Za nami pierwszy dzień WWDC26, gdzie Apple zaprezentowało sporo nowości. Zobaczyliśmy systemy operacyjne iOS 27 dla iPhone'ów czy macOS Golden Gate dla komputerów Mac. Jedną z najważniejszych nowych funkcji oprogramowania jest nowa Siri AI. Czy rzeczywiście warto na nią czekać i jak będzie wyglądała dostępność w Polsce?

Nowa Siri AI napędzana przez modele Google Gemini

Siri AI w zasadzie rodziła się w bólach. Jak dobrze pamiętamy, Apple zapowiedziało nową asystentkę już dwa lata temu (podczas WWDC24). Wtedy pokazano nowe animacje oraz zapowiedziano nowe funkcje i… nic z tego wtedy nie wyszło.

Prace nad nową Siri przeciągały się w czasie i ostatecznie Apple nie było w stanie samodzielnie osiągnąć założonych celów. Dlatego nawiązano współpracę z Google i zdecydowano się na wykorzystanie jego modeli Gemini, które stały się podstawą nowych modeli Apple Foundation.

Apple Foundation to podstawa, która umożliwiła nowej Siri AI na uzyskanie znacznie większych możliwości. Podczas keynote otwierającego WWDC26 pokazano różne możliwości asystentki, która to nawet doczekała się własnej aplikacji. Firma wierzy, że pozwoli to użytkownikom iPhone'ów na uzyskanie funkcji, które docenią podczas codziennej pracy z telefonem.

Zainstalowałem macOS Golden Gate i czekam na nową Siri

Nowa Siri jest częścią systemu iOS 27, ale na iPhone'ach w Polsce na razie z niej nie skorzystamy. Dlatego postanowiłem zainstalować macOS Golden Gate na Macu, gdzie asystentka również jest dostępna i została zintegrowana ze Spotlight.

Na razie jednak nie jestem w stanie za wiele powiedzieć o jej możliwościach na podstawie własnych doświadczeń. Wynika to z faktu, że w celu uzyskania dostępu należy zapisać się w kolejce. Na tej podstawie Apple udziela dostępu i na razie czekam.

W każdym razie producent zapewnia m.in. o znacznie większych możliwościach niż dotychczas. Nowa Siri AI jest w stanie obsługiwać bardziej złożone zadania, oferuje spersonalizowany kontekst, co pozwoli na dostarczanie znacznie lepszych wyników czy zapewnia integrację z innymi aplikacjami.

Nowa Siri nie dla wszystkich użytkowników iPhone'ów z iOS 27

Zacznijmy jednak od tego, że nowa Siri AI nie będzie dostępna dla wszystkich właścicieli iPhone'ów, którzy we wrześniu zainstalują aktualizację iOS 27. Co prawda Apple zapewniło wsparcie dla nowego systemu dla wszystkich telefonów, które rok temu dostały iOS 26. Jednak w przypadku pakietu Apple Intelligence wygląda to inaczej.

Siri AI jest w rzeczywistości częścią większych zmian, które firma wprowadziła w całym pakiecie Apple Intelligence. Jednak stawia on spore wymagania. Do jego działania potrzebny jest nowszy telefon. Lista kompatybilnych smartfonów widoczna jest niżej.

iPhone 17

iPhone 17e

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro‌ Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16‌ Plus

‌iPhone 16‌ Pro

iPhone 16‌ Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Jakby tego było mało, to dostępność lokalnych, zaawansowanych modeli AI, które pozwolą w pełni wykorzystać możliwości sztucznej inteligencji z iOS 27, ograniczono jeszcze bardziej. Zgodne z tym rozwiązaniem są tylko ostatnie iPhone'y z serii 17 (i model Air), ale mające 12 GB pamięci RAM. To sprawia, że lista zawęża się do zaledwie trzech urządzeń i są to:

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro‌ Max

iPhone Air

Tak, tańsze modele iPhone 17 i 17e nie są zgodne. Dlaczego? Ponieważ mają tylko 8 GB zunifikowanej pamięci RAM.

Nowa Siri AI nie mówi po polsku i w Polsce będzie problem z dostępnością

Jeśli śledzicie serwisy technologiczne, to pewnie zauważyliście, że część z nich jeszcze przed WWDC26 rozpisywało się o "Siri po polsku". Miało to być w zasadzie pewne i co? I nic, bo nowa asystentka Apple nadal stawia ograniczenia językowe i na liście nie ma Polski. W kraju nadal trzeba będzie się z nią porozumiewać po angielsku. O ile w ogóle będzie to możliwe.

Firma przekazała w trakcie WWDC26, że nadal ma problemy z "dogadaniem się" w pewnych kwestiach z regulatorami w Unii Europejskiej. Dotyczy to aktu o rynkach cyfrowych (DMA).

Jesteśmy bardzo rozczarowani, że nasi klienci w UE nie będą mieli dostępu do Siri AI na iPhonie ani iPadzie, gdy w tym roku udostępnimy nowe wersje oprogramowania

"Mamy nadzieję, że w przyszłości Siri AI trafi do UE, a my będziemy nadal współpracować z unijnymi organami regulacyjnymi, aby ustalić plan działania na przyszłość. Jednak brak chęci tych organów do konstruktywnego zaangażowania się w rozwiązania chroniące prywatność i bezpieczeństwo oznacza, że obecnie nie mamy określonego harmonogramu dostępności Siri AI w systemach iOS i iPadOS w UE" - dodał Craig Federighi. Co to oznacza?

Nowa Siri AI nie będzie po prostu w najbliższym czasie dostępna w Europie na iPhone'ach oraz iPadach. Na pocieszenie jest fakt, że nie dotyczy to pozostałych urządzeń z logo nadgryzionego jabłka.

Dostęp do Siri AI w Polsce będzie można uzyskać z poziomu komputerów Mac czy gogli Vision Pro. Których? Lista urządzeń prezentuje się następująco.

Apple Vision Pro (z M2 i nowsze)

Komputery Mac z chipami M1 i nowsze

Firma zapewnia dostęp także z poziomu nowszych zegarków Apple Watch. To jednak wymaga sparowania z iPhonem 15 Pro lub nowszym, a skoro w Polsce na telefonach z iOS nie będzie dostępne, to dotyczy to także smartwatchy z watchOS 27.

Oczywiście dla chcącego nic trudnego. Podobnie było dwa lata temu w trakcie uruchamiania pakietu Apple Intelligence, gdzie dostęp można było uzyskać poprzez zmianę regionu i języka na iPhonie. Co nie zmienia faktu, że większość osób nie chce kombinować i po prostu korzystać z dostępnych nowości. W przypadku Siri AI będzie to jednak na razie utrudnione.





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