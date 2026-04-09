W skrócie Mark Zuckerberg zaprezentował Muse Spark, nowy model sztucznej inteligencji opracowany przez Meta Superintelligence Labs, który stanowi fundament strategii osobistej superinteligencji firmy Meta.

Muse Spark został wprowadzony do asystenta Meta AI na platformach takich jak Instagram, Facebook, Threads i Messenger, oferując zaawansowane multimodalne funkcje oraz możliwość równoległej pracy agentów nad różnymi zadaniami.

Meta podkreśla, że Muse Spark osiąga wysoką wydajność przy mniejszym zużyciu zasobów i wykazuje silną odporność na udzielanie niebezpiecznych informacji, a jego dalszy rozwój obejmie WhatsAppa, inteligentne okulary oraz potencjalnie podejście Open Source.

Muse Spark. Pierwsza iskra osobistej superinteligencji

Meta swoją nazwę wywodzi od projektu Metaverse, który niedawno porzuciła, wcześniej przepalając na niego 80 miliardów dolarów, o czym informowaliśmy w Interii GeekWeek. Ogromna inwestycja okazała się nietrafiona m.in. dlatego, że świat jako "następną wielką rzecz" postrzegał nie spotkania w świecie VR, lecz sztuczną inteligencję.

Również Mark Zuckerberg dostrzegł jej potencjał i stanął do wyścigu z innymi gigantami technologicznymi. Powołał on do życia dział Meta Superintelligence Labs, który ma na celu stworzenie AGI, czyli silnej sztucznej inteligencji, wykraczającej zdolnościami ponad to, co potrafią dzisiejsze modele, a nawet poszczególni ludzie. Celem jest integracja tej technologii z platformami społecznościowymi Mety (dawniej Facebooka) i gruntowna transformacja sposobów interakcji z nimi.

AGI jeszcze nie została osiągnięta ani przez Metę, ani Google, ani OpenAI finansowanemu przez projekt Stargate, ani też Chińczyków, niemniej jednak Meta już teraz chętnie nawiązuje do "superinteligencji", która choć jest pieśnią przyszłości, wzmiankowana jest tak, że można mieć wrażenie, że nadejdzie lada dzień. W tej futurystycznej atmosferze Meta zaprezentowała swój najnowszy model, który rozpoczyna nowy etap jej mariażu z AI.

Modelem tym jest Muse Spark, pierwszy produkt z nowej rodziny modeli Muse, która powstała w wyniku całkowitego przebudowania stosu technologicznego Mety w ciągu ostatnich 9 miesięcy. Zgodnie z oficjalnym komunikatem firmy stanowi on podstawę nowej strategii, opartej na naukowym podejściu do skalowania i dążeniu do stworzenia tzw. osobistej superinteligencji, która ma docelowo rozumieć świat użytkownika i wspierać go w codziennych zadaniach.

Nowe funkcje Meta AI na Instagramie, Facebooku, Threads i Messengerze

Muse Spark to natywnie multimodalny model rozumujący (wnioskujący), który od podstaw został zaprojektowany do integracji informacji wizualnych, tekstowych i narzędziowych. Dzięki nowej architekturze Meta AI potrafi teraz nie tylko udzielać błyskawicznych odpowiedzi, ale także przeprowadzać zaawansowane wnioskowanie w złożonych dziedzinach, takich jak nauki ścisłe, matematyka czy zdrowie.

Muse Spark w Meta AI pomoże skomponować posiłek i kontrolować jego makro Meta AI materiały prasowe

Powyższy opis mógłby pasować do modeli z serii GPT połączonymi z ChatemGPT lub Copilotem, więc co w tym wyjątkowego? Spokojnie, są też innowacje. Jedną z nich jest wprowadzenie trybu kontemplacji, który wykorzystuje orkiestrację wielu agentów działających równolegle. Pozwala to modelowi konkurować z najbardziej zaawansowanymi systemami na rynku, takimi jak Gemini Deep Think czy GPT Pro, osiągając wysokie wyniki w benchmarkach naukowych.

Nowy model stanowi teraz podstawę dla asystenta Meta AI w aplikacjach takich jak Instagram, Facebook, Threads czy Messenger. Co się dzięki temu zmieniło? Przede wszystkim użytkownicy zyskali możliwość generowania odpowiedzi osadzonych w kontekście treści udostępnianych na platformach społecznościowych Meta, co jest unikalną cechą tego ekosystemu. System potrafi też uruchamiać wiele podagentów jednocześnie, aby szybciej rozwiązywać wielowątkowe problemy. Przykładowo podczas planowania podróży jeden agent AI może tworzyć plan zwiedzania, inny w tym czasie porównuje lokalizacje, a trzeci szuka atrakcji dla dzieci.

"Osobista superinteligencja" Mety to m.in. pomoc w zakupach online Meta AI materiały prasowe

Muse Spark, współpracując z platformami social media, jest zorientowany także na życie codzienne i zdrowie. Potrafi analizować otoczenie użytkownika, pomagać w rozwiązywaniu problemów z urządzeniami domowymi poprzez dynamiczne adnotacje wizualne, a dzięki współpracy z lekarzami oferuje rzetelne informacje o odżywianiu czy aktywności fizycznej.

Meta Superintelligence Labs chwali się osiągnięciami i zapowiada, co dalej

Eksperci z Meta Superintelligence Labs pochwalili się też osiągnięciami w zakresie wydajności. Dzięki optymalizacji architektury i kurateli danych Muse Spark osiąga te same możliwości, co poprzedni model, Llama 4 Maverick, przy użyciu mocy obliczeniowej mniejszej o rząd wielkości. Zastosowanie techniki zaawansowanego uczenia przez wzmacnianie (ang. reinforcement learning) sprawiło, że model nauczył się "myśleć" przed udzieleniem odpowiedzi, optymalizując jednocześnie czas namysłu tak, aby dostarczać jak najwięcej wartościowych danych przy minimalnej liczbie tokenów i latencji.

Meta zadbała również o bezpieczeństwo, przeprowadzając rygorystyczne testy pod kątem zagrożeń związanych z autonomicznym działaniem agentów oraz cyberbezpieczeństwa. Jednym z ciekawszych testów był benchmark BIOTIER-refuse. "Odkryliśmy, że Muse Spak demonstruje silne zachowanie odmowy w domenach o wysokim ryzyku, takich jak bronie biologiczne lub chemiczne, co umożliwiło przedtreningowe filtrowanie danych, skupione na bezpieczeństwie [działania] potreningowe oraz blokady bezpieczeństwa na poziomie systemu" - wyjaśniają autorzy modelu.

Innymi słowy Muse Spark niemal na pewno (na 98%) nie udzieli niebezpiecznych informacji i pod tym kątem wypada lepiej niż Opus 4.6, GPT 5.4, Gemini 3.1 Pro czy Kimi K2.5.

Co ciekawe, zewnętrzne testy Apollo Research wykazały u modelu wysoką świadomość bycia ocenianym, co otwiera nowe kierunki badań nad zachowaniem zaawansowanych systemów AI.

Muse Spark napędza już aplikację Meta AI oraz stronę meta.ai. Co dalej? W nadchodzących tygodniach model zostanie wdrożony w komunikatorze WhatsApp oraz inteligentnych okularach Mety. Nowość jest dostępna w prywatnej wersji zapoznawczej dla wybranych partnerów biznesowych, a udostępnienie przyszłych wersji może się odbyć w formacie Open Source. Ponadto firma Marka Zuckerberga zapowiada, że to dopiero początek, a większe i jeszcze potężniejsze modele z serii Muse są już rozwijane.

