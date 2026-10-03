W skrócie Google rozpoczął testy orbitalnego centrum danych w ramach projektu Suncatcher, wysyłając prototypowego satelitę z układami TPU na pokładzie rakiety Falcon 9.

Inżynierowie mierzą się z wyzwaniami chłodzenia sprzętu w próżni kosmicznej oraz ryzykiem szybkiego starzenia się układów AI w porównaniu do naziemnych serwerów.

W 2027 roku planowana jest kolejna faza projektu, obejmująca testy ciągłej pracy satelitów oraz wykorzystanie laserowej łączności do przesyłania danych w kosmosie.

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Google wysyła sztuczną inteligencję na orbitę

Project Suncatcher wszedł w fazę realnych testów środowiskowych wraz ze startem rakiety Falcon 9, która wyniosła na orbitę prototypowego satelitę wyposażonego w jednostki obliczeniowe TPU (Tensor Processing Unit). Eksperyment ma zweryfikować, jak układy przeznaczone do uczenia maszynowego radzą sobie z przeciążeniami podczas startu, promieniowaniem kosmicznym i ekstremalnymi temperaturami. Przestrzeń kosmiczna oferuje stały dostęp do światła słonecznego, co pozwala na generowanie do ośmiu razy większej ilości energii słonecznej niż na powierzchni Ziemi. Inicjatywa stanowi odpowiedź na rosnący opór społeczności lokalnych w USA wobec budowy wielkich centrów danych.

Wystrzelony z bazy Vandenberg w Kalifornii satelita wielkości lodówki mieści w sobie cztery wyspecjalizowane układy Trillium TPU. Ze względu na wyzwania związane z odprowadzaniem ciepła w próżni urządzenia będą uruchamiane jedynie na 15 minut, aby obsłużyć proste zapytania przy użyciu modelu sztucznej inteligencji Gemma. Standardowo podczas misji próbnej satelita ma być wyłączany co 20 minut, a dostarczana moc wyniesie zaledwie około 1 kW. Google przekazało, że obecny etap służy wyłącznie identyfikacji ewentualnych punktów awarii i zbieraniu danych pomocnych dla przyszłych misji.

Testy naziemne przeprowadzone w Crocker Nuclear Laboratory na University of California wykazały odporność układów na promieniowanie. Teraz zostanie to sprawdzone w praktyce w warunkach orbitalnych. Podzespoły podczas startu znoszą przeciążenia sięgające od 50 do 100 g oraz wibracje we wszystkich trzech osiach. Druga faza projektu, planowana na 2027 r., zakłada wysłanie dwóch kolejnych satelitów zdolnych do pracy ciągłej. Będą one testować również laserową łączność o wysokiej przepustowości na bliskich odległościach.

Chłodzenie w kosmosie wymaga nowatorskiego podejścia

Brak powietrza w przestrzeni kosmicznej uniemożliwia stosowanie konwekcji i wież chłodniczych zużywających wodę, co wymusza całkowitą zmianę architektury odprowadzania ciepła z układów scalonych. Google testuje układ łączący rurki cieplne z dużymi radiatorami, które oddają temperaturę poprzez promieniowanie. W warunkach laboratoryjnych system przechodził próby w komorze próżniowo-termicznej, imitującej warunki panujące na orbicie. Docelowo satelity przetwarzające dane będą wymagały znacznie wydajniejszych systemów, ponieważ ich zapotrzebowanie energetyczne osiągnie poziom od 50 do 100 kW.

Przejście od obecnych 1 kW w prototypie do wartości docelowych wymaga rozwiązania problemów wąskich gardeł w zasilaniu i stabilizacji termicznej. Dla porównania - tradycyjne satelity telekomunikacyjne zużywają obecnie od 10 do 20 kW mocy. Tymczasem publikacja badaczy Google w recenzowanym czasopiśmie "Joule", otwiera się w nowym oknie potwierdza, że pojedynczy satelita z układami AI będzie pobierał tyle energii, ile cała szafa serwerowa w tradycyjnym centrum danych. Inżynierowie chcą dopracowywać systemy chłodzenia wraz z napływem danych z misji orbitalnych.

Nowe podejście ma wyeliminować obciążenie lokalnych zasobów wodnych i energetycznych na Ziemi, jednak tworzy nowe wyzwania konstrukcyjne. Projektanci muszą zmieścić potężne płyty radiatorów w ładowniach rakiet, unikając przy tym nadmiernego obciążenia. Jeśli inżynierom uda się ustabilizować temperaturę TPU przy ciągłej pracy, kosmiczne serwerownie zyskają przewagę nad instalacjami naziemnymi pod względem dostępu do czystej energii.

Problem opłacalności centrów danych w kosmosie

Szybkie starzenie się sprzętu komputerowego stanowi jedną z głównych barier dla opłacalności centrów danych w kosmosie. Układy dedykowane AI rozwijają się w cyklu trwającym 1-2 lata, podczas gdy cykl życia satelity na orbicie wynosi 5-7 lat. Brak możliwości łatwej wymiany komponentów w przestrzeni kosmicznej oznacza, że orbitalny sprzęt szybko ustępuje wydajnością nowszym generacjom serwerów naziemnych. Analitycy wskazują, że opłacalność projektu Suncatcher zależy od drastycznego spadku kosztów wynoszenia ładunków na orbitę.

Ponadto rosnące zagęszczenie obiektów w przestrzeni kosmicznej zwiększa ryzyko kolizji i generuje problem śmieci orbitalnych. Konstelacje składające się z setek lub tysięcy satelitów obliczeniowych dodatkowo obciążą niską orbitę ziemską. Google rozważa pracę w grupach po 81 satelitów, z kolei SpaceX mówi o roju liczącym do 1 mln obiektów. Cząsteczki promieniowania mogą także powodować tak zwane bit flips, czyli błędy w pamięci operacyjnej zmieniające wartości danych.

Sektor kosmiczny traktuje te próby jako wieloletni proces badawczo-rozwojowy, porównywalny z początkami samochodów autonomicznych. Wysokie nakłady finansowe i długi czas wdrożenia sprawiają, że projekt nie zastąpi szybko tradycyjnych serwerowni. Jeśli jednak koszty wynoszenia kilograma ładunku zaczną spadać dzięki nowym rakietom, kosmiczne centra danych mogą stać się istotnym uzupełnieniem naziemnej infrastruktury.

Technologia laserowa połączy kosmiczne serwery

Wymiana danych pomiędzy satelitami w konstelacji wymaga precyzyjnych łączy laserowych pracujących z wysoką przepustowością na krótkich dystansach. Tradycyjne rozwiązania satelitarne projektowano do przesyłania danych na duże odległości przy niskiej przepustowości, co nie sprawdza się przy obciążeniach generowanych przez duże modele językowe (LLM-y). Laserowy system komunikacji musi utrzymywać cel wielkości monety z odległości wielu kilometrów, podczas gdy oba obiekty poruszają się z prędkością kilkunastu tysięcy km/h.

Konstrukcja łączy optycznych ma znaczenie także dla spójności obliczeniowej całej grupy urządzeń. W 2027 r. Google zamierza przetestować zsynchronizowaną pracę dwóch satelitów komunikujących się w ten sposób. Tworzenie rozproszonych klastrów TPU na orbicie pozwoli na dzielenie dużych modeli AI pomiędzy osobne jednostki. Podobne rozwiązania na skalę masową wdrożyła do tej pory jedynie sieć Starlink.

Eksperymenty z komunikacją laserową mają wykazać, na ile opóźnienia w przesyłaniu sygnału wpłyną na końcową wydajność rozproszonego klastra. Zapewnienie stabilnego sygnału między obiektami krążącymi wokół Ziemi stanowi warunek konieczny do uruchamiania zadań większych niż te pojedyncze, demonstracyjne zapytania realizowane obecnie przez model Gemma. Wyniki tych testów pomogą zdecydować, czy wizja kosmicznej chmury AI w ogóle wyjdzie poza fazę eksperymentalną.



