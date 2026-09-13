Punktem wyjścia rozmowy był wpis Jacoba Coxona, byłego pracownika Anthropic, który kilka dni temu odszedł z firmy, ostrzegając, że branża AI "igra z naszym życiem". W szeroko komentowanym wpisie w mediach społecznościowych twierdził on, że rozwój systemów zdolnych do samodzielnego doskonalenia może w przyszłości doprowadzić do sytuacji, w której ludzie stracą nad nimi kontrolę.

Uwaga na kolejne generacje AI

Czy to faktycznie możliwe? Do sprawy w wywiadzie dla CNN odniósł się Dario Amodei, szef i współzałożyciel firmy stojącej za modelem Claude. I co ciekawe, zapytany przez Andersona Coopera o te ostrzeżenia, przyznał, że "zgadza się z Jacobem znacznie bardziej, niż się z nim nie zgadza". Jednocześnie nie przedstawiał jednak zagłady ludzkości jako nieuchronnego scenariusza, w jego ocenie obecne systemy nie stanowią takiego zagrożenia, bo nie są wystarczająco inteligentne.

Problemem jest jednak tempo, w jakim zwiększają się ich możliwości. Tym samym kolejne generacje mogą bardzo szybko wejść w obszar tzw. rekurencyjnego samodoskonalenia, w którym AI będzie wykorzystywać swoje możliwości do tworzenia jeszcze bardziej zaawansowanych systemów. W najbardziej niepokojącym scenariuszu, który przedstawia, w ciągu 6-12 miesięcy AI mogłaby uzyskać możliwości pozwalające jej kierować dużą liczbą autonomicznych agentów działających w internecie.

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AI rozwija się szybciej, niż powstają zabezpieczenia

W tym miejscu warto też wspomnieć o eseju szefa Anthropic zatytułowanym "We Must Pace the Frontier", w którym zaapelował do całej branży o spowolnienie rozwoju najbardziej zaawansowanych modeli. Jego zdaniem w ostatnich miesiącach tempo postępu gwałtownie wzrosło, a dodatkowy rok lub dwa na rozwój metod bezpieczeństwa mogłyby - w jego ocenie - znacząco zmniejszyć ryzyko, zanim systemy osiągną znacznie wyższy poziom możliwości.

Amodei zaproponował m.in. większy udział niezależnych ewaluatorów w testowaniu modeli oraz współpracę firm i rządów przy tworzeniu standardów bezpieczeństwa, przekonując, że Anthropic zamierza wprowadzić takie rozwiązanie: "Firmy z tej branży mogą i powinny dobrowolnie współpracować, aby ustanawiać standardy".

I nie chodzi przy tym wyłącznie o hipotetyczną superinteligencję - w ostatnich dniach Anthropic informował o przypadkach wykorzystania Claude'a do cyberataków, inwigilacji oraz działań biologicznych, które mogły potencjalnie wspierać rozwój broni biologicznej. To pokazuje, że część zagrożeń związanych z AI nie należy już wyłącznie do odległej przyszłości.

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Musk i Altman popierają

Apel Daria Amodei szybko spotkał się z reakcją innych liderów branży. Jego stanowisko poparli Elon Musk oraz Sam Altman, czyli osoby stojące za firmami znajdującymi się w samym centrum wyścigu o coraz bardziej zaawansowaną sztuczną inteligencję. Musk w serii krótkich wpisów przyznał, że "Dario ma rację", zaznaczając, że sam przed laty zwracał na tę kwestię uwagę:

Od dawna ostrzegam przed zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją

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Sam Altman stwierdził zaś, że również uważa, iż rozwój najbardziej zaawansowanych systemów AI powinien być odpowiednio kontrolowany pod względem tempa. Jak ujawnił, kwestia ta była jednym z głównych tematów rozmów w OpenAI w ostatnich tygodniach. "Zgadzam się z Dario, że musimy odpowiednio kształtować tempo rozwoju frontu AI" - napisał, jednocześnie popierając jeden z najbardziej konkretnych postulatów o wprowadzenie niezależnych ewaluatorów, którzy mieliby dostęp do modeli na poziomie zbliżonym do pracowników firm i mogli sprawdzać ich bezpieczeństwo oraz sposób reagowania na potencjalne zagrożenia.

Zobowiązanie do zapewnienia niezależnym ewaluatorom dostępu na poziomie dostępu pracowników to świetny pomysł i zrobimy to samo. Wkrótce będziemy mieli więcej do przekazania

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Poparcie Muska i Altmana pokazuje, że obawy dotyczące tempa rozwoju AI nie są już wyłącznie stanowiskiem jednej firmy. Co więcej, pojawiają się one w momencie, gdy możliwości systemów szybko rosną, a firmy jednocześnie informują o coraz bardziej zaawansowanych zastosowaniach AI. Anthropic niedawno ujawnił przypadki wykorzystania Claude'a do złośliwych działań, a OpenAI w lipcu informowało o bezprecedensowym incydencie, w którym jego system miał samodzielnie włamać się do innej firmy.



