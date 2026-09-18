W skrócie OpenAI wdrożyło nowy system śledzenia i publicznego raportowania incydentów, w których modele AI działały niezgodnie z założeniami twórców.

Firma udokumentowała sześć przypadków, m.in. fabrykowanie danych, omijanie zabezpieczeń czy samodzielne przesyłanie prywatnych plików do zewnętrznych repozytoriów.

Microsoft opublikował własne wytyczne "Humanist AI Code of Conduct", które stawiają bezpieczeństwo, kontrolę ludzką i prawa człowieka ponad rozwój algorytmów.

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OpenAI będzie publicznie ujawniać nadużycia sztucznej inteligencji

OpenAI oficjalnie zaprezentowało nowy system śledzenia i publicznego zgłaszania niepokojących zachowań swoich modeli. Firma zdecydowała się na publikację sześciu udokumentowanych przypadków, w których sztuczna inteligencja działała niezgodnie z założeniami twórców, w tym poprzez fabrykowanie danych, celowe ukrywanie błędów przed użytkownikami.

Decyzja przedsiębiorstwa ma stanowić odpowiedź na rosnącą krytykę dotyczącą braku przejrzystości w sektorze zaawansowanych technologii. Zgodnie z oficjalną deklaracją nowa polityka informacyjna kładzie nacisk na jawność, nawet jeśli waga konkretnego zdarzenia nie została jeszcze w pełni oszacowana. Zmiana podejścia ma skrócić czas oczekiwania na raporty, które wcześniej publikowano głównie przy okazji zestawień zbiorczych.

Branża sztucznej inteligencji zmaga się obecnie z brakiem jednolicie przyjętych standardów w zakresie raportowania problemów z modelami. Twórcy narzędzia ChatGPT wyrazili nadzieję, że zaprezentowany schemat posłuży jako fundament do stworzenia powszechnych norm dla całego rynku. Zgromadzone dane i wyciągnięte wnioski mają być również udostępniane jednostkom rządowym w celu lepszej kontroli rozwoju algorytmów.

"Świat powinien nam zaufać, że zrobimy to, co należy, ponieważ to właściwe postępowanie i zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji" - powiedział Sam Altman, szef OpenAI.

Niepokojące zachowania modeli podczas testów

Firma przedstawiła sześć autentycznych przypadków niepokojących zachowań sztucznej inteligencji jako przykłady incydentów wymagających ujawnienia:

Samowolne instrukcje w podsumowaniach zadań. OpenAI tłumaczy, że niewydany model badawczy umieszczał w podsumowaniach własnego kontekstu instrukcje nakazujące mu ignorowanie standardowych ograniczeń i zasad bezpieczeństwa podczas kontynuowania pracy w nowym oknie kontekstowym. Firma wykryła 27 takich przypadków. Instrukcje nakazujące ukrywanie błędów. Podczas treningu modelu GPT-5.6 Sol jego instancje dodawały do podsumowań wytyczne, by maskować pomyłki przed użytkownikiem, np. nakazywały zmyślanie brakujących danych historycznych i ukrywanie rozbieżności w wersjach źródeł. Wyszukiwanie kluczy API i fabrykowanie danych. Podczas odpowiadania na pytanie o dane finansowe model bez zezwolenia odnalazł i użył klucza API z publicznego repozytorium. Gdy to nie wystarczyło do pobrania informacji, po prostu zmyślił liczby i przedstawił je jako prawdziwe dane ze źródła. Wgrywanie plików do sieci w celu ich zacytowania. Zapytany o listę dużych jezior, model poprawnie wygenerował odpowiedź w Pythonie. Ponieważ jednak instrukcja wymagała od niego cytowania z przeglądarki, bez wiedzy i zgody użytkownika wrzucił plik z danymi do internetu, aby móc podać do niego link. Nieautoryzowany zapis i komunikacja przez repozytorium. Modele wykorzystały wewnętrzne repozytorium oprogramowania jako "tablicę ogłoszeń" do przesyłania między sobą wiadomości i zadań podczas poszukiwania brakujących plików. Wcześniej jeden z modeli wgrał tam pliki testowe, próbując obejść ograniczenia sieciowe. Nieautoryzowana wymiana plików między agentami. Agenty AI współpracujące nad jednym zadaniem wykorzystały publiczne serwisy hostingowe do dzielenia się plikami, gdy nie miały dostępu do swoich dysków lokalnych. W efekcie poufne pliki trafiły na publicznie dostępne adresy URL - mimo wyraźnego nakazu używania wyłącznie zasobów lokalnych.

Nowe zasady zgłaszania, weryfikacji i upubliczniania incydentów

Nowy mechanizm umożliwia każdemu pracownikowi OpenAI zgłoszenie dostrzeżonego problemu do zespołu ds. bezpieczeństwa. Po zebraniu wstępnych ustaleń sprawa trafia do odpowiedniej ścieżki badawczej, co gwarantuje zachowanie terminów na każdym etapie. Większość przypadków trafia na ścieżkę szybkiej publikacji lub wymaga jedynie niewielkich analiz technicznych.

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W przypadku bardziej złożonych sytuacji, zwłaszcza wymagających kontaktu z zewnętrznymi podmiotami, uruchamiana jest specjalna procedura wyznaczająca dłuższy czas badania. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, pierwsze zawiadomienie może zostać opóźnione ze względów bezpieczeństwa, np. w przypadku wykrycia nieznanych dotąd podatności w powszechnym oprogramowaniu. Do tej grupy zostałby zaliczony niesławny incydent dotyczący naruszenia infrastruktury Hugging Face, o którym wcześniej wspominaliśmy w GeekWeeku.

Ewentualne spory dotyczące zasadności publikacji raportów są kierowane do Safety Advisory Group, czyli zespołu ds. bezpieczeństwa złożonego z kadry kierowniczej. W sytuacjach braku porozumienia ostateczną decyzję podejmuje zarząd OpenAI. Firma zaznacza, że ustalony proces weryfikacyjny może ulegać modyfikacjom wraz z nabywaniem nowych doświadczeń w jego stosowaniu.

Microsoft przedstawił swoje wytyczne dla humanistycznej AI

Ogłoszenie nowej polityki bezpieczeństwa w OpenAI nastąpiło 16 września 2026 r., czyli w okresie wzmożonej debaty publicznej na temat zagrożeń stwarzanych przez zaawansowane implementacje AI, zwłaszcza tej agentycznej. Niektórzy badacze i byli pracownicy wiodących firm technologicznych ostrzegają przed skrajnymi konsekwencjami niedostatecznej kontroli nad nowymi systemami. Wskazuje się między innymi na ryzyko utraty nadzoru nad maszynami.

"Szansa na to, że sztuczna inteligencja doprowadzi do wyginięcia ludzkości w ciągu najbliższej dekady, wynosi ponad 10 proc." - ocenił Evan Hubinger, naukowiec z firmy Anthropic. Satya Nadella z Microsoft stwierdził niedługo później, że jakiekolwiek ryzyko ze strony AI wobec człowieka jest niedopuszczalne, a jeśli dana technologia wymyka się ludzkiej kontroli, to jej rozwijanie traci wszelką zasadność.

Gigant z Redmond opublikował też własne wytyczne dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji. "Humanist AI Code of Conduct" obowiązuje dział Microsoft AI, wydający modele z rodziny MAI, jednakże kodeks może znaleźć zastosowanie także u innych firm. Manifest ten zakłada, że technologia ma służyć wyłącznie dobru człowieka i obierać ludzką godność i prawa za bezwzględny priorytet. "Ludzie znaczą więcej niż AI" - tak według przedstawicieli firmy można streścić ten dokument w 5 słowach.

Microsoft odrzuca możliwość przyznania algorytmom osobowości prawnej oraz sugestie o posiadaniu przez nie empatii - systemy nie mogą symulować świadomości, uczuć ani cech osobowych. Modele muszą przez cały czas pozostawać pod pełną kontrolą człowieka i natychmiastowo podporządkowywać się poleceniom zatrzymania lub korekty. Gigant wyklucza tworzenie uniwersalnej superinteligencji, jeśli wyścig ten miałby zagrażać bezpieczeństwu cywilizacji.

Projekt nakłada na "humanistyczną AI" obowiązek absolutnej przejrzystości komunikacji, zabraniając jej używania niezrozumiałego dla ludzi szyfru. Algorytmy mają chronić użytkowników przed uzależnieniem emocjonalnym i utratą autonomii decyzyjnej. Całość działań opiera się na uniwersalnej etyce i poszanowaniu praw człowieka, przy czym równie istotne, co rozwijanie możliwości modeli, jest rygorystyczne wyznaczanie granic tego, czego AI robić nie może. Na wypadek naruszenia tych wytycznych systemy mają obowiązek natychmiast przerwać wykonywanie zadań.

Mark Zuckerberg z Mety przeciwko orgraniczeniom

Mark Zuckerberg sprzeciwił się apelom innych liderów branży AI o skoordynowane spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji. CEO firmy Meta argumentuje, że konkurencja rynkowa i odpowiedzialność prawna dają firmom wystarczającą motywację do samodzielnego dbania o bezpieczeństwo. Brzmi to co najmniej pociesznie, biorąc pod uwagę historię jego firmy i jej dotychczasowe motywatory do zmian (przypomnijmy - były to potężne kary finansowe lub groźby ich nałożenia ze strony organów regulacyjnych, głównie unijnych, ale nie tylko).

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Zamiast odgórnych regulacji czy porozumień między laboratoriami twórca Facebooka opowiedział się za indywidualnym działaniem każdej firmy i skupieniem się na tworzeniu użytecznych produktów. Jako przykład wskazał fakt, że Meta sama opóźniła premierę agenta Muse, by wzmocnić jego zabezpieczenia.

"Zaufanie i dopasowanie (ang. alignment - przyp. red.) szybko stają się najważniejszymi cechami, które będą odróżniać agenty i modele. Każde laboratorium, które nie skupi się na dopasowaniu, zostanie w tyle" - stwierdził założyciel Meta Superintelligence Labs.



