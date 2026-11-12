W skrócie Modele AI skuteczniej od ludzi wykrywają błędy w badaniach medycznych, znajdując do 96 proc. uchybień, podczas gdy eksperci osiągnęli w teście jedynie 27 proc. skuteczności.

Model Claude Opus 5.5 wykrył 96 proc. błędów, a w nowszych pracach skuteczność sięgała 99 proc., przy czasie analizy pojedynczego manuskryptu od 1,4 do 16,3 minuty.

AI wykazała uchybienia w renomowanych czasopismach, co sugeruje, że poleganie wyłącznie na ludziach w procesie recenzji naukowej staje się niebezpieczne i nieetyczne.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

AI niezwykle skuteczna w wykrywaniu błędów w pracach naukowych

Choć w ostatnich latach nie brakowało doniesień o tym, że sztuczna inteligencja wprowadza mnóstwo błędów do publikacji naukowych, które powstają z jej pomocą, to teraz okazuje się, że osiąga ona niespotykaną dotąd skuteczność także w wykrywaniu błędów metodologicznych w pracach naukowych dotyczących badań klinicznych w medycynie.

W nowym eksperymencie, którego wyniki ukazały się jako publikacja oczekująca na recenzję (preprint) w serwisie "medRxiv", otwiera się w nowym oknie, naukowcy zbadali możliwości 15 dużych modeli językowych (LLMs). Podczas gdy ludzcy recenzenci naukowi byli w stanie zauważyć zaledwie 27 proc. celowo wprowadzonych błędów, najlepszy z testowanych modeli osiągnął wynik na poziomie 96 proc. Nawet najsłabsza ze sztucznych inteligencji poradziła sobie z ponad połową uchybień.

Test opierał się na rozszerzeniu znanego badania z 2008 r., w którym 607 recenzentów oceniało trzy artykuły dotyczące badań klinicznych. Wówczas specjaliści nie wiedzieli, że w manuskryptach celowo zawarto błędy metodologiczne, takie jak zaburzona procedura losowego doboru uczestników. Teraz zespół naukowców pod kierownictwem dr. Ruslana Rusta z University of Southern California poddał tego typu próbie modele językowe. Żaden z nich nie był wcześniej specjalnie trenowany do oceny prac medycznych.

Wygląda na to, że sztuczna inteligencja nie tylko szybciej, taniej i skuteczniej diagnozuje przypadki medyczne u pacjentów w porównaniu do wykwalifikowanych ludzkich specjalistów (zob. platformę diagnostyczną MAI-DxO, którą Microsoft wprost już nazywa "medyczną superinteligencją"), ale też częściej dostrzega błędy w pracach z tego zakresu. A trzeba pamiętać, że są to badania o dużym współczynniku wpływu, z których wnioski częstokroć przekładają się na późniejszą praktykę kliniczną.

Claude i GPT lepsze od ludzkich recenzentów naukowych?

Przeprowadzony eksperyment ujawnił ogromną przepaść wydajnościową między ludźmi a modelami językowymi. Najlepszy z nich, Anthropic Claude Opus 5.5, odnalazł aż 96 proc. ukrytych błędów w tekstach z 2008 r. Dodatkowe sprawdziany przeprowadzone na 58 badaniach klinicznych opublikowanych w 2026 r. przyniosły jeszcze lepsze rezultaty, sięgające nawet 99 proc. skuteczności. Modele open-weight osiągnęły w tym samym teście poziom 66-89 proc. wykrytych błędów.

Średni czas potrzebny na przeprowadzenie pojedynczej recenzji przez algorytmy wynosił od 1,4 do 16,3 minuty. Poza liderem rankingu wysokie wyniki zanotowały również modele GPT-6.1 Sol (94 proc.) i GPT-6 Luna (86 proc.), stanowiące tańsze alternatywy w przetwarzaniu danych.

Rozwiń

Jednocześnie autorzy biorą pod uwagę, że wyniki ludzkich recenzentów sprzed lat mogły być zaniżone przez samą strukturę tamtego badania. Eksperci nie otrzymali wówczas polecenia wykazania wszystkich pomyłek, przez co wielu z nich mogło zakończyć analizę po znalezieniu pierwszej poważnej wady uzasadniającej odrzucenie artykułu.

"Różnica między średnią LLM a średnią ludzką jest nieco niesprawiedliwa, ponieważ LLM nie przestanie szukać" - skomentował Nihar Shah, naukowiec zajmujący się informatyką na Carnegie Mellon University, cytowany przez "Science", otwiera się w nowym oknie.

Oprócz tego cyfrowe narzędzia dysponują współczesną wiedzą o wytycznych dotyczących prowadzenia badań klinicznych. Nie wszystkie z tych standardów były jeszcze powszechnie stosowane przez badaczy w 2008 r.

Wyłączność ludzi w ocenie badań staje się niebezpieczna i nieetyczna

Aby wyeliminować ryzyko, że modele po prostu zapamiętały treści starych artykułów z baz danych, naukowcy poddali je sprawdzianowi na najnowszych pracach. W teście wykorzystali 58 badań opublikowanych w 2026 r., z czego większość ukazała się już po zakończeniu okresu trenowania użytych systemów. Podczas badania LLM-y nie miały dostępu do internetu, więc nie mogły porównywać tekstu z oryginałami.

Co ciekawe, sztuczna inteligencja wskazywała nieścisłości również w niezmodyfikowanych wersjach artykułów naukowych. Błędy te zauważyła m.in. w pracach drukowanych przez renomowane czasopisma medyczne, takie jak "Journal of the American Medical Association" ("JAMA") czy "The New England Journal of Medicine" ("NEJM"). Najczęstszym zastrzeżeniem ze strony modeli było formułowanie wniosków nieposiadających wystarczającego oparcia w przedstawionych wynikach.

Wady tego typu nie zawsze oznaczają ewidentną pomyłkę faktograficzną, ale mimo to stanowią istotne uchybienie metodologiczne. Wyniki wskazują, że tradycyjny proces peer review pozostawia przestrzeń na przeoczenia, które boty potrafią sprawnie wyłapać. I dzięki temu zyskują przychylność badaczy. "Na podstawie dotychczasowych doświadczeń nie zamierzam już przeprowadzać żadnych recenzji naukowych bez wsparcia AI" - zadeklarował w mediach społecznościowych dr Ruslan Rust.

Ekspert dodał przy tym, że wyłączność ludzi w ocenie badań medycznych staje się powoli niebezpieczna i nieetyczna. Rola człowieka powinna przesunąć się w stronę oceny nowatorskości pracy i jej szerszego kontekstu badawczego.

Krytyczne myślenie człowieka wciąż jest niezbędne

Badania kliniczne są obszarem wyjątkowo podatnym na automatyczną kontrolę ze względu na ściśle rygorystyczne schematy metodologiczne. Systematyczność takich procedur ułatwia wyszukiwanie odchyleń od normy przez algorytmy. Jednak szerokie wdrożenie tych narzędzi wymagać będzie od naukowców przełamania nieufności wobec nowych technologii, a od wydawców - akceptacji tych narzędzi.

Wydawcy recenzowanych journali niejednokrotnie wprowadzają automatyzacje w innych obszarach, m.in. w postaci narzędzi do wykrywania plagiatów. Zmiana zasad dotyczących recenzowania treści wydaje się więc kwestią czasu, choć wymaga dokładnego określenia podziału ról.

Duże modele językowe wykazują jeszcze pewne wady, takie jak fałszywe alarmy w przypadku bezbłędnych prac. W grupach kontrolnych bez celowych zmian modele zgłaszały uchybienia w 14-29 proc. przypadków.

"Musimy odnaleźć równowagę między obszarami, w których krytyczne myślenie człowieka jest niezbędne, a miejscami, gdzie narzędzia mogą go zastąpić lub uzupełnić" - kwituje Serge Horbach, socjolog nauki z Radboud University.

Źródła:

Brian D. et al. Large language models detect methodological errors that human peer review misses in clinical trials. medRxiv (2026). DOI: 10.64898/2026.10.25.26366455 Brainard J. AI beats scientists at finding errors in clinical research papers. Science (2026). DOI: 10.1126/science.zrukrlb