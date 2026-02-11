Roboty, znane jako K9-X, pełnią rolę pierwszego kontaktu z zagrożeniem. Wyposażone w kamery, noktowizyjne obiektywy i wytrzymałe materiały, mogą poruszać się po nierównym terenie, wchodzić po schodach i działać w warunkach ograniczonej widoczności. Maszyny transmitują obraz w czasie rzeczywistym do policjantów i potrafią wydawać polecenia głosowe podejrzanym, co zmniejsza ryzyko narażenia funkcjonariuszy na niebezpieczeństwo.

Robo-psy, czyli "oczy i uszy" służb bezpieczeństwa

Podczas publicznej demonstracji jeden z robotów zaprezentował się w konfrontacji ze "sprawcą" w opuszczonym budynku, nakazując mu, aby odrzucił broń. Jak podkreślił burmistrz Guadalupe, Hector Garcia, celem jest ochrona życia funkcjonariuszy w początkowych momentach interwencji. Co ważne, że jednostki K9-X nie są uzbrojone, ich rola ogranicza się do obserwacji, komunikacji i oceny ryzyka. Roboty działają jako wczesne "oczy i uszy" służb bezpieczeństwa, a nie narzędzie egzekwowania prawa.

Psy roboty mają wspierać policjantów w pierwszej fazie działania… w celu ochrony bezpieczeństwa fizycznego funkcjonariuszy

Bezpieczeństwo wokół stadionów

BBVA Stadium w Monterrey, który podczas turnieju zmieni nazwę na Estadio Monterrey, ma gościć cztery mecze Mistrzostw Świata. Oczekuje się dużych tłumów w okolicy, więc lokalne władze skupiają się na wczesnym wykrywaniu zagrożeń zamiast wyłącznie reagowaniu.

Robo-psy są zatem jedynie częścią szerszego pakietu bezpieczeństwa. Miasto zwiększyło liczbę patroli i zainwestowało w nadzór powietrzny, w tym drony oraz technologie przeciwdronowe. Meksyk spodziewa się milionów zagranicznych gości, co zwiększa znaczenie kontroli tłumu, monitorowania nieautoryzowanego ruchu dronów i szybkiego reagowania na zakłócenia porządku.

Podobne systemy robotyczne były już testowane przez policję i wojsko na całym świecie w zadaniach rozpoznawczych, neutralizacji materiałów wybuchowych i reagowaniu w sytuacjach kryzysowych. Guadalupe stawia na autonomiczne psy "wywiadowcze", wierząc, że technologia zwiększy świadomość sytuacyjną i zmniejszy ryzyko podczas jednego z najchętniej oglądanych wydarzeń sportowych na świecie.

