OpenAI już jakiś czas temu zapowiadało, że ChatGPT otrzyma nowy plan. Tak też się stało, bo nowy pakiet Pro debiutuje na pierwszych rynkach i na liście jest także Polska. Ile kosztuje oraz co umożliwia?

Nowy plan ChatGPT Pro z niższą ceną i innymi limitami

OpenAI już od dłuższego czasu ma w ofercie plan ChatGPT Pro, który kosztuje 200 dolarów/miesiąc. Czym więc różni się nowy pakiet od tego dotychczasowego? Przede wszystkim jest to dwa razy niższa cena, którą w Stanach Zjednoczonych ustalono na 100 dolarów. Informację potwierdził Sam Altman, który zapowiedź skwitował w następujący sposób.

Miło widzieć, że Codex cieszy się tak dużym zainteresowaniem. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie wprowadzamy plan ChatGPT Pro za 100 dolarów

Tak naprawdę starszy plan ChatGPT Pro nie został zastąpiony przez ten nowy, ale sama obniżka ceny to nie wszystko. Wprowadzono także pewne zmiany obejmujące limity z zakresu korzystania z poszczególnych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

OpenAI wyjaśnia, że nowy plan ChatGPT Pro skierowany jest m.in. do programistów i stanowi ciekawą alternatywę dla tańszego modelu Plus, który dostępny jest w cenie 20 dolarów/miesiąc. Przede wszystkim użytkownicy mogą liczyć na pięciokrotnie wyższe limity w trakcie korzystania z Codex.

Oczywiście zmiany wprowadzone przez OpenAI są odpowiedzią na podobny cenowo plan Claude firmy Anthropic, który również kosztuje 100 dolarów. Dla bardziej wymagających klientów pozostaje dostępny ChatGPT Pro za 200 dolarów, gdzie limity są do 20 razy wyższe w porównaniu do opcji Plus.

Ile kosztuje nowy plan ChatGPT Pro w Polsce?

Nowy plan ChatGPT Pro pojawił się także w Polsce. Cena w przypadku podstawowej wersji została ustalona na poziomie 439 złotych/miesiąc. Użytkownicy potrzebujący większych limitów muszą liczyć się z dwa razy wyższą ceną.

Dla mniej wymagających klientów pozostają dostępne dotychczasowe subskrypcje w niższych cenach. Plus nadal kosztuje 99,99 złotych/miesiąc, a za ChatGPT Go trzeba zapłacić 34,99 złotych. Oczywiście jest też opcja Free z ograniczeniami.

