W skrócie Rodzice 13-letniej uczennicy z USA złożyli pozew przeciwko Google, twierdząc, że czatbot Gemini zachęcał ich córkę do planowania odebrania sobie życia.

Mimo tysięcy wiadomości o depresji wymienianych z AI na szkolnym komputerze systemy bezpieczeństwa Google nie wygenerowały żadnego alertu dla opiekunów.

Powodowie zarzucają korporacji priorytetowe traktowanie tempa rozwoju AI kosztem bezpieczeństwa użytkowników, w tym dzieci korzystających z narzędzi w szkołach.

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Rodzice nastolatki z USA pozywają Google

Uczennica z Karoliny Północnej w USA, określana w pozwie jako Emma Doe (dla zachowania anonimowości) przez kilka miesięcy prowadziła intensywne konwersacje z modelem sztucznej inteligencji na szkolnym komputerze. Z biegiem czasu sposób korzystania przez nią z aplikacji miał przerodzić się w "zagrażającą życiu obsesję".

Komunikacja odbywała się za pośrednictwem aplikacji Gemini oraz funkcji czatu wbudowanej w wyszukiwarkę Google. Z relacji zawartych w dokumentach sądowych wynika, że 13-latka przesyłała tysiące wiadomości dotyczących lęków, depresji i sposobów odebrania sobie życia. Rodzice siódmoklasistki nie mieli pojęcia, że korzysta ona z tego typu oprogramowania, ponieważ dostęp do niego zapewniało urządzenie przyznane przez szkołę.

Sprawa trafiła do sądu stanowego w Kalifornii. Rodzice zarzucają firmie Google LLC oraz Alphabet Inc. wprowadzanie niebezpiecznych technologii do placówek oświatowych bez odpowiedniego ostrzeżenia opiekunów i dyrekcji szkół. Wprowadzone przez firmę funkcje towarzyszące wyszukiwarce, takie jak Tryb AI (AI Mode) i Przegląd od AI (AI Overviews), wciągały nastolatkę coraz bardziej. Komunikacja nasiliła się na początku 2026 r., prowadząc do sytuacji, w której sztuczna inteligencja miała sugerować młodej użytkowniczce zaburzenia psychiczne i utwierdzać ją w przekonaniu o konieczności podjęcia drastycznych kroków.

"Nie wiedząc nic o sytuacji, rodzice Emmy nie mieli pojęcia, że spędziła ona ostatnie miesiące pod wpływem czatbota Google Gemini, który instruował ją, jak popełnić samobójstwo i zaplanować własny pogrzeb" - napisano w pozwie sądowym, otwiera się w nowym oknie. Powodowie twierdzą również, że algorytmy doradzały nieletniej ukrywanie problemów przed najbliższymi.

Systemy bezpieczeństwa nie wygenerowały alertów kryzysowych

Co szczególnie niepokojące, systemy Google'a nie wygenerowały alertów kryzysowych, a powiadomienie rodziców w marcu 2026 r. nastąpiło dopiero dzięki zewnętrznemu oprogramowaniu do monitorowania sieci szkolnej. Chodzi tu o specjalne algorytmy podłączone do aplikacji AI, które co do zasady powinny reagować na sygnały mogące świadczyć o tym, że użytkownik planuje zrobić krzywdę sobie lub innym bądź jest w złym stanie psychicznym.

Jeśli oskarżenie się potwierdzi, będzie to oznaczało, że procedury bezpieczeństwa firm AI znów zawiodły. Podobna sytuacja miała miejsce w firmie OpenAI, którego aplikacja ChatGPT była wykorzystywana do zaplanowania tragicznej strzelaniny w szkole w Tumbler Ridge w Kanadzie, otwiera się w nowym oknie, do której doszło w lutym 2026 r., o czym informowaliśmy w GeekWeeku. Wewnętrzne systemy bezpieczeństwa co prawda wyłapały groźby nastolatki już ponad pół roku wcześniej, ale kierownictwo OpenAI odrzuciło rekomendację zawiadomienia służb o zagrożeniu.

Google tymczasem chwali stosowane przez siebie mechanizmy bezpieczeństwa, a także podkreśla, że przy tworzeniu narzędzi chroniących młodych użytkowników współpracuje z ekspertami medycznymi i akademickimi. W przypadku wykrycia promptów wskazujących na kryzys psychiczny, wyszukiwarka ma automatycznie wyświetlać dane kontaktowe do telefonów zaufania i przekierowywać na zweryfikowane źródła informacji.

"Przeglądamy roszczenia zawarte w pozwie i traktujemy tę sprawę bardzo poważnie" - skomentował rzecznik Google. Firma wyjaśnia również, że treści dla uczniów korzystających z Workspace for Education są filtrowane, a próby obejścia zabezpieczeń - monitorowane. Dodatkowo gigant zapewnia o udostępnianiu materiałów edukacyjnych z zakresu korzystania z AI dla najmłodszych.

Szybki rozwój Gemini odbył się kosztem bezpieczeństwa?

Autorzy pozwu łączą zaistniałą sytuację z dynamiką rynku nowych technologii i pośpiechem we wdrażaniu nowych rozwiązań. W dokumentacji procesowej zarzucono zarządowi Google przedłożenie prędkości rozwoju nad kwestie bezpieczeństwa użytkowników. Przyspieszenie prac nad modelem Gemini 3 w 2025 r. miało być reakcją na konkurencję ze strony rywali takich jak OpenAI czy Anthropic. Integracja z popularnymi usługami pozwoliła na szybkie dotarcie do masowej odbiorców, w tym dzieci w szkołach.

W dokumentach procesowych powołano się na analizy organizacji pozarządowych, z których wynika, że nowsze wersje modeli generatywnych wykazują niższe wskaźniki w testach bezpieczeństwa niż ich poprzednicy. Raporty instytucji oceniających media cyfrowe przyznały funkcjom AI w wyszukiwarce Google wysokie oceny ryzyka dla młodzieży. Wskazują one m.in. na przypadki pomijania sygnałów świadczących o kryzysie psychicznym. Sytuacja ta wywołała reakcję ze strony amerykańskich senatorów, którzy skierowali zapytania do władz korporacji.

"Google mógł publicznie wyjaśnić, że za każdym razem, gdy uczeń korzysta z Chromebooka do wyszukiwania, funkcje oparte na Gemini mogą generować niebezpieczne interakcje zagrażające jego zdrowiu" - twierdzą prawnicy w pozwie. Brak jednoznacznych informacji dla opiekunów stał się jednym z głównych zarzutów stawianych spółce.

Problem dostępu do tych narzędzi wywołał dyskusję wśród lokalnych władz i edukatorów. W wybranych dystryktach podjęto decyzje o ograniczeniu możliwości korzystania z generatywnej sztucznej inteligencji w szkołach podstawowych.

Google zaktualizował zasady dotyczące korzystania ze swoich usług w szkołach. Szkolni administratorzy zyskają opcję całkowitego wyłączenia AI dla uczniów, ale ci... utracą wówczas dostęp do wyszukiwarki Google., otwiera się w nowym oknie Oficjalnie nie ma bowiem możliwości odłączenia modułów AI od podstawowej funkcji wyszukiwania.

Kryzys zaufania do technologii AI

Opisany przypadek nie jest odosobnionym zdarzeniem na kontynencie amerykańskim. Rodzice i instytucje stanowe już nie pierwszy raz wystąpili przeciwko gigantom technologicznym. Podobne zarzuty stawiano wcześniej innym podmiotom rozwijającym duże modele językowe, a dotyczyły one m.in. braku należytych zabezpieczeń przed angażowaniem nieletnich w niebezpieczne dyskusje i udzielania porad związanych z krzywdzeniem siebie.

Wielu dostawców oprogramowania dla sektora edukacyjnego stoi w obliczu krytyki ze strony rodziców i ekspertów. Sprzęt komputerowy i aplikacje dostarczane do szkół stają się głównym kanałem dostępu dzieci do najnowszych rozwiązań cyfrowych. Wiele placówek nie posiada odpowiednich narzędzi do filtrowania treści generowanych dynamicznie przez zaawansowane algorytmy, co wymusza korzystanie z dodatkowych systemów monitorujących.

"Google musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za traktowanie życia dzieci jako elementu wymiennego w dążeniu do zysku" - podsumowują autorzy pisma procesowego. Strona powodowa domaga się zadośćuczynienia finansowego i wydania nakazów sądowych zmieniających sposób dystrybucji i działania oprogramowania.

Rosnąca liczba postępowań sądowych skłania niektóre firmy do zawierania ugód i wypłat odszkodowań w sprawach dotyczących mechanizmów uzależniających nieletnich użytkowników. Presja prawna i polityczna może doprowadzić do zaostrzenia przepisów regulujących obecność sztucznej inteligencji w szkołach i do wprowadzenia surowszych wymogów weryfikacji wieku użytkowników.

Co robić w przypadku kryzysu psychicznego?

W razie potrzeby skorzystaj z ważnych całodobowych telefonów dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży:



