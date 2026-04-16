Google udostępnia Gemini na Maca. AI działa bez przełączania kart

Karol Kubak

Karol Kubak

Google przenosi sztuczną inteligencję bezpośrednio na pulpit. Gemini trafia na komputery Mac jako natywna aplikacja, która działa bez przełączania kart i widzi to, co masz na ekranie.

Biurko z iMac wyświetlającym aplikację kalendarza, biała klawiatura, mysz, smartfon i tablet w nowoczesnym biurze.
Google zmienia Maca. Gemini zadziała bez otwierania przeglądarkiGeekweek - import

Google wchodzi na kolejne pole walki o użytkowników sztucznej inteligencji. Tym razem nie chodzi o przeglądarkę czy wyszukiwarkę, ale o coś znacznie bliższego codziennej pracy - pulpit komputera. Firma ogłosiła właśnie, że Gemini trafia na komputery Mac jako pełnoprawna, natywna aplikacja.

Gemini na Macu. AI zawsze pod ręką

Do tej pory z Gemini można było korzystać głównie w przeglądarce albo na smartfonach. Teraz ma się to zmienić. Nowa aplikacja działa bezpośrednio w systemie macOS i, jak podkreśla Google na swoim blogu, została zaprojektowana tak zapewnić dostęp do AI bez konieczności przełączania się między oknami.

- Teraz możesz wywołać Gemini z dowolnego miejsca na swoim Macu za pomocą szybkiego skrótu (Option + Spacja), aby natychmiast uzyskać pomoc, bez przełączania kart. Niezależnie od tego, czy tworzysz raport rynkowy i musisz sprawdzić datę, czy budujesz budżet w arkuszu i potrzebujesz właściwej formuły, możesz uzyskać odpowiedź i wrócić do pracy - tłumaczy Google.

To drobna zmiana, ale w praktyce może znacząco przyspieszyć pracę. Zamiast "wyskakiwać" do przeglądarki, sztuczna inteligencja staje się częścią systemu.

Google przeanalizuje ekran i pliki w trakcie pracy

Najciekawszą funkcją nowej aplikacji jest możliwość udostępniania jej zawartości ekranu. Użytkownik może pokazać Gemini dokładnie to, nad czym pracuje (od dokumentów po wykresy) i poprosić o analizę.

Jeśli patrzysz na skomplikowany wykres, możesz zapytać o najważniejsze wnioski i dostać gotowe podsumowanie. Co ważne, działa to także na plikach zapisanych lokalnie na komputerze.

To krok w stronę bardziej "kontekstowej" sztucznej inteligencji, czyli takiej, która nie odpowiada w próżni, ale widzi, co robisz i dopasowuje odpowiedzi do konkretnej sytuacji.

Ruch Google jest nieprzypadkowy

Konkurencja, jak OpenAI czy Anthropic, od dawna oferuje podobne aplikacje na Maca. Gemini po prostu dołącza do tego wyścigu i chce nadrobić dystans.

Nowa aplikacja jest dostępna dla użytkowników macOS w wersji 15 i nowszych. Można ją pobrać bezpośrednio ze strony Google.

Firma zapowiada, że buduje fundament pod "osobistego, proaktywnego i potężnego asystenta desktopowego".

Może cię zainteresować:

Gemini jest niemal we wszystkich aplikacjach Google. W razie potrzeby możesz usunąć asystenta AI
Sztuczna inteligencja

Irytuje cię Gemini w Google? Tak wyłączysz AI w telefonie

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski
Miłośnicy samolotów domagają się wydzielenia specjalnego miejsca do obserwacji© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze