W skrócie OpenAI ogłosiło oficjalną premierę swojego najbardziej zaawansowanego modelu GPT-5.6 Sol, a także tańszych wersji Terra i Luna, która odbędzie się 9 lipca.

Wydanie było opóźnione przez interwencję rządu USA, który obawiał się wykorzystania zaawansowanej sztucznej inteligencji do przeprowadzania skomplikowanych cyberataków.

W odpowiedzi na nowe zagrożenia prezydent Trump podpisał rozporządzenie, wprowadzające 30-dniowy program weryfikacji pionierskich systemów AI przez władze USA.

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GPT-5.6 z oficjalną premierą po interwencji rządu USA

Pod koniec czerwca OpenAI zapowiedziało swój najnowocześniejszy model sztucznej inteligencji, GPT-5.6. Nadal jednak czeka on na swoją premierę. Opóźnienie spowodowane jest interwencją rządu Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie władze wyraziły bowiem zaniepokojenie kwestiami bezpieczeństwa narodowego oraz ryzykiem niewłaściwego wykorzystania tak potężnych technologii. Zielone światło w końcu nadeszło, a publiczną premierę nowego modelu dla ChatGPT i Copilota zapowiedziano na czwartek (9 lipca).

Dlaczego właściwie amerykański rząd interweniuje w sprawie modeli AI? Wynika to z faktu, że Stany Zjednoczone i Chiny toczą obecnie intensywną rywalizację w tworzeniu przełomowych modeli sztucznej inteligencji (nazywanych często "frontier AI"). Zdaniem ekspertów tego typu technologia może drastycznie przyspieszyć realizację skomplikowanych cyberataków. Zagrożenie to dotyczy szczególnie sektorów opierających się na złożonych, połączonych ze sobą i często przestarzałych systemach technologicznych, które liczą sobie już dekady.

W związku z tym Waszyngton objął swoją kontrolę procesy wydawania zaawansowanych modeli AI. Ich celem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń oraz zapobieganie sytuacjom, w których technologia ta mogłaby zostać wykorzystana przez wojsko lub agencje wywiadowcze w Chinach, Rosji i innych państwach. Podobne działania podejmują też inne mocarstwa. Chiny przeprowadziły spotkania z kluczowymi firmami technologicznymi w celu omówienia ewentualnych ograniczeń w dostępie zagranicznych użytkowników do najbardziej zaawansowanych chińskich modeli AI - również tych, które nie zostały jeszcze oficjalnie wydane.

Nowa rodzina potężnych modeli OpenAI: Sol, Terra i Luna

W oficjalnym komunikacie z 8 lipca twórcy ChatGPT ogłosili, że nazajutrz zaprezentują swój flagowy model pod nazwą GPT-5.6 Sol. Towarzyszyć mu będą tańsze w eksploatacji i mniej wymagające obliczeniowo warianty Terra oraz Luna.

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We wcześniejszej zapowiedzi pod koniec czerwca OpenAI mocno akcentowało rozwinięte możliwości autonomiczne nowych modeli w obszarach takich jak programowanie, biologia i cyberbezpieczeństwo. Firma deklarowała wówczas, że GPT-5.6 Sol osiąga w benchmarkach ExploitBench wyniki na poziomie zbliżonym do Claude Mythos 5 Preview od Anthropic.

W tym samym czasie bilioner Elon Musk, którego firma SpaceXAI (która właśnie przeszła rebranding w oparciu o wcześniejsze nazwy SpaceX oraz xAI) rywalizuje z Anthropic oraz OpenAI, ogłosił, że jego przedsiębiorstwo również udostępnia publicznie swój czołowy model, Grok 4.5.

Anthropic ma jeszcze bardziej pod górkę

Naciski ze strony rządu USA wpłynęły także na innych rynkowych graczy. Największy rywal OpenAI, firma Anthropic, został zmuszony do blokady dostępu do swoich najbardziej zaawansowanych modeli Claude Mythos 5 oraz Fable 5 dla wszystkich użytkowników. Stało się to bezpośrednio po wprowadzeniu przez amerykańskie władze rozporządzenia o kontroli eksportu z 12 czerwca 2026 r. Ograniczenia te zostały zniesione dopiero w zeszłym tygodniu, gdy Anthropic wdrożył odpowiednie środki zabezpieczające.

Jak poinformował portal Axios, który jako pierwszy dotarł do tych ustaleń, administracja Trumpa wydała ostatecznie zgodę na publiczną premierę GPT-5.6. Decyzja ta zapadła po przeprowadzeniu dodatkowych testów oraz serii spotkań przedstawicieli OpenAI z urzędnikami państwowymi. Na ten moment Biały Dom oraz Departament Handlu USA nie odpowiedziały na prośbę agencji Reuters o komentarz.

Do tej pory OpenAI ograniczało dostęp do GPT-5.6 jedynie do wąskiego, zweryfikowanego grona partnerów, których dane personalne zostały przekazane odpowiednim służbom. Niewykluczone, że w świetle coraz potężniejszych możliwości agentycznych modeli AI, które już dawno wykroczyły poza zwykłe konwersacje, taka praktyka wydawnicza stanie się nową normą.

Nowe procedury bezpieczeństwa narodowego

W odpowiedzi na nowe wyzwania technologiczne prezydent Donald Trump podpisał specjalne rozporządzenie wykonawcze, które porządkuje procedury bezpieczeństwa. Na jego mocy powstał dobrowolny program dla twórców sztucznej inteligencji, do którego przystąpili m.in. Google i Microsoft. Firmy mogą teraz przekazywać swoje "pionierskie" systemy do dyspozycji amerykańskich władz na okres do 30 dni. Czas ten ma pozwolić rządowi na szczegółową weryfikację modeli, zanim te trafią do pierwszych, zaufanych partnerów komercyjnych, a potem do wszystkich użytkowników.

Choć Waszyngton wycofał restrykcje eksportowe dla modelu Fable od Anthropic, to wersja Mythos - stworzona z myślą o specjalistach ds. cyberbezpieczeństwa - wciąż pozostaje dostępna wyłącznie dla wyselekcjonowanych, zaufanych organizacji na terenie Stanów Zjednoczonych.

Sytuacja ta budzi niepokój w Chinach. Tamtejsze władze obawiają się, że Mythos może posłużyć do wykrywania i wykorzystywania luk w oprogramowaniu, a Stany Zjednoczone mogą skierować to narzędzie przeciwko interesom Pekinu. Z kolei firma Anthropic otwarcie ostrzega w swoich komunikatach, że stworzenie modelu całkowicie odpornego na próby złamania zabezpieczeń jest "prawdopodobnie niemożliwe".



