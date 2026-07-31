W skrócie Microsoft zapowiedział premierę superaplikacji AI, która zintegruje narzędzia do czatu, kodowania oraz autonomiczne systemy agentowe w jedną platformę.

Gigant z Redmond odnotował 90 mld dolarów przychodu w ostatnim kwartale, korzystając z dynamicznego rozwoju sektora chmury oraz sztucznej inteligencji.

OpenAI zamierza zunifikować przeglądarkę Atlas, aplikację ChatGPT oraz narzędzie Codex w jedną desktopową aplikację, aby ograniczyć rozdrobnienie oferty.

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Jeden Copilot. Microsoft zapowiedział superaplikację AI

Microsoft przygotowuje się do wprowadzenia na rynek superaplikacji dla swojego asystenta AI. Informację tę oficjalnie potwierdził dyrektor generalny korporacji podczas prezentacji kwartalnych wyników finansowych. Nowe rozwiązanie ma połączyć w jednym miejscu narzędzia do kodowania, czat, rozwiązania do współpracy i autonomiczne systemy agentowe.

"Copilot szybko ewoluuje od czatu, przez Cowork, po autopiloty. A w tym kwartale integrujemy te doświadczenia Copilota, wliczając w to funkcję Code, w jedną superaplikację obejmującą zarówno doświadczenia konsumenckie, jak i komercyjne. To duży krok naprzód i nie mogę się doczekać, by przekazać więcej już niebawem" - powiedział Satya Nadella, CEO Microsoft.

Głównym celem tego projektu, rozwijanego wewnętrznie pod hasłem "Delivering one Copilot" ("Dostarczenie jednego Copilota"), jest scalenie świata prywatnego i firmowego we wspólnym środowisku. Użytkownicy będą mogli łatwo przełączać się między wersją osobistą (Microsoft Copilot) i służbową (Microsoft 365 Copilot), a także między poszczególnymi narzędziami od Microsoft AI (możliwe, że również opartymi na jego autorskich modelach z serii MAI). Premiera planowana jest na koniec lata 2026.

Gigant z Redmond ogłosił świetne wyniki finansowe

Zapowiedź nowej aplikacji zbiegła się w czasie z bardzo dobrymi wynikami finansowymi Microsoftu. Przychody firmy skoczyły do 90 mld USD w ostatnim kwartale (FY26 Q4), do czego przyczynił się rekordowy wzrost w sektorach chmury i sztucznej inteligencji.

Z danych przedstawionych przez kierownictwo wynika, że liczba konwersacji z Copilotem na użytkownika niemal podwoiła się w porównaniu z ubiegłym rokiem. Średnie tygodniowe zaangażowanie osiągnęło poziom porównywalny z programami Outlook czy Teams. Co więcej, czas potrzebny do osiągnięcia wysokiego poziomu użytkowania (czyli około 80 proc. miesięcznie aktywnych użytkowników w danej organizacji) skrócił się z miesięcy do zaledwie paru dni.

W minionym kwartale Microsoft kontynuował intensywną rozbudowę swojej infrastruktury, uruchamiając 31 nowych centrów danych na 5 kontynentach (co zwiększyło ich łączną liczbę do 88) oraz dodając kolejny gigawat mocy, przy czym w ciągu 2 lat planuje ją niemal podwoić, a do końca lipca serwery Cobalt 200 mają działać w ponad 25 obiektach.

Wyraźny wzrost widoczny jest również w obszarze usług i narzędzi sztucznej inteligencji. Liczba klientów usługi Microsoft Foundry przekroczyła 100 tys., podwajając jej przychody rok do roku, przychody z Azure Database for PostgreSQL wzrosły o 55 proc., a z platformy Microsoft Fabric korzysta już ponad 40 tys. płatnych subskrybentów (wzrost o ponad 60 proc.).

Równolegle dynamicznie rośnie wykorzystanie rozwiązań AI wśród użytkowników końcowych. Liczba firm posiadających ponad 50 tys. stanowisk Microsoft 365 Copilot zwiększyła się ponad 7-krotnie, z kolei z narzędzi AI w serwisie LinkedIn korzystają rekruterzy w ponad 20 tys. firm, generując wzrost liczby aktywnych licencji o 140 proc. kwartał do kwartału.

OpenAI zunifikuje ChatGPT, Atlas i Codex

W odpowiedzi na rynkowe trendy oraz ruchy konkurencji własne porządki w portfolio produktów robi również OpenAI. Twórcy modeli GPT planują połączyć przeglądarkę internetową Atlas, aplikację ChatGPT oraz narzędzie do vibe-codingu Codex w jedną desktopową superaplikację.

Główną przyczyną tej decyzji jest chęć ograniczenia rozdrobnienia produktów i przyspieszenie prac rozwojowych w wyścigu z takimi rywalami jak Google czy Anthropic. W wewnętrznej wiadomości do pracowników Fidji Simo, CEO ds. aplikacji, napisała: "Zdaliśmy sobie sprawę, że rozpraszamy nasze wysiłki na zbyt wiele aplikacji i stosów [technologicznych] oraz że musimy uprościć nasze działania. Ta fragmentaryzacja nas spowalnia i sprawia, że trudniej jest osiągnąć poziom jakości, jakiego chcemy".

Superaplikacja ma także pomóc w zwiększeniu świadomości użytkowników na temat mniej znanych produktów OpenAI. O ile ChatGPT bije rekordy popularności, o tyle program Codex oraz udostępniona w październiku wyłącznie na systemy macOS przeglądarka ChatGPT Atlas są obecnie znacznie mniej rozpoznawalne.



