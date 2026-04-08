Gemini zmieni się na smartfonach. Rusza wielka aktualizacja funkcji i wyglądu

Krzysztof Sulikowski

Po modyfikacjach designu w lutym i marcu Google wdraża właśnie kolejną dużą aktualizację wizualną i funkcjonalną dla nakładki Gemini i usługi Gemini Live. Ta pierwsza zyskała m.in. odświeżony i wygodniejszy układ UI oraz nowy panel narzędzi z karuzelą skrótów do plików oraz funkcji kreatywnych (obraz, wideo, muzyka). Tryb naturalnej konwersacji z AI porzuca z kolei pełny ekran na rzecz pływającego interfejsu z animacją fali i łatwym dostępem do przycisków. Nowości są obecnie dostępne w wersji beta aplikacji Google.

Gemini Live i nakładka z asystentem AI zmieniają się na Androidzie (zdj. ilustracyjne) Made by GoogleYouTube

W skrócie

  • Google wdraża dużą aktualizację wizualną nakładki Gemini oraz funkcji Gemini Live, wprowadzając nowy panel narzędzi i karuzelę skrótów w wersji beta aplikacji.
  • Nakładka Gemini otrzymała odświeżony układ UI z pływającym panelem, nową animacją fali, zmienionym polem tekstowym oraz zintegrowanym menu narzędzi i załączników.
  • Funkcja Gemini Live zyskała nowoczesny, pływający interfejs z wizualizacją fali dźwiękowej, uproszczone sterowanie i zmiany w prezentacji odpowiedzi podczas konwersacji.
Nowe oblicze nakładki Gemini na Androida

Nakładka Gemini (Gemini Overlay) to specjalny tryb wyświetlania asystenta w systemie Android, który pozwala na korzystanie ze sztucznej inteligencji bez przerywania pracy w innych aplikacjach. Zamiast otwierania aplikacji na pełnym ekranie, nakładka pojawia się jako pływające okno lub panel nad tym, co aktualnie robisz. Najnowsza wersja tego rozwiązania przynosi zauważalne zmiany w sposobie interakcji z narzędziami.

Google zdecydowało się na połączenie menu załączników z menu narzędzi, wskutek czego dolny pasek zyskał nowy wygląd. "Pigułka", czyli charakterystyczny owalny element UI, stała się nieco węższa, a pole tekstowe "Zapytaj Gemini" zostało powiększone. Zmianie uległa również ikona mikrofonu, która zyskała teraz formę konturową.

Nowy interfejs nakładki Gemini Overlay na Androidzie9to5Google (zrzut ekranu)materiał zewnętrzny

Nowe oblicze nakładki ujrzymy też po dotknięciu ikony plusa. Zamiast dotychczasowego układu z dołu ekranu wysuwa się interfejs zawierający w górnej części karuzelę z dużymi, zaokrąglonymi kwadratami prowadzącymi do Zdjęć, Aparatu, Plików, Dysku oraz Notebooków. Poniżej umieszczono skróty do zaawansowanych funkcji, takich jak tworzenie obrazów, wideo i muzyki, a także dostęp do Canvas, głębokiego researchu, nauki z przewodnikiem oraz przełącznik inteligencji osobistej.

Kompaktowy wygląd nakładki uzupełniają smuklejsze ikony oraz zupełnie nowa animacja fali widoczna na środku podczas korzystania z wprowadzania głosowego. Co istotne, odpowiedzi asystenta Gemini są teraz prezentowane bezpośrednio w nowym interfejsie.

Dalsza ewolucja funkcji Gemini Live

Równie głębokie zmiany dotknęły funkcję Gemini Live - zaawansowanego trybu konwersacji w czasie rzeczywistym, który przypomina bardziej naturalną wymianę zdań z drugim człowiekiem niż sztywne wklepywanie komend dla robota. Google porzuciło dotychczasowy, zajmujący niemal całą szerokość ekranu pasek na rzecz nowoczesnego, pływającego interfejsu.

W nowej odsłonie centralne miejsce zajmuje wizualizacja fali dźwiękowej, obok której umieszczono przyciski udostępniania ekranu oraz ikonę klawiatury umożliwiającą wyjście z trybu Live. W prawym górnym rogu użytkownicy znajdą natomiast przycisk napisów. Podczas nawigowania po telefonie cały interfejs Gemini Live zwija się w znacznie mniejszy niż dotychczas okrąg.

Nowa odsłona funkcji Gemini Live na Androidzie9to5Google (zrzut ekranu)materiał zewnętrzny

Przemodelowano także sposób uruchamiania usługi wewnątrz samej aplikacji Gemini. Zrezygnowano z osobnego, pełnoekranowego trybu sterowania. Obecnie po aktywacji Live użytkownik pozostaje na tym samym ekranie, widząc pod spodem normalną stronę główną aplikacji. Sterowanie stało się bardziej intuicyjne - podwójne dotknięcie centralnego przycisku pozwala na szybkie wyciszenie mikrofonu, a przycisk klawiatury kończy sesję. Ważnymi nowościami są też wyświetlanie odpowiedzi w formie tekstowej na ekranie w trakcie rozmowy oraz wprowadzenie odświeżonego interfejsu dla funkcji wideo w trybie Live.

Wspomniane wyżej nowości są już widoczne w wersji beta aplikacji Google (wersja 17.3). Użytkownicy Androida, którzy nie widzą jeszcze zmian u siebie, mogą spróbować wymusić zatrzymanie aplikacji w ustawieniach systemowych. Należy jednak pamiętać, że redesign nie trafił jeszcze do stabilnego kanału dystrybucji. Zmiany te powinny stać się ogólnodostępne już wkrótce.

