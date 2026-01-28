Google AI dotychczas dostępne było w Polsce w ramach dwóch płatnych subskrypcji - Pro oraz Ultra. Teraz dołącza do nich trzecia, która jest najtańsza. Z tego powodu Google AI Plus, bo o tym abonamencie mowa, może cieszyć się wśród Polaków dużym zainteresowaniem.

Cena subskrypcji Google AI Plus w Polsce

Polska znalazła się na liście krajów, gdzie debiutuje pakiet Google AI Plus. Ile zapłacimy za subskrypcję? Miesięczny abonament kosztuje 34,99 złotych, ale przez pierwsze miesiące obowiązuje zniżka dla nowych użytkowników za 16,99 złotych.

Oferta na tle Google AI Pro, który kosztuje blisko 100 złotych/miesiąc wydaje się więc całkiem atrakcyjna. Choć oczywiście trzeba mieć na uwadze, że nowa subskrypcja oferuje mniej benefitów w porównaniu z tą droższą.

Przy okazji warto dodać, że dotychczasowi subskrybenci Google One Premium 2 TB dostaną dostęp do Google AI Plus w ramach rozszerzenia bez dodatkowych opłat. Z deklaracji firmy wynika, że ma to nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni.

Zawartość pakietu Google AI Plus

Google AI Plus to podstawowa płatna subskrypcja pakietu funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Wśród najważniejszych benefitów warto wymienić.

oraz Nano Banana Pro wewnątrz aplikacji Gemini Modele AI: Gemini 3 Pro

Tworzenie wideo: narzędzia AI w usłudze Flow

Praca z tekstem: wsparcie badań i pisania w NotebookLM

Dodatkowo: 200 GB przestrzeni dyskowej z możliwością współdzielenia

Warto dodać, że Google AI Plus umożliwia współdzielenie subskrypcji z maksymalnie 5 członkami w gospodarstwie domowym (w ramach usługi udostępniania w grupie rodzinnej). Ponadto można liczyć na dostęp do Gemini w aplikacjach Google (Gmail, Vids i więcej) czy Chromie (w tym przypadku w ramach wczesnego dostępu) oraz 200 punktów miesięcznie do wykorzystania na AI (generowanie filmów we Flow i Whisk).

Oczywiście z Gemini można korzystać również bezpłatnie, ale w opcji Free dostęp do poszczególnych usług i narzędzi jest mocno ograniczony. Ponadto na dane użytkownicy otrzymują tylko 15 GB powierzchni.

