Jak przenieść dane z ChatGPT do Gemini? Google dał nowe narzędzie

Można już przenieść pamięć ChatGPT do Gemini

Nie ma wątpliwości, że na rynku konsumenckim pośród aplikacji AI dominuje ChatGPT, czego dowodzi imponująca liczba 900 mln użytkowników tygodniowo. Wynika to w dużej mierze z ciągłości interakcji. Użytkownicy rzadko decydują się na zmianę czatbota, ponieważ inne modele, takie jak Gemini, nie znają kontekstu ich rozmów i osobistych preferencji zapisanych w aplikacji od OpenAI.

Aby wyeliminować tę barierę, Google ogłosiło wprowadzenie zaawansowanych narzędzi, które pozwalają na bezproblemowe przeniesienie cyfrowej pamięci, kontekstu oraz pełnej historii czatów z konkurencyjnych aplikacji bezpośrednio do ekosystemu Gemini.

Główną nowość stanowi funkcja importu pamięci, która umożliwia Gemini błyskawiczne przyswojenie informacji o zainteresowaniach użytkownika, jego relacjach czy pochodzeniu. Przeniesienie tych danych to całkiem prosta procedura.

W ustawieniach aplikacji Gemini użytkownik otrzymuje specjalnie przygotowany prompt, który należy wkleić w ChatGPT. Wygenerowane tam podsumowanie preferencji kopiuje się następnie z powrotem do Gemini, co pozwala asystentowi na natychmiastowe spersonalizowanie przyszłych odpowiedzi bez konieczności budowania wiedzy o użytkowniku od zera.

Jak skopiować cały czat z ChatGPT i wyeksportować go do Gemini?

Google rozszerza też możliwości swojej funkcji Personal Intelligence ("Osobistej Inteligencji"). Do tej pory potrafiła ona korzystać z danych importowanych za zgodą użytkownika z Gmaila, Zdjęć Google czy historii wyszukiwania w Google Search. Teraz zostaje uzupełniona o opcję wgrania kompletnego archiwum rozmów z innych usług AI. Użytkownicy mogą wyeksportować i pobrać swoją historię z ChatGPT i od "innych dostawców AI" w formacie pliku ZIP i przesłać ją bezpośrednio do Gemini. Dzięki temu możliwe staje się nie tylko przeszukiwanie starych wątków, ale również kontynuowanie przerwanych konwersacji w nowym środowisku.

"Aby odzwierciedlić tę ewolucję, zmieniamy również nazwę naszej funkcji 'poprzednie czaty' ('past chats') na 'pamięć' ('memory'). Jest to zmiana, którą zobaczycie w aplikacji w ciągu najbliższych paru tygodni" - tłumaczy Maryam Sanglaji, Group Product Manager aplikacji Gemini.

Gemini udostępnia nowe narzędzia do importowania czatów i pamięci z ChatGPT

Ekspertka wyjaśnia, że celem tych zmian jest sprawienie, by proces przejścia do Google był szybki i bezpieczny, a także pozbawiony ryzyka utraty wypracowanego wcześniej kontekstu. Nowe narzędzia do importu zaczęły być udostępniane użytkownikom kont konsumenckich w sekcji ustawień Gemini.

Koniec hegemonii OpenAI? Google depcze mu po piętach

Warto przy okazji przypomnieć, że choć ChatGPT ma 900 mln użytkowników tygodniowo, to Google Gemini praktycznie depcze mu po piętach. Według omawianych przez nas w lutym danych aplikacja Gemini wzrosła do ponad 750 mln aktywnych użytkowników miesięcznie. Biorąc pod uwagę tempo, w jakim rozwija się sztuczna inteligencja, a także jej kolejne integracje, udziały obu gigantów na rynku konsumenckim w każdej chwili mogą się zrównać.

Dzięki nowym funkcjom importu danych z innych czatbotów i usług, a także integracji Gemini z Mapami Google, Zdjęciami Google, pakietem Google Workspace i asystentką Siri na iOS, może się okazać, że hegemonia OpenAI w tym sektorze wkrótce się zakończy. Co dalej? Niewykluczone, że trend przenoszenia danych między aplikacjami AI zostanie szerzej przyjęty i podobne funkcje trafią do aplikacji Microsoft Copilot czy Anthropic Claude.

