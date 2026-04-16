Google wchodzi na kolejne pole walki o użytkowników sztucznej inteligencji. Tym razem nie chodzi o przeglądarkę czy wyszukiwarkę, ale o coś znacznie bliższego codziennej pracy - pulpit komputera. Firma ogłosiła właśnie, że Gemini trafia na komputery Mac jako pełnoprawna, natywna aplikacja.

Gemini na Macu. AI zawsze pod ręką

Do tej pory z Gemini można było korzystać głównie w przeglądarce albo na smartfonach. Teraz ma się to zmienić. Nowa aplikacja działa bezpośrednio w systemie macOS i, jak podkreśla Google na swoim blogu, została zaprojektowana tak zapewnić dostęp do AI bez konieczności przełączania się między oknami.

- Teraz możesz wywołać Gemini z dowolnego miejsca na swoim Macu za pomocą szybkiego skrótu (Option + Spacja), aby natychmiast uzyskać pomoc, bez przełączania kart. Niezależnie od tego, czy tworzysz raport rynkowy i musisz sprawdzić datę, czy budujesz budżet w arkuszu i potrzebujesz właściwej formuły, możesz uzyskać odpowiedź i wrócić do pracy - tłumaczy Google.

To drobna zmiana, ale w praktyce może znacząco przyspieszyć pracę. Zamiast "wyskakiwać" do przeglądarki, sztuczna inteligencja staje się częścią systemu.

Google przeanalizuje ekran i pliki w trakcie pracy

Najciekawszą funkcją nowej aplikacji jest możliwość udostępniania jej zawartości ekranu. Użytkownik może pokazać Gemini dokładnie to, nad czym pracuje (od dokumentów po wykresy) i poprosić o analizę.

Jeśli patrzysz na skomplikowany wykres, możesz zapytać o najważniejsze wnioski i dostać gotowe podsumowanie. Co ważne, działa to także na plikach zapisanych lokalnie na komputerze.

To krok w stronę bardziej "kontekstowej" sztucznej inteligencji, czyli takiej, która nie odpowiada w próżni, ale widzi, co robisz i dopasowuje odpowiedzi do konkretnej sytuacji.

Ruch Google jest nieprzypadkowy

Konkurencja, jak OpenAI czy Anthropic, od dawna oferuje podobne aplikacje na Maca. Gemini po prostu dołącza do tego wyścigu i chce nadrobić dystans.

Nowa aplikacja jest dostępna dla użytkowników macOS w wersji 15 i nowszych. Można ją pobrać bezpośrednio ze strony Google.

Firma zapowiada, że buduje fundament pod "osobistego, proaktywnego i potężnego asystenta desktopowego".

