W skrócie Google zastąpi funkcję Gems nowymi "umiejętnościami", które pozwolą na szybsze wywoływanie poleceń znakiem ukośnika oraz łączenie wielu instrukcji w jednym prompcie.

Automatyczna migracja zapisanych konfiguracji Gems do nowego formatu skilli rozpocznie się 17 listopada 2026 roku, a wszystkie dotychczasowe materiały zostaną zachowane.

Nie jest jeszcze jasne, czy nowe skille będą dostępne dla użytkowników kont bezpłatnych, ponieważ obecne wersje testowe są ograniczone do planów płatnych Google AI Pro i Ultra.

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Nowy format instrukcji. Google szykuje ważną zmianę w Gemini

Google przygotowuje użytkowników swojego asystenta Gemini na istotne zmiany w sposobie korzystania z rozbudowanych instrukcji. Funkcja znana dotychczas pod nazwą Gems, umożliwiająca tworzenie dostosowanych do indywidualnych potrzeb "ekspertów" AI, przejdzie wkrótce do historii. W jej miejscu pojawi się nowe narzędzie, które ma przynieść znacznie większą elastyczność i wygodę użytkowania w codziennej pracy z czatbotem.

Nowy mechanizm umiejętności (ang. skills) wprowadzany jest z myślą o ujednoliceniu funkcji, które są już dobrze znane użytkownikom innych rozwiązań na rynku, takich jak Copilot, Claude lub ChatGPT. Dotychczasowe rozwiązanie wymagało przechodzenia do dedykowanej sekcji w panelu bocznym. Nadchodzący model interakcji pozwoli na znacznie szybsze wywoływanie spersonalizowanych poleceń bez konieczności opuszczania głównego okna rozmowy.

Proces przenoszenia danych rozpocznie się w wkrótce. Osoby, które spędziły czas na dopracowywaniu własnych konfiguracji Gems, nie muszą obawiać się utraty swoich materiałów. Wszystkie zapisane reguły zostaną automatycznie przeniesione do nowego formatu, a do momentu rozpoczęcia migracji dotychczasowe funkcje pozostaną w pełni dostępne.

Automatyczne przejście na umiejętności od 17 listopada

Przekształcenie dotychczasowych rozwiązań na tzw. skille ma przynieść jakościowy skok w obsłudze asystenta. W przeciwieństwie do obecnego systemu nowa funkcja pozwoli na wprowadzanie rozbudowanych wytycznych, przykładowych odpowiedzi, plików referencyjnych i skryptów w uporządkowany sposób. Model będzie dokładnie wiedział, jak wykonać przydzielone zadanie, po które narzędzia sięgnąć i w jaki sposób sformatować odpowiedź końcową.

Najważniejszym usprawnieniem z punktu widzenia wygody będzie możliwość wywoływania zapisanych procedur bezpośrednio w polu tekstowym za pomocą znaku ukośnika "/". Co więcej, nowe rozwiązanie umożliwi stosowanie wielu zestawów instrukcji w obrębie jednego prompta, co dotychczas było niemożliwe. Użytkownicy będą mogli również prosić samego asystenta o wygenerowanie gotowych reguł na podstawie przekazanych wymagań, a także dzielić się nimi w zespole.

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Wydawca narzędzia przekazał, kiedy ta zmiana wejdzie w życie. "Od 17 listopada 2026 r. automatycznie rozpoczniemy migrację twoich Gems do skills" - poinformowała firma Google w nowej informacji dla użytkowników.

"Umiejętności" dają ogromne możliwości rozbudowy odpowiedzi Gemini. Dotychczasowy format umożliwiał ustawienie domyślnego narzędzia, takiego jak tworzenie obrazów czy funkcja Canvas, a także dodawanie konkretnych plików dla kontekstu. Przejście na skille otworzy tymczasem drogę do wywoływania jednej procedury z poziomu drugiej w przypadku bardziej skomplikowanych zadań.

Funkcja może wypaść z darmowego dostępu

Choć zmiana zapowiada się obiecująco, pojawia się wokół niej kilka pytań. Obecnie funkcja Gems dostępna jest dla wszystkich korzystających z Gemini niezależnie od tego, czy posiadają konto bezpłatne, czy opłacają subskrypcję. Tymczasem umiejętności zaprezentowane w wersji Gemini Spark pozostają ograniczone wyłącznie do płatnych planów Google AI Pro i Ultra. Na ten moment nie jest jasne, jak przebiegnie migracja w przypadku osób korzystających z darmowego dostępu.

Co więcej, wdrożenie nowych funkcji wiązało się z drobnymi problemami technicznymi. Wygląda na to, że oficjalny komunikat ukazał się nieco zbyt wcześnie, bowiem odnośnik do artykułu pomocy technicznej, jak i przycisk tworzenia nowych elementów nie są jeszcze aktywne. Strona wsparcia ze szczegółami dotyczącymi pełnej migracji pozostaje niedostępna.

Ogólna dostępność umiejętności w Google Gemini może pokryć się z wyczekiwanym debiutem modelu Gemini 4. Odnowiony interfejs i nowa architektura mają przynieść wyższą wydajność i efektywność, pozwalając skuteczniej rywalizować z konkurencją ze strony Anthropic i OpenAI.



