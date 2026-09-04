Naukowcy dali AI trudne zadanie. Odkryła setki obiecujących białek

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Naukowcy połączyli siły ze sztuczną inteligencją, aby szybciej przeszukać ogromną pulę potencjalnie przydatnych białek roślinnych. System znacząco usprawnił czasochłonny i kosztowny proces, wskazując setki obiecujących kandydatów.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Osoba w białym fartuchu i rękawiczkach trzyma szalkę Petriego z zawartością do badań przez system AI.
AI wsparła nowe odkrycia.wavebreakmediamicro123RF/PICSEL

AI w służbie nauki. Nowy system

Naukowcy z Uniwersytetu w Leeds i Uniwersytetu Edynburskiego opracowali system oparty na sztucznej inteligencji, który potrafi szybko wyszukiwać specyficzne białka roślinne.

Dzięki temu badacze zidentyfikowali setki obiecujących białek, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie przy opracowywaniu nowych wyrobów. Mogłyby np. trafić do żywności, kosmetyków, farmaceutyków i innych produktów nowej generacji.

Zobacz również:

Liście sałaty niczym "fabryka" białek mięsa? Niezwykłe odkrycie naukowców
Nauka

Mięso z roślin? Naukowcy wykorzystali sałatę do produkcji białek

Paula Drechsler
Paula Drechsler

AI sprawdziło miliony możliwości. Znalazło setki kandydatów

Celem badaczy była identyfikacja nowych białek roślinnych mogących działać jako emulgatory, czyli substancje łączące wodę i tłuszcz w stabilne mieszanki.

Emulgatory są kluczowym składnikiem wielu produktów, z których korzystamy na co dzień, takich jak choćby majonez, lody, sosy, kremy czy balsamy.

Ze względu na pochodzenie emulgatory można podzielić na naturalne, pozyskiwane m.in. ze źródeł roślinnych i zwierzęcych, oraz syntetyczne i półsyntetyczne.

To, czy dane białko roślinne sprawdzi się w roli emulgatora, zależy od jego budowy, rozpuszczalności oraz warunków otoczenia.

Poszukiwanie takich białek było dotąd bardzo czasochłonne.

- Ponieważ chcemy przejść na bardziej zrównoważone składniki pochodzenia roślinnego, naukowcy stoją przed poważnym wyzwaniem: istnieją miliony potencjalnych białek roślinnych, ale przetestowanie ich wszystkich w celu zidentyfikowania odpowiedniego emulgatora jest kosztowne i wiąże się z długotrwałym procesem prób i błędów. Do tej pory nie istniał żaden wiarygodny sposób przewidywania, które białka roślinne mogą zachowywać się jako emulgatory podobnie jak białka zwierzęce - wyjaśniają badacze.

Zespół badaczy z Uniwersytetu w Leeds połączył zatem uczenie maszynowe z odpowiednimi modelami fizycznymi. Dzięki temu AI może szybko wyszukiwać najlepszych kandydatów - nowy system oparty na sztucznej inteligencji już umożliwił sprawną identyfikację niemal 800 takich białek. Wielu wytypowanych kandydatów wcześniej nie było nawet rozważanych w tym kontekście.

Setki białek roślinnych o właściwościach emulgujących

Wstępne wyniki testów laboratoryjnych potwierdziły prognozy algorytmu. Szczególnie dobrze sprawdziły się białka pochodzące z grochu i ziemniaków.

Badacze uważają, że metoda może znacząco przyspieszyć rozwój bardziej zrównoważonych produktów roślinnych, ograniczyć koszty badań oraz zmniejszyć zależność od emulgatorów pochodzenia zwierzęcego. Technologia może być szczególnie interesująca dla firm z branży spożywczej i kosmetycznej.

- To pokazuje, jak sztuczna inteligencja może pomóc naukowcom znaleźć obiecujące nowe składniki znacznie szybciej niż dotychczas - podają specjaliści cytowani przez Phys.org.

Wyniki badań zostały opublikowane na łamach czasopisma "Communications Chemistry".

Zobacz również:

Co tak naprawdę kryje się za budowaniem relacji z chatbotami AI?
Sztuczna inteligencja

Kiedy chatbot przestaje być tylko narzędziem. Wszystkie strony relacji z AI

Paula Drechsler
Paula Drechsler


Rolnictwo przyszłości. Fińscy naukowcy wytwarzają białko niemal „z powietrza”INTERIA.TVAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze