Zagrożenia i szanse. Jak AI zmienia rynek pracy?

Najnowszy raport Anthropic, amerykańskiej firmy zajmującej się sztuczną inteligencją sprawdza, jak rozwój dużych modeli językowych (LLM), takich jak Claude, zmienia rynek pracy, produktywność i zadania wykonywane przez pracowników. Raport opiera się na danych z eksperymentów z udziałem ludzi wykonujących realne zadania zawodowe oraz na analizie typów pracy, które mogą być automatyzowane lub wspomagane przez AI.

Zagrożenia dla wybranych zawodów ze strony rozwoju sztucznej inteligencji są realne, a najlepiej widać je w przypadku prac umysłowych. Większe lub mniejsze zmiany można odnotować w różnych sektorach. Wyróżniono nie tylko często wspominane programowanie czy analizę danych, ale też branżę projektową. Co ustalono na ten temat?

Sztuczna inteligencja a branża projektowa

Zgodnie z analizą architekci i inżynierowie należą do grupy zawodów o najwyższej teoretycznej ekspozycji na AI. Raport podaje, że nawet 70 proc. zadań wykonywanych w tych branżach mogłoby zostać przyspieszone dwukrotnie przy wykorzystaniu dużych modeli językowych. Oznacza to, że spora część pracy architektów (np. rysunki, analizy, dokumentacja) mogłaby być szybko wykonywana przez AI. Zawód ten obejmuje wiele zadań cyfrowych i powtarzalnych, które łatwo automatyzować. Podobny poziom podatności wykazuje też sektor sztuki, designu i mediów - około 68 proc.

W opracowaniu zaznaczono jednak, że dzisiejsze wykorzystanie AI w tej branży jest wciąż bardzo dalekie od tego, co umożliwia jej teoretyczny potencjał. Przykładem jest badanie AIA z poprzedniego roku, według którego jedynie 6 proc. architektów regularnie używa sztucznej inteligencji w pracy. Aczkolwiek narzędzia oparte na AI są coraz częściej testowane w tej branży.

Nowy raport o wpływie AI na różne zawody i grupy wiekowe

Badanie pokazuje, że wpływ AI na rynek pracy wciąż jeszcze ma dość subtelny charakter. Według raportu LLM-y często są wsparciem pracowników, zamiast ich zastępować - w ok. 57 proc. przypadków działają jako narzędzie pomocnicze, nie zachodzi natomiast pełna automatyzacja. Nie odnotowano też znaczącego wzrostu bezrobocia w zawodach najbardziej narażonych na automatyzację. AI wciąż gorzej radzi sobie z zadaniami wymagającymi wiedzy branżowej, pracy fizycznej, relacji interpersonalnych lub podejmowania decyzji o krytycznym ryzyku. Zdaniem specjalistów AI raczej przyspiesza i zmienia pracę m.in. architektów, niż całkowicie ich zastępuje.

W raporcie zauważyć można kilka wyróżników - np. że zmiany w zatrudnieniu w branży projektowej widoczne są najbardziej w przypadku młodych osób, w grupie wiekowej 22-25 lat. Da się tu zaobserwować lekkie spowolnienie zatrudniania, choć według opracowania raportu brakuje jednoznacznych dowodów, że jest to głównie efekt rozwoju AI. To kolejne badania, które pokazują wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy i dają obraz tego, jak może się to dalej rozwijać.

