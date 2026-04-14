W skrócie Google umożliwia wyłączenie funkcji Gemini na kontach prywatnych oraz służbowych Workspace, ale wiąże się to z rezygnacją z dodatkowych funkcji AI.

Na kontach osobistych wyłączenie Gemini obejmuje również popularne narzędzia, takie jak korekta gramatyczna, Smart Compose czy przypomnienia.

Na kontach służbowych ostateczna decyzja o wyłączeniu funkcji Gemini należy do administratora IT, a dezaktywacja niektórych funkcji może zrywać inne integracje.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Gemini jest niemal wszędzie w aplikacjach Google

Google jest obecnie jednym z liderów sztucznej inteligencji i podobnie jak jego rywale chętnie integruje swojego asystenta AI z praktycznie każdą aplikacją. Gemini wspomaga m.in. inteligentne skrzynki odbiorcze w Gmailu, pasek boczny w przeglądarce Chrome, wyniki wyszukiwania w Google, planowanie podróży w Mapach Google, edycję obrazów w Zdjęciach, zarządzanie urządzeniami domowymi w Google Home, korzystanie z telewizora w Google TV czy pracę z dokumentami w pakiecie Workspace.

Gigant z Mountain View promuje te rozwiązania jako ułatwienie, niemniej jednak dla wielu użytkowników Gemini staje się rozpraszającym dodatkiem, który ingeruje w proste czynności, takie jak tworzenie formuł w arkuszach czy pisanie e-maili. Na szczęście można go całkowicie wyłączyć na koncie osobistym i zawodowym. Wiąże się to jednak z koniecznością rezygnacji z wielu przydatnych funkcji.

Jak usunąć Gemini i funkcje AI? Instrukcja dla kont osobistych

Aby całkowicie pozbyć się Gemini z prywatnego konta Google, użytkownicy muszą wyłączyć dwa oddzielne zestawy opcji. Najprościej zrobić to za pomocą przeglądarkowej wersji Gmaila:

W przeglądarce internetowej otwórz Gmail i kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, a następnie kliknij przycisk "Zobacz wszystkie ustawienia". W karcie "Ogólne" odszukaj sekcję "Inteligentne funkcje" i usuń zaznaczenie przy opcji "Włącz inteligentne funkcje w Gmailu, Google Chat i Meet". Na tej samej karcie znajdź sekcję "Inteligentne funkcje Google Workspace" i wyłącz obie dostępne tam opcje (dotyczące Workspace oraz innych produktów Google). Przewiń na sam dół strony i zatwierdź, klikając "Zapisz zmiany".

Funkcje Gemini wyłączysz w ustawieniach Gmaila Gmail (zrzut ekranu) INTERIA.PL

Wyłączenie tych opcji wpływa odpowiednio na Gmaila, Google Chat i Google Meet oraz na cały pakiet Google Workspace. Warto zaznaczyć, że w regionach takich jak Europejski Obszar Gospodarczy, Wielka Brytania czy Szwajcaria funkcje te są domyślnie wyłączone. Dotyczy to również Polski.

Nie musisz wyłączać wszystkiego. Które funkcje warto zachować?

Całkowite wyłączenie inteligentnych funkcji w obu wymienionych wyżej sekcjach skutkuje utratą nie tylko Gemini, ale również - za jednym zamachem - do popularnych narzędzi, które od lat były standardem w usługach Google. Po dezaktywacji usług AI użytkownicy tracą dostęp do:

Korekty gramatycznej i ortograficznej oraz autokorekty.

Funkcji Smart Compose (podpowiedzi w trakcie pisania).

Przypomnień o konieczności odpowiedzi na maile (tzw. Nudges).

Automatycznego sortowania wiadomości według priorytetów.

Śledzenia przesyłek bezpośrednio w Gmailu.

Powiadomień na pulpicie.

Jeśli pragniesz zachować te narzędzia i jedynie ograniczyć obecność asystenta Gemini, możesz zdecydować się na rozwiązanie kompromisowe - pozostawienie pierwszej grupy funkcji przy jednoczesnym wyłączeniu ustawień specyficznych dla Workspace.

A co z kontami służbowymi w Google Workspace?

W przypadku profesjonalnych kont Google Workspace sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Co prawda użytkownicy firmowi mogą przejść przez te same kroki w ustawieniach Gmaila, ale często okazuje się to nieskuteczne. Nawet po wyłączeniu wszystkich opcji Gemini może nadal pojawiać się w Dokumentach czy Arkuszach. W środowisku korporacyjnym ostateczna kontrola nad obecnością sztucznej inteligencji spoczywa wyłącznie w rękach administratora IT danej organizacji.

Nasza rada? Jeśli w twojej pracy przeszkadzają ci funkcje AI, a opisana wyżej metoda nie przyniosła efektu, skontaktuj się ze swoim informatykiem (lub osobą z działu wsparcia technicznego) i poproś o wyłączenie danych funkcji.

Warto też mieć na uwadze, że z powodu braku drobiazgowej kontroli w ustawieniach Workspace sprawia usunięcie Gemini, np. z Dokumentów, automatycznie zrywa inne połączenia, takie jak wyświetlanie wydarzeń z Gmaila w Kalendarzu. Wszystko to wskazuje na zniechęcającą strategię Google, mającą na celu utrzymanie AI jako integralnej części ekosystemu, bez względu na preferencje użytkownika.

