Niedobór chipów hamuje rozwój terapii raka wykorzystujących AI

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Sztuczna inteligencja może w ciągu naszego życia doprowadzić do przełomu w walce z nowotworami, którego ludzcy naukowcy nie byliby w stanie osiągnąć samodzielnie. Tak przynajmniej uważa Rene Haas, szef Arm Holdings, czyli brytyjskiej firmy projektującej architekturę procesorów wykorzystywanych w setkach miliardów urządzeń na całym świecie.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Ręka w rękawiczce trzyma mikrochip na tle obrazu mózgu z rezonansu magnetycznego.
AI może zrobić to, czego nie potrafią ludzie. Szef Arm mówi o przełomie w leczeniu rakatjdals2245123RF/PICSEL

Rene Haas w rozmowie z BBC przekonuje, że jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny jest modelowanie tego, w jaki sposób nowotwór wpływa na komórki i konkretne fragmenty DNA. Dzisiaj jest to zadanie zbyt skomplikowane zarówno dla człowieka, jak i dostępnych systemów komputerowych. Sytuacja ma się jednak szybko zmieniać.

Wraz z dostarczaniem modelom AI coraz większej liczby danych oraz rozwojem sprzętu zdolnego do ich przetwarzania sztuczna inteligencja może zacząć rozwiązywać problemy, które obecnie pozostają poza naszym zasięgiem. Haas nie mówi więc jedynie o przyspieszeniu prac nad istniejącymi terapiami - jego zdaniem AI może doprowadzić do odkrycia sposobów leczenia nowotworów, których ludzkość nie byłaby w stanie znaleźć w ciągu własnego życia.

AI potrzebuje coraz więcej chipów

Jest tylko jeden problem, bo paradoksalnie jednym z największych ograniczeń dalszego rozwoju sztucznej inteligencji nie są obecnie same algorytmy, lecz sprzęt. Haas twierdzi, że świat znajduje się w sytuacji ograniczonej podaży układów scalonych potrzebnych do budowy centrów danych.

Arm dostarcza energooszczędne rozwiązania wykorzystywane już w około połowie centrów danych związanych z AI na świecie, a firma coraz mocniej wchodzi również w projektowanie własnych układów (wcześniej zajmowała się jedynie licencjonowaniem designu na takowe). Jednym z przykładów jest chip opracowany na zamówienie właściciela Facebooka, czyli Meta, a zapotrzebowanie na ten produkt miało przekroczyć już 2 mld dolarów.

W tym samym czasie budowane są kolejne ogromne centra danych, a pojawiają się nawet pomysły, które zakładają nawet umieszczanie infrastruktury obliczeniowej w przestrzeni kosmicznej (tu przoduje oczywiście Elon Musk). Do realizacji takich planów potrzeba jednak znacznie większej liczby fabryk półprzewodników, a ich budowa jest niezwykle kosztowna, wymaga wyspecjalizowanej kadry, ogromnych ilości zasobów i rozbudowanego ekosystemu dostawców.

Zobacz również:

Naukowcy użyli wirusa do wytworzenia komórek CAR-T w ciele chorych. Metoda cofa objawy stwardnienia rozsianego i usuwa chore limfocyty (zdj. ilustr.)
Medycyna

Przełom w walce ze stwardnieniem rozsianym. Wirus resetuje układ odpornościowy

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski

Nie największy komputer, lecz najlepsze dane

Eksperci zajmujący się wykorzystaniem AI w onkologii zwracają też uwagę, że sama moc obliczeniowa nie wystarczy. Na przykład prof. Chris Bakal z Institute of Cancer Research podkreśla, że kluczowe znaczenie ma jakość danych dostarczanych algorytmom. W jego laboratorium sztuczna inteligencja jest trenowana między innymi na danych pozyskiwanych bezpośrednio z próbek pacjentów.

Nie chodzi więc o gigantyczne zbiory informacji znalezione w internecie, lecz o precyzyjne pomiary biologiczne. To właśnie takie podejście może jego zdaniem pozwolić skrócić proces opracowywania nowych terapii, gdyż AI może analizować zależności niewidoczne dla człowieka i wskazywać najbardziej obiecujące kierunki dalszych badań.

Czy można zakochać się w postaci AI? Zaciera się granica między rzeczywistością a fantazją© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze