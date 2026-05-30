W skrócie Model sztucznej inteligencji OpenAI rozwiązał 80-letni problem jednostkowych odległości na płaszczyźnie, łącząc odległe dziedziny wiedzy i obalając dotychczasową hipotezę.

Sztuczna inteligencja zastosowała ogólny model rozumowania bez specjalistycznego szkolenia w zaawansowanej matematyce, a dowód został zweryfikowany przez grono wybitnych matematyków.

Osiągnięcie to według OpenAI może znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach nauki, jednak nadal podkreślana jest kluczowa rola człowieka w interpretacji i wyborze problemów.

Przełom w matematyce. AI rozwiązała 80-letni problem Paula Erdősa

OpenAI jest nie tylko wydawcą ogólnodostępnych narzędzi takich jak ChatGPT czy Codex, ale także twórcą swoich własnych modeli badawczych, które na potrzeby rozwoju i eksperymentów może "podkręcać" do poziomów nieosiągalnych w darmowych rozwiązaniach. Jego sztuczna inteligencja dokonała właśnie historycznego wyczynu w dziedzinie matematyki.

Model rozumujący ogólnego przeznaczenia samodzielnie rozwiązał problem, z którym naukowcy mierzyli się przez blisko 80 lat. Eksperci mówią o kamieniu milowym, który redefiniuje rolę AI w nauce.

Chodzi o tzw. problem jednostkowych odległości na płaszczyźnie (ang. planar unit distance problem), który w 1946 r. sformułował wybitny węgierski matematyk Paul Erdős. Pytanie z pozoru wydaje się proste: jaka jest maksymalna liczba par punktów, które mogą być oddalone od siebie dokładnie o jedną jednostkę na dwuwymiarowej płaszczyźnie?

Przez osiem dekad matematycy żyli w przekonaniu, że optymalnym rozwiązaniem tego problemu są układy oparte na strukturze kwadratowej siatki. Sztuczna inteligencja obaliła to założenie.

Sztuczna inteligencja obaliła wieloletnią hipotezę

Wszystko zmieniło się za sprawą najnowszego odkrycia. Przedstawiciele OpenAI poinformowali, że ich model udowodnił niepoprawność tej ogólnie przyjętej hipotezy, oferując uniwersalną regułę tworzenia układów, które pod względem efektywności drastycznie przewyższają dotychczasowe ograniczenia.

Co najważniejsze, sztuczna inteligencja nie była szkolona ani specjalnie do tego zadania, ani ogólnie w dziedzinie zaawansowanej matematyki. Osiągnęła ona sukces przy użyciu ogólnego modelu rozumowania, który testowano na zestawie problemów Erdősa. Sposób, w jaki model doszedł do rozwiązania, całkowicie zaskoczył środowisko naukowe. AI zastosowała zupełnie nowatorskie podejście, łącząc ze sobą odległe dziedziny wiedzy. Model przeniósł wyrafinowane idee z algebraicznej teorii liczb na grunt elementarnej geometrii.

"Dowód ten jest ważnym kamieniem milowym dla społeczności matematyków i badaczy AI. To pierwszy przypadek, w którym prominentny, otwarty problem, kluczowy dla subdyscypliny matematyki, został rozwiązany autonomicznie przez sztuczną inteligencję" - chwali się OpenAI w oficjalnym komunikacie.

Dowód przedstawiony przez OpenAI został już zweryfikowany i potwierdzony przez zewnętrzną grupę matematyków, którzy przygotowali specjalny artykuł wyjaśniający strukturę argumentacji. Wydarzenie to wywołało ogromne poruszenie wśród uczonych. Zdobywca Medalu Fieldsa, Tim Gowers, nazwał ten rezultat "kamieniem milowym w matematyce [opartej na] AI".

Z kolei zdaniem eksperta teorii liczb, Arula Shankara, "publikacja ta demonstruje, że obecne modele AI wykraczają poza rolę pomocników dla ludzkich matematyków - są one zdolne do tworzenia oryginalnych, genialnych pomysłów, a następnie doprowadzania ich do pomyślnego końca".

AI otwiera nowy renesans badań naukowych

Przedstawiciele firmy OpenAI podkreślają, że konsekwencje tego przełomu wykraczają daleko poza samą matematykę. Umiejętność utrzymania spójności skomplikowanych argumentów oraz łączenia odległych obszarów wiedzy to kompetencje, które znajdą natychmiastowe zastosowanie w biologii, fizyce, medycynie czy inżynierii materiałowej.

Można by rzec, że sztuczna inteligencja jest nowym, cyfrowym wcieleniem "człowieka renesansu", erudyty, który sprawnie poruszał się po pozornie odległych obszarach wiedzy, dokonując przełomowych odkryć.

Zdaniem twórców przełomowego modelu stoimy obecnie u progu etapu, w którym AI zacznie odgrywać bardzo poważną rolę w kreatywnych etapach badań. Mimo to kluczowym elementem wciąż pozostaje człowiek. Sztuczna inteligencja ma być potężnym partnerem, który potrafi szukać, sugerować i weryfikować, jednak to do ludzkich ekspertów nadal należeć będzie wybór istotnych problemów, interpretacja wyników i wyznaczanie kolejnych kierunków rozwoju.

Źródła:

