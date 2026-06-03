W skrócie Na konferencji Build 2026 zaprezentowano nową platformę sprzętową Project Solara, urządzenia referencyjne oraz elastyczny system dla agentów AI.

Microsoft przedstawił kompaktowy Surface RTX Spark Dev Box dla deweloperów oraz aktualizacje Windows 11 z nowymi narzędziami deweloperskimi.

Gigant z Redmond ogłosił postęp w pracach nad komputerem kwantowym. Jego chip Majorana 2 spotkał się ze sceptycyzmem naukowców.

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Project Solara. Nowy system Microsoftu dla urządzeń z AI

Microsoft wychodzi z założenia, że kolejnym wielkim krokiem w ewolucji technologii będzie przejście od tradycyjnych aplikacji do autonomicznych agentów AI. Liderem tej zmiany ma być Project Solara - specjalny system operacyjny stworzony z myślą o urządzeniach nowej generacji, zaprojektowanych stricte pod kątem sztucznej inteligencji.

Podczas konferencji Build 2026 firma zaprezentowała dwa urządzenia referencyjne stworzone we współpracy z Qualcomm oraz MediaTek. Pierwszym z nich jest stacjonarny, inteligentny ekran, który potrafi wyświetlać dane z ekosystemu Microsoft 365 (np. kalendarz z Outlooka czy tabele z Excela), reaguje na komendy głosowe i może wykonywać zadania w imieniu użytkownika. Drugie to mobilny identyfikator, który oferuje analogiczne funkcje, lecz jest w pełni przenośny - wyposażono go w łączność 5G, ekran dotykowy oraz kamerę służącą do wprowadzania nowych typów informacji.

Microsoft wyjaśnia, że nie są to gotowe produkty konsumenckie, lecz wzorce pokazujące potencjał sprzętu uwolnionego od ograniczeń tradycyjnych aplikacji. Project Solara bazuje na Androidzie (a dokładniej na korporacyjnej modyfikacji Microsoft Device Ecosystem Platform - MDEP), co ułatwi jego wdrażanie na różnorodnych podzespołach i formach sprzętowych.

Platforma charakteryzuje się dużą elastycznością - nie narzuca jednego głównego agenta AI, dając użytkownikowi swobodny wybór. W przyszłości ma pojawić się na niej menedżer zadań i dyspozytor agentów, a docelowo generowany w czasie rzeczywistym interfejs systemu (tzw. "just-in-time UI") automatycznie dopasuje się do ekranu lub wyrenderuje potrzebne elementy. Pilotażowe programy z wykorzystaniem urządzeń Solara rozpoczną wkrótce firmy takie jak Target, CVS Health oraz Best Buy.

Co ciekawe, nie jest to pierwsza implementacja Androida ze strony twórców Windowsa. Wspomniana modyfikacja MDEP (oparta na AOSP, czyli Android Open Source Project) trafiła już na urządzenia konferencyjne zewnętrznych producentów (w tym Jabra, Poly i Yealink) w ramach platformy Microsoft Teams Rooms. Autorską wersję Androida gigant umieścił też na składanych smartfonach Surface Duo i Surface Duo 2 w latach 2020 i 2021. Była ona specjalnie zoptymalizowana do pracy z aplikacjami na dwóch oddzielnych ekranach.

Surface RTX Spark Dev Box. Mini PC dla twórców sztucznej inteligencji

Dla programistów chcących uruchamiać lokalne modele AI na swoim sprzęcie Microsoft przygotował Surface RTX Spark Dev Box - kompaktowy komputer prezentowany jako alternatywa dla anulowanego zestawu deweloperskiego od Qualcomm. Urządzenie napędzane jest nowym, opartym na architekturze ARM układem Nvidia Spark RTX i posiada aż 128 GB zunifikowanej pamięci.

Mini PC działa pod kontrolą specjalnie skonfigurowanego systemu Windows 11 Pro, w którym domyślnie włączono tryb ciemny, uproszczono pasek zadań oraz usunięto widżety. Komputer ma fabrycznie zainstalowane narzędzia programistyczne takie jak Visual Studio Code i GitHub Copilot. Dokładna specyfikacja oraz cena nie zostały jeszcze ujawnione, a debiut w USA zaplanowano na koniec 2026 r.

Aktualizacja systemu Windows. Nowości dla deweloperów

Microsoft wprowadza aktualizacje Windows 11, dzięki którym system ten stanie się bardziej przyjaznym środowiskiem dla deweloperów. Do "okienek" dodano m.in. Coreutils - natywne, przypominające Linuxa narzędzia wiersza poleceń.

Ponadto w ramach Podsystemu Windows dla systemu Linux (WSL) dodano możliwość tworzenia, uruchamiania i wchodzenia w interakcję z kontenerami Linuksa. Ostatnią z głównych nowości jest nowy Inteligentny Terminal (ang. Intelligent Terminal), który potrafi dostarczać kontekst do preferowanego przez programistę agenta AI.

Microsoft Scout. Inteligentny asystent w ekosystemie OpenClaw

Dołączając do zyskującego popularność otwartego standardu OpenClaw, Microsoft zaprezentował alternatywę dla Copilota - stale aktywnego asystenta zintegrowanego z aplikacjami Microsoft 365, takimi jak Outlook, OneDrive oraz Teams. Scout działa w tle, wyręczając firmy w rutynowych obowiązkach, m.in. przy organizacji kalendarzy, zarządzaniu raportami z wydatków czy pisaniu wiadomości e-mail.

Scout jest częścią większej rodziny agentów typu "Autopilot", z których każdy ma posiadać własną tożsamość. Asystent został wprowadzony w wersji zapoznawczej na urządzenia desktopowe dla amerykańskich klientów korzystających z programu wczesnego dostępu Frontier z perspektywą szerszej dostępności w przyszłości.

MAI-Thinking-1. Pierwszy autorski model do zaawansowanego wnioskowania

Dążąc do uniezależnienia się od rozwiązań OpenAI, Microsoft rozwija własne modele sztucznej inteligencji spod szyldu MAI, co jest po prostu skrótowcem od "Microsoft AI". W ostanich latach wypuścił już produkty z serii MAI-Image - debiutujące wysoko w rankingach benchmarków modele do generowania obrazów, MAI-Voice i MAI-Transcribe - służące do generowania mowy oraz zamiany mowy na tekst, oraz MAI-Code - służące do generowania kodu programistycznego.

Podczas konferencji Build 2026 gigant zaprezentował aż 7 nowych propozycji w tym portfolio. Najważniejszą z nich jest MAI-Thinking-1 - pierwszy model Microsoftu przeznaczony do logicznego wnioskowania. Ma on 35 mld parametrów i okno kontekstowe o rozmiarze 128K. Został zaprojektowany do wykonywania skomplikowanych, wieloetapowych instrukcji, analizy długich tekstów oraz generowania kodu. Gigant odświeżył też swoje dotychczasowe modele odpowiedzialne za przetwarzanie obrazu, głosu, transkrypcję i tworzenie kodu.

Kontenery MXC. Bezpieczeństwo i izolacja agentów AI

W związku z rozwojem platformy OpenClaw i innych agentów Microsoft kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo Windowsa. Do systemu wprowadzane jest rozwiązanie o nazwie Microsoft Execution Containers (MXC), które pozwala programistom precyzyjnie określać granice i uprawnienia dostępu dla sztucznej inteligencji.

Producent uruchamia również specjalną aplikację towarzyszącą OpenClaw, która umożliwia konfigurację własnych agentów lub łączenie się z istniejącymi w bezpiecznym, odizolowanym środowisku tzw. piaskownicy (ang. sandbox).

Majorana 2. Przełomowy chip do obliczeń kwantowych

Microsoft pochwalił się postępami w rozwoju komputerów kwantowych. Na swojej konferencji deweloperskiej zaprezentował procesor nowej generacji - Majorana 2. Dzięki zastosowaniu nowatorskiego stosu materiałowego opartego m.in. na ołowiu, znajdujące się w układzie kubity są aż 1000 razy dokładniejsze w porównaniu do wcześniejszych rozwiązań, a czas trwania stabilnych stanów kwantowych wydłużył się z 2 milisekund aż do 20 sekund. Firma sądzi, że ten skok wydajności pozwoli jej zrealizować cel, jakim jest stworzenie praktycznego i użytecznego komputera kwantowego do 2029 r., czyli o 4 lata szybciej, niż wcześniej zakładała.

Microsoft twierdzi, że dysponuje niepublikowanymi jeszcze danymi potwierdzającymi pełną kontrolę nad kubitami i zdolność do uruchamiania algorytmów. Tymczasem środowisko naukowe pozostaje sceptyczne. Jak donosi "Science", część ekspertów zarzuca korporacji przedstawianie niewiarygodnych twierdzeń i brak twardych dowodów na to, że urządzenie w ogóle działa jako funkcjonalny kubit. Ich zdaniem obserwowana stabilność może wynikać ze zwykłego przeskakiwania elektronów w szumie tła (tzw. kropkach kwantowych), a nie z pożądanego, topologicznego stanu materii.Ich zdaniem przy tak ambitnym planie Microsoft musiałby już teraz dysponować działającym prototypem, na co nie ma potwierdzonych dowodów.





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