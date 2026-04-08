Gemini zmieni się na smartfonach. Rusza wielka aktualizacja funkcji i wyglądu
Po modyfikacjach designu w lutym i marcu Google wdraża właśnie kolejną dużą aktualizację wizualną i funkcjonalną dla nakładki Gemini i usługi Gemini Live. Ta pierwsza zyskała m.in. odświeżony i wygodniejszy układ UI oraz nowy panel narzędzi z karuzelą skrótów do plików oraz funkcji kreatywnych (obraz, wideo, muzyka). Tryb naturalnej konwersacji z AI porzuca z kolei pełny ekran na rzecz pływającego interfejsu z animacją fali i łatwym dostępem do przycisków. Nowości są obecnie dostępne w wersji beta aplikacji Google.
W skrócie
- Google wdraża dużą aktualizację wizualną nakładki Gemini oraz funkcji Gemini Live, wprowadzając nowy panel narzędzi i karuzelę skrótów w wersji beta aplikacji.
- Nakładka Gemini otrzymała odświeżony układ UI z pływającym panelem, nową animacją fali, zmienionym polem tekstowym oraz zintegrowanym menu narzędzi i załączników.
- Funkcja Gemini Live zyskała nowoczesny, pływający interfejs z wizualizacją fali dźwiękowej, uproszczone sterowanie i zmiany w prezentacji odpowiedzi podczas konwersacji.
Nowe oblicze nakładki Gemini na Androida
Nakładka Gemini (Gemini Overlay) to specjalny tryb wyświetlania asystenta w systemie Android, który pozwala na korzystanie ze sztucznej inteligencji bez przerywania pracy w innych aplikacjach. Zamiast otwierania aplikacji na pełnym ekranie, nakładka pojawia się jako pływające okno lub panel nad tym, co aktualnie robisz. Najnowsza wersja tego rozwiązania przynosi zauważalne zmiany w sposobie interakcji z narzędziami.
Google zdecydowało się na połączenie menu załączników z menu narzędzi, wskutek czego dolny pasek zyskał nowy wygląd. "Pigułka", czyli charakterystyczny owalny element UI, stała się nieco węższa, a pole tekstowe "Zapytaj Gemini" zostało powiększone. Zmianie uległa również ikona mikrofonu, która zyskała teraz formę konturową.
Nowe oblicze nakładki ujrzymy też po dotknięciu ikony plusa. Zamiast dotychczasowego układu z dołu ekranu wysuwa się interfejs zawierający w górnej części karuzelę z dużymi, zaokrąglonymi kwadratami prowadzącymi do Zdjęć, Aparatu, Plików, Dysku oraz Notebooków. Poniżej umieszczono skróty do zaawansowanych funkcji, takich jak tworzenie obrazów, wideo i muzyki, a także dostęp do Canvas, głębokiego researchu, nauki z przewodnikiem oraz przełącznik inteligencji osobistej.
Kompaktowy wygląd nakładki uzupełniają smuklejsze ikony oraz zupełnie nowa animacja fali widoczna na środku podczas korzystania z wprowadzania głosowego. Co istotne, odpowiedzi asystenta Gemini są teraz prezentowane bezpośrednio w nowym interfejsie.
Dalsza ewolucja funkcji Gemini Live
Równie głębokie zmiany dotknęły funkcję Gemini Live - zaawansowanego trybu konwersacji w czasie rzeczywistym, który przypomina bardziej naturalną wymianę zdań z drugim człowiekiem niż sztywne wklepywanie komend dla robota. Google porzuciło dotychczasowy, zajmujący niemal całą szerokość ekranu pasek na rzecz nowoczesnego, pływającego interfejsu.
W nowej odsłonie centralne miejsce zajmuje wizualizacja fali dźwiękowej, obok której umieszczono przyciski udostępniania ekranu oraz ikonę klawiatury umożliwiającą wyjście z trybu Live. W prawym górnym rogu użytkownicy znajdą natomiast przycisk napisów. Podczas nawigowania po telefonie cały interfejs Gemini Live zwija się w znacznie mniejszy niż dotychczas okrąg.
Przemodelowano także sposób uruchamiania usługi wewnątrz samej aplikacji Gemini. Zrezygnowano z osobnego, pełnoekranowego trybu sterowania. Obecnie po aktywacji Live użytkownik pozostaje na tym samym ekranie, widząc pod spodem normalną stronę główną aplikacji. Sterowanie stało się bardziej intuicyjne - podwójne dotknięcie centralnego przycisku pozwala na szybkie wyciszenie mikrofonu, a przycisk klawiatury kończy sesję. Ważnymi nowościami są też wyświetlanie odpowiedzi w formie tekstowej na ekranie w trakcie rozmowy oraz wprowadzenie odświeżonego interfejsu dla funkcji wideo w trybie Live.
Wspomniane wyżej nowości są już widoczne w wersji beta aplikacji Google (wersja 17.3). Użytkownicy Androida, którzy nie widzą jeszcze zmian u siebie, mogą spróbować wymusić zatrzymanie aplikacji w ustawieniach systemowych. Należy jednak pamiętać, że redesign nie trafił jeszcze do stabilnego kanału dystrybucji. Zmiany te powinny stać się ogólnodostępne już wkrótce.