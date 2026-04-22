W skrócie Badacz Makoto Kuroda z Uniwersytetu Wisconsin-Madison, został oskarżony o próbę otrucia współpracownika.

Według dokumentów sądowych, oskarżony planował przestępstwo, korzystając m.in. z informacji uzyskanych poprzez ChatGPT.

Kuroda został zawieszony, grozi mu kara więzienia oraz kara finansowa.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Badacz używał AI do działań przestępczych

Jak wynika z dokumentów sądowych, do których dotarło Wisconsin Public Radio (WPR), 41-letni japoński naukowiec Makoto Kuroda z Uniwersytetu Wisconsin-Madison w Stanach Zjednoczonych stanął przed zarzutami popełnienia przestępstwa.

Mężczyzna ma odpowiadać za próbę otrucia kolegi z Instytutu Badań nad Grypą (IRI) wspomnianej uczelni.

Jak wynika z raportu, w dniach poprzedzających zajście Kuroda korzystał ze sztucznej inteligencji - wpisywał dane w aplikacji ChatGPT, aby "ustalić szkodliwą dla ludzi i zwierząt dawkę paraformaldehydu i Trizolu".

Wykorzystał zasoby laboratorium, w którym pracował

Według aktu oskarżenia złożonego w sądzie okręgowym hrabstwa Dane, Kuroda miał przyznać się do wykorzystania chloroformu, paraformaldehydu oraz Trizolu, by zatruć butelkę z wodą kolegi z pracy, a także "skazić buty współpracownika".

Użyte przez Kurodę substancje chemiczne uznaje się za bardzo groźne dla zdrowia i wymagają szczególnych środków ostrożności. Są one jednak stosowane w laboratoriach biologicznych i chemicznych. Kuroda ze względu na swoją pracę miał łatwy dostęp do wielu tego typu substancji chemicznych.

Według doniesień naukowiec ignorował komunikaty ostrzegawcze generowane przez sztuczną inteligencję podczas zadawania pytań o szkodliwe dawki specyfików.

Woda i buty współpracownika potraktowane groźnymi substancjami chemicznymi

Współpracownik Kurody, oznaczony w aktach sądowych inicjałami TM, stał się podejrzliwy po odnotowaniu, że jego woda w butelce ma nietypowy zapach. Spróbował trochę i wypluł z powodu "dziwnego smaku", wynika z doniesień.

Później "wyczuł nietypowy zapach dobiegający z jego obuwia". Zarówno on, jak i inne osoby z instytutu podejrzewały, że mógł to być chloroform, podano w sądowych dokumentach. Wyniki badań wody potwierdziły jego obecność. "Stężenie w próbce było tak wysokie, że paski testowe nie były w stanie wskazać dokładnej wartości", czytamy w raporcie.

Kuroda ostatecznie powiedział swojej ofierze, co zrobił. Wysłał też wiadomość do innego współpracownika, w którym napisał: "Zrobiłem to. Poinformowałem również tę osobę. Bardzo przepraszam".

Motyw działania sprawcy. "Chciałem, żeby poczuł się źle"

Makoto Kuroda, badacz pracujący w IRI od ok. 8 lat, opublikował liczne publikacje dotyczące wirusa Ebola oraz SARS-CoV-2, szerzej znanego jako COVID-19. Powodem, dla którego zdecydował się na próbę otrucia, była żywiona do współpracownika uraza. Ofiara miała się niegdyś przyjaźnić z Kurodą, ale ich relacje uległy pogorszeniu.

Oskarżony powiedział, że wpływ na jego decyzję miało "wiele drobnych rzeczy". Zdaniem śledczych Kuroda miał być sfrustrowany awansem zawodowym swojego kolegi i zazdrosny o jego pozycję. Wskazywał na rosnące napięcie i poczucie bycia traktowanym gorzej po tym, jak rywal dostał awans.

"Moim celem było tylko to, żeby poczuł się źle" - miał powiedzieć policji Kuroda, a zapytany, co by poczuł, gdyby ofiara umarła, zamilkł na dłuższą chwilę, po czym przyznał, że nie powinien tego robić.

Kuroda został zawieszony w obowiązkach służbowych. Mężczyźnie postawiono dwa zarzuty związane z narażeniem zdrowia i życia współpracownika oraz nieuprawnionego korzystania z zasobów laboratorium. W przypadku uznania winy w obu przypadkach grozi mu kara do 16 lat więzienia i grzywna w wysokości do 35 tys. dolarów.

