Google AI Pro to zestaw bardzo przydatnych narzędzi opartych za sztucznej inteligencji, który to jednak nie jest tani. Cena miesięcznej subskrypcji w Polsce to aż 97,99 złotych. Firma postanowiło go udostępnić za darmo, co jest jednym z celów kampanii wsparcia edukacji oraz przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy.

Pakiet Google AI Pro za darmo dla studentów w Polsce

Oferta skierowana jest do studentów uczelni wyższych w Polsce, którzy dostęp do pakietu Google AI Pro mogą uzyskać za darmo na okres 12 miesięcy. Co należy zrobić?

Jeśli macie ukończone 18 lat i jesteście studentami jednej z polskiej uczelni wyższej, to możecie dokonać rejestracji na specjalnej stronie (dostępnej pod adresem gemini.google/students). Wśród warunków jest także posiadanie konta Google z jedną z kwalifikowanych metod płatności czy weryfikacja statusu osoby, która się uczy.

Po upływie darmowego okresu będzie naliczana opłata zgodnie z cennikiem. Oczywiście w dowolnej chwili z subskrypcji Google AI Pro można zrezygnować.

Przy okazji Google przygotowało specjalne szkolenie online (rejestracja na rsvp.withgoogle.com/events/jak_uczyc_sie_z_ai_od_google). Odbędzie się ono we wtorek 28 października o godzinie 20:00. "Podczas spotkania zaprezentowane zostaną praktyczne sposoby wykorzystania Gemini i NotebookLM do efektywniejszej nauki - od researchu, przez tworzenie spersonalizowanych quizów i fiszek, po błyskawiczne porządkowanie notatek".

Jakie narzędzia znajdują się w pakiecie Google AI Pro?

Google AI Pro to pakiet, który daje dostęp do różnych narzędzi. Są to m.in:

Aplikacja Gemini z dostępem do modelu 2.5 Pro i funkcji Deep Research w wersji 2.5 Pro. z dostępem do modelu 2.5 Pro i funkcji Deep Research w wersji 2.5 Pro.

Flow umożliwiające generowanie lepszych filmów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Whisk dający dostęp do tworzenia wideo na bazie obrazów z wykorzystaniem dający dostęp do tworzenia wideo na bazie obrazów z wykorzystaniem Veo 3

NotebookLM , czyli asystent ułatwiający zbieranie informacji i pisanie.

Funkcje Gemini w Gmailu, Dokumentach i innych usługach.

Ponadto można też liczyć m.in. na 2 TB miejsca do wykorzystania w chmurze w połączeniu z różnymi usługami (Dysk i Zdjęcia Google, Gmail) czy 1000 punktów miesięcznie do wydania na AI w usługach Flow i Whisk.

Grobowiec Amenhotepa III w Dolinie Królów otwarty dla zwiedzających po 226 latach od odkrycia INTERIA.PL