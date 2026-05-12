Google prezentuje Gemini Intelligence na Androida. Więcej AI na telefonie

Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę na urządzeniach, które mamy ciągle przy sobie. Gigant z Mountain View i o tym wie i przygotowało kompleksowy pakiet funkcji. Tak powstało Gemini Intelligence na Androida, które Google zaprezentowało dziś w trakcie specjalnej konferencji.

Gemini Intelligence na Androida to liczne nowe funkcji AI

Gemini Intelligence na Androida to potężny pakiet narzędzi AI, które bazują na najnowszych modelach sztucznej inteligencji Google. Dużą rolę odgrywa tutaj automatyzacja wielu zadań, co nie tylko pozwala zaoszczędzić sporo czasu, ale zwiększa skuteczność dla przeprowadzanych działań.

Google wyjaśnia, że automatyzacja będzie skuteczniejsza po dodaniu kontekstu obrazowego. Tutaj przykładowym zastosowaniem może być znalezienie wycieczki na podstawie zdjęcia broszury turystycznej. Wystarczy zrobić fotkę, a Gemini zajmie się resztą.

Gemini Intelligence kładzie również duży nacisk na użytek personalny. Dzięki temu Android będzie w stanie wypełniać jeszcze więcej pól w różnego typu formularzach. Natomiast użytkownicy przeglądarki Chrome mogą liczyć na lepsze podsumowania treści dostępnych w internecie, które zsumuje sztuczna inteligencja. Firma wspomina też o funkcji Rambler, co pozwoli na lepsze przekształcanie mowy na tekst pisany i poza tym wspierane jest szybkie przełączanie między wieloma językami.

Gemini Intelligence na Androida jest w stanie tworzyć niestandardowe widżety. Google materiały prasowe

Ciekawą funkcją są również niestandardowe widżety. Gemini Intelligence ma je tworzyć na prośbę użytkowników i w ten sposób dostarczać bardziej spersonalizowaną zawartość na telefonach. Google chwali się, że to pierwszy krok w kierunku generatywnego interfejsu użytkownika z charakterystyczną cechą Androida, którą są widżety.

Gemini Intelligence na Androida najpierw dla Google Pixel i telefonów Samsung

Z informacji przekazanych przez Google wynika, że Gemini Intelligence będzie wdrażane etapami. W pierwszej kolejności nowości dostaną właściciele urządzeń Google Pixel oraz smartfonów marki Samsung.

Część z funkcji będzie dostępna jeszcze w czerwcu, kiedy to odbędzie się premiera sfinalizowanej wersji systemu Android 17. Najpierw aktualizacja trafi na Pixele. Na sprzętach marki Samsung pojawi się latem.

