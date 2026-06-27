W skrócie OpenAI i Broadcom zaprezentowali akcelerator AI Jalapeño, przeznaczony do obsługi wnioskowania w modelach LLM używanych przez ChatGPT i Codex, a układ ASIC ma zoptymalizować ruch w pamięci i poprawić wydajność oraz koszty.

Procesor został zaprojektowany i wyprodukowany w 9 miesięcy, a jego wydajność według testów laboratoryjnych dorównuje chipom Nvidia Blackwell i Google TPU, zapewniając potencjalnie do 50 proc. oszczędności kosztów.

Jalapeño nie będzie dostępny w otwartej sprzedaży, trafi do centrów danych Microsoftu i ma być masowo wdrażany w latach 2027-2029, a ruch ten zapewnia OpenAI niezależność na rynku infrastruktury AI.

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Jalapeño to pierwszy autorski akcelerator od OpenAI

W środę (14 czerwca) firmy OpenAI i Broadcom oficjalnie zaprezentowały Jalapeño. Nie chodzi jednak o słynną papryczkę, lecz o pierwszy autorski akcelerator sztucznej inteligencji od OpenAI. Jest to wyspecjalizowany układ scalony (ASIC), zaprojektowany specjalnie do obsługi wnioskowania w dużych modelach językowych (LLMs), czyli procesu, który napędza każde zapytanie w ChatGPT i na platformie programistycznej Codex. Pierwsze egzemplarze demonstracyjne, wyprodukowane przez TSMC, zostały już dostarczone do rąk kierownictwa OpenAI w San Francisco. Dla deweloperów i użytkowników API pojawienie się tego procesora to zapowiedź realnego spadku kosztów utrzymania infrastruktury i używania usług AI.

Wnioskowanie (ang. inference) różni się diametralnie od trenowania modeli. O ile samo szkolenie wymaga gigantycznej mocy obliczeniowej i jest prowadzone przed wydaniem modelu, o tyle wnioskowanie odbywa się miliardy razy dziennie, musi trwać poniżej 200 milisekund i jest ograniczane głównie przez prędkość transferu danych z pamięci. Na uniwersalnych procesorach GPU Nvidii duża część mocy marnuje się podczas tego procesu, a ich realne wykorzystanie oscyluje na poziomie zaledwie 60 do 70 proc.

Jalapeño eliminuje ten problem. Jak wyjaśnił Richard Ho, szef programu sprzętowego w OpenAI: "Zoptymalizowaliśmy architekturę wokół jąder (ang. kernels), ruchu pamięci, obsługi sieci i wzorców obsługi, które liczą się najbardziej dla czołowych (ang. frontiers) modeli AI". Dzięki temu, że OpenAI stworzyło zarówno model, jak i chip, architektura sprzętu odpowiada dokładnie zachowaniu algorytmów. Broadcom wniósł zaś do projektu swoje doświadczenie w implementacji krzemu i technologiach sieciowych (w tym Tomahawk), a Celestica odpowiada za integrację systemów serwerowych.

Ekspresowe tempo produkcji i rekordowa wydajność procesora

Układ Jalapeño przeszedł drogę od wstępnego projektu do produkcji (ang. tape-out) w zaledwie 9 miesięcy, co uznaje się za jeden z najszybszych cykli w historii zaawansowanych półprzewodników. W projektowaniu pomogły same modele sztucznej inteligencji OpenAI.

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Szef Broadcom, Hock Tan poinformował, że wczesne testy laboratoryjne wykazują wydajność na poziomie chipów Nvidia Blackwell oraz Google TPU, co ma zapewniać około 50 proc. oszczędności kosztów na każdym tokenie w porównaniu z obecnymi GPU.

OpenAI w oficjalnym komunikacie opisuje zaś wydajność nowego procesora jako "zasadniczo lepszą od obecnych najnowocześniejszych [układów]" i zapowiada szczegółowy raport techniczny w nadchodzących miesiącach.

Nowy akcelerator AI trafi do centrów danych Microsoft

Jalapeño nie będzie sprzedawane zewnętrznym klientom. Małe wdrożenia prototypowe ruszą pod koniec 2026 r., a masowa produkcja i skalowanie w centrach danych budowanych z Microsoft nastąpi w latach 2027-2028. Plany zakładają osiągnięcie skali gigawatowej do 2029 r.

Nowy chip nie odbierze Nvidii pozycji lidera w obszarze trenowania modeli AI, gdzie jej ekosystem CUDA pozostaje niezastąpiony. Jalapeño daje jednak OpenAI potężną alternatywę dla najbardziej kosztownych i masowych operacji. Projekt ten zmienia układ sił na rynku - OpenAI przestało być jedynie kupcem technologii, a stało się podmiotem, który sam projektuje swój krzem.



