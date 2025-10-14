Google udostępnia za darmo pakiet narzędzi AI. Kto może skorzystać?
Google AI Pro to zestaw narzędzi dostępnych na zasadach subskrypcji, której miesięczny koszt w Polsce to blisko 100 złotych. Tymczasem dostęp do pakietu można uzyskać za darmo. Google przygotowało specjalną ofertę dla wybranej grupy użytkowników w kraju, którzy mogą korzystać z funkcji AI bez opłat aż przez jeden rok.
Google AI Pro to zestaw bardzo przydatnych narzędzi opartych za sztucznej inteligencji, który to jednak nie jest tani. Cena miesięcznej subskrypcji w Polsce to aż 97,99 złotych. Firma postanowiło go udostępnić za darmo, co jest jednym z celów kampanii wsparcia edukacji oraz przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy.
Pakiet Google AI Pro za darmo dla studentów w Polsce
Oferta skierowana jest do studentów uczelni wyższych w Polsce, którzy dostęp do pakietu Google AI Pro mogą uzyskać za darmo na okres 12 miesięcy. Co należy zrobić?
Jeśli macie ukończone 18 lat i jesteście studentami jednej z polskiej uczelni wyższej, to możecie dokonać rejestracji na specjalnej stronie (dostępnej pod adresem gemini.google/students). Wśród warunków jest także posiadanie konta Google z jedną z kwalifikowanych metod płatności czy weryfikacja statusu osoby, która się uczy.
Po upływie darmowego okresu będzie naliczana opłata zgodnie z cennikiem. Oczywiście w dowolnej chwili z subskrypcji Google AI Pro można zrezygnować.
Przy okazji Google przygotowało specjalne szkolenie online (rejestracja na rsvp.withgoogle.com/events/jak_uczyc_sie_z_ai_od_google). Odbędzie się ono we wtorek 28 października o godzinie 20:00. "Podczas spotkania zaprezentowane zostaną praktyczne sposoby wykorzystania Gemini i NotebookLM do efektywniejszej nauki - od researchu, przez tworzenie spersonalizowanych quizów i fiszek, po błyskawiczne porządkowanie notatek".
Jakie narzędzia znajdują się w pakiecie Google AI Pro?
Google AI Pro to pakiet, który daje dostęp do różnych narzędzi. Są to m.in:
- Aplikacja Gemini z dostępem do modelu 2.5 Pro i funkcji Deep Research w wersji 2.5 Pro.
- Flow umożliwiające generowanie lepszych filmów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
- Whisk dający dostęp do tworzenia wideo na bazie obrazów z wykorzystaniem Veo 3.
- NotebookLM, czyli asystent ułatwiający zbieranie informacji i pisanie.
- Funkcje Gemini w Gmailu, Dokumentach i innych usługach.
Ponadto można też liczyć m.in. na 2 TB miejsca do wykorzystania w chmurze w połączeniu z różnymi usługami (Dysk i Zdjęcia Google, Gmail) czy 1000 punktów miesięcznie do wydania na AI w usługach Flow i Whisk.