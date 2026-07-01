W skrócie Google udostępnia nowy model Nano Banana 2 Lite, określany jako najszybszy i najbardziej ekonomiczny Gemini Image.

Nowy model poprawia jakość generowanych obrazów, działa szybciej oraz obniża koszty, a dostępny jest przez Google AI Studio, API Gemini oraz inne platformy Google.

Jednocześnie Google rozszerza dostępność Gemini Omni Flash do tworzenia klipów wideo w wersji zapoznawczej, oferując integrację z Nano Banana 2 Lite oraz zgodność z SynthID.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w trakcie tworzenia obrazów i filmów. Google o tym wie i uruchamia nowy model Nano Banana 2 Lite oraz rozszerza dostępność Gemini Omni Flash w formie zapoznawczej. Co oferują te rozwiązania?

Nano Banana 2 Lite to nowy model Gemini do generowania obrazów

Nano Banana 2 Lite 2 zachwalany jest przez Google jako najszybszy i najbardziej ekonomiczny model Gemini Image. Został on stworzony do pracy w czasie niemal rzeczywistym i przy dużych objętościach oraz niskim opóźnieniem.

Google rekomenduje Nano Banana 2 Lite jako zamiennik oryginalnego modelu Nano Banana (gemini-2.5-flash-image). Twórcy po przejściu na nowe rozwiązanie mogą liczyć na poprawę jakości obrazu, szybsze generowanie i obniżenie kosztów operacyjnych.

Nowy model dla obrazów jest już dostępny poprzez Google AI Studio, API Gemini oraz Gemini Enterprise Agent Platform. Wdrożenie przewidziano także dla Trybu AI w wyszukiwarce, aplikacji Gemini, NotebookLM, Zdjęciach Google, Stitch, Google Flow oraz Google Ads.

Google rozszerza dostępność Gemini Omni Flash do generowania wideo

Drugą z nowości jest Gemini Omni Flash zaprezentowane w trakcie majowej konferencji I/O. Google rozszerza dostępność platformy, ale jest to wersja zapoznawcza. To oznacza, że stawia pewne ograniczenia. Wśród nich na pewno warto wymienić możliwość generowania filmów o długości nieprzekraczającej 10 sekund, brak sposobności uploadowania referencji audio czy brak rozszerzeń scen w API Gemini.

Gemini Omni Flash łączy możliwości rozumowania multimodalnego Gemini z natywnym generowaniem i edycją filmów. W ten sposób można wykorzystać tekst, obrazy czy dane wejściowe wideo, które następnie zostaną przekształcone w klip. Koszt został ustalony na poziomie 10 centów amerykańskich za każdą wygenerowaną sekundę materiału wyjściowego.

Warto dodać, że Gemini Omni Flash można łączyć z Nano Banana 2 Lite i w ten sposób zapewnić płynne przepływy między generowaniem filmów oraz obrazów. Przy okazji obie nowości zapewniają zgodność z SynthID, co ułatwia oznaczanie treści generowanych przez sztuczną inteligencję.



