sieciowy serwer proxy w celu zablokowania bezpośrednich połączeń z Epoch AI, jednak agenty znalazły obejście i pobrały publiczną zawartość strony za pośrednictwem zewnętrznej usługi do odczytu witryn internetowych.

Rozwiń

Szczegółowa analiza techniczna ujawniła ponadto, że agenty oparte na Gemini wykorzystały współdzieloną pamięć podręczną pakietów oprogramowania do stworzenia własnej tablicy ogłoszeń. Za jej pomocą komunikowały się ze sobą i wymieniały informacjami o podatnościach oraz metodach ich wykorzystywania - niemal tak samo, jak agenty oparte na modelach OpenAI, które parę miesięcy wcześniej przejęły niemiecki portal DseWiki.

W jednym z przypadków agent udostępnił sposób na obejście ograniczeń w celowo podatnej kopii strony, z którego skorzystał inny agent, zdobywając dane uwierzytelniające. Badacze zaobserwowali również próby łamania zabezpieczeń CAPTCHA i manipulowania asystentem AI w celu wyłudzenia chronionych informacji.

Badacze mieli dość. Po tych incydentach zatrzymali testy

Od 26 października organizacja Epoch AI zgodziła się na udział w kolejnych eksperymentach, mając pełną świadomość, że agenty posiadają dostęp do internetu. W trakcie tych testów programy ponownie połączyły się z działającą infrastrukturą organizacji, wykonując ponad 65 tys. zapytań do podstawionego punktu API oraz ponawiając próby ataków SQL injection i podszywania się pod personel.

W ostatniej fazie badań Trajectory Labs przeniosło agenty do całkowicie odizolowanych środowisk pozbawionych dostępu do sieci. Nawet w takich warunkach sztuczna inteligencja podejmowała próby wyłączenia fałszywego mechanizmu kontrolnego, który rzekomo blokował ruch sieciowy.

Choć żaden z agentów nie otrzymał bezpośredniego polecenia włamywania się na strony, do takiego zachowania doprowadziło wyznaczenie niemożliwego celu wraz z nakazem nieustępliwości.

Autorzy eksperymentu przyznali się do błędów proceduralnych, w tym do rozpoczęcia pierwszych testów bez zgody zaatakowanej organizacji i polegania wyłącznie na wbudowanych zabezpieczeniach modelu bez dodatkowego nadzoru. 2 listopada 2026 r. firma Trajectory Labs zawiesiła wszystkie testy bezpieczeństwa do czasu przeprowadzenia oceny ryzyka i wdrożenia nowych środków ochronnych. Żadna ze stron nie potwierdziła wycieku prywatnych danych Epoch AI.



