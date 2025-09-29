Kiedy mowa o sztucznej inteligencji, to trudno pominąć Nvidię - firmę, która dzięki kartom graficznym i procesorom stała się kluczowym graczem w tej rewolucji. Ale co ciekawe, jej prezes Jensen Huang nie tylko tworzy i sprzedaje rozwiązania dla innych, ale sam intensywnie korzysta z narzędzi AI, o czym otwarcie mówi.

Jakich narzędzi AI używa CEO Nvidii? Jensen Huang zdradza swoje sekrety

Szef Nvidii Jensen Huang nie tylko rozwija technologię sztucznej inteligencji, ale też korzysta z niej na co dzień. Podczas spotkania z dziennikarzami w Londynie opowiedział, jakich narzędzi używa i dlaczego traktuje AI jak partnera w pracy. Temat przyciągnął uwagę - bo kto, jeśli nie lider jednej z największych firm w tej branży, może najlepiej pokazać, jak wygląda praca z algorytmami.

- To, co naprawdę lubię w AI, to interakcja z nią. Zazwyczaj wyrażam się bardziej jasno, dając jej do zrozumienia, co muszę przyznać - wyjaśnił Huang. Podkreślił, że kluczowe jest dla niego to, iż sztuczna inteligencja pamięta wszystko, o co prosił w przeszłości. Dzięki temu nie musi za każdym razem powtarzać podstaw czy kontekstu.

- To jak praca z kimś, kto zna cię od dawna. Kiedy używasz edytora tekstu albo arkusza kalkulacyjnego, za każdym razem zaczynasz od zera, a przecież współpraca z ludźmi tak nie wygląda! - dodał.

Dlatego chętnie korzysta z edytora tekstu opartego na AI. - Pamięta mnie, wie, o czym będę mówił, i może zacząć od tego kontekstu - wyznał. W efekcie sztuczna inteligencja pomaga mu szybciej pisać i lepiej organizować myśli. - Myślę, że to partner do myślenia i to naprawdę świetne… oszczędza mi mnóstwo czasu, a szczerze mówiąc, jakość pracy jest lepsza - dodał CEO Nvidii.

Gemini, Grok, ChatGPT. Które z nich to narzędzia prezesa giganta technologicznego?

Na pytanie o konkretne systemy, których używa, CEO Nvidii wymienił Gemini, Grok oraz ChatGPT 5, ale także Perplexity. Czyli w zasadzie cały zestaw najpopularniejszych narzędzi. Każde ma dla niego inne zastosowanie. - Gemini wykorzystuję do rzeczy bardziej technicznych. Grok do bardziej artystycznych - wyjaśnił. Z kolei Perplexity służy mu do szybkiego dostępu do informacji. - Do codziennego użytku naprawdę lubię korzystać z ChatGPT - dodał.

Bywa, że podchodzi do zadania w jeszcze bardziej oryginalny sposób. - Kiedy robię coś poważnego, czasami daję całe polecenie wszystkim z nich… a potem proszę, by oceniły swoją pracę nawzajem i wtedy biorę najlepszą - przyznał, wywołując tym samym śmiech publiczności.

Używam AI codziennie. To poprawiło moje uczenie się, moje krytyczne myślenie, pomogło mi szybciej uzyskać informacje i wiedzę. Pomaga mi pisać, myśleć, formułować pomysły.

- Myślę, że moje doświadczenie z AI prawdopodobnie stanie się doświadczeniem wszystkich. Ja po prostu mam ten przywilej, że mogę korzystać ze wszystkich modeli AI! - dodał na zakończenie.

Źródło: Techradar Pro

"Wydarzenia": Eksplozja w szkole. Zawiniła bateria telefonu Polsat News