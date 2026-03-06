Spis treści: Co potrafi nowa wersja ChatGPT? GPT-5.4 w zastosowaniach profesjonalnych Lepsza obsługa komputera i wydajność pracy AI

Co potrafi nowa wersja ChatGPT?

Zaledwie dwa dni po wydaniu GPT-5.3-Instant, w czwartek (5 marca) OpenAI wypuściło kolejną aktualizację swojego sztandarowego produktu - tym razem do pełnej wersji GPT-5.4. Nowa generacja znajduje wszechstronne zastosowanie w pracy i rozmowie. Zapewni ona poprawę dla użytkowników ChatGPT, gdzie występuje pod nazwą GPT-5.4 Thinking, jak również dla deweloperów na platformie Codex i łączących się z modelem poprzez interfejs API, m.in. w Microsoft Foundry i GitHub Copilot. Producent mówi o przełomowych postępach w zakresie rozumowania, programowania oraz autonomicznych przepływów pracy w rozwiązaniach agentowych.

GPT-5.4 Thinking, czyli tryb myślący (dla odróżnienia od szybkiego) pozwala teraz modelowi na przedstawienie wstępnego planu działania przed wygenerowaniem pełnej odpowiedzi. Dzięki temu użytkownicy ChatGPT mogą korygować tok rozumowania sztucznej inteligencji w trakcie jej pracy. Niweluje to konieczność wielokrotnego powtarzania zapytań, znaną ze starszych modeli, i pozwala na szybsze osiągnięcie pożądanego wyniku. Model radzi sobie też lepiej z przeszukiwaniem internetu (tzw. deep web research), zwłaszcza przy bardzo specyficznych zapytaniach, oraz lepiej utrzymuje kontekst podczas długotrwałych procesów myślowych.

OpenAI pochwaliło się też znacznym ograniczeniem zjawiska halucynacji, dzięki czemu narzędzie staje się bardziej niezawodne. Prawdopodobieństwo wystąpienia błędnych twierdzeń spadło o 33% względem wersji GPT-5.2, a ogólne ryzyko pomyłki spadło o 18%. Nadal wymaga to od nas weryfikowania odpowiedzi, ale można się spodziewać, że teraz częściej będą one zgodne z prawdą.

Dla użytkowników ChatGPT oraz API dostępny jest także tryb GPT‑5.4 Pro, który charakteryzuje się wyższym użyciem mocy obliczeniowej, co przekłada się na jeszcze trafniejsze odpowiedzi i lepsze rezultaty w bardziej skomplikowanych zadaniach. Przewagę tej wersji modelu pokazują również benchmarki. "Wszystkie te ulepszenia oznaczają odpowiedzi wyższej jakości, które nadchodzą szybciej i pozostają adekwatne do bieżącego zadania" - podsumowuje OpenAI.

GPT-5.4 w zastosowaniach profesjonalnych

GPT-5.4 nie ogranicza się do ChatGPT. Jako model multimodalny ogólnego zastosowania, podobnie jak jego poprzednicy, został zaprojektowany z myślą o realnych zadaniach w środowisku pracy. Widać to po wynikach w benchmarkach, takich jak GDPval. Nowa wersja osiąga lub przewyższa wyniki profesjonalistów w 83% porównań dotyczących specjalistycznej wiedzy w 44 różnych zawodach.

Szczególny nacisk położono na obsługę arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji. Jest zatem bardzo możliwe, że już w najbliższym czasie nowy model zasili Copilota w Microsoft 365, zapewniając jego użytkownikom jeszcze lepszą obsługę aplikacji takich jak Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Forms czy Teams.

W wewnętrznych testach modelowania finansowego na poziomie analityka bankowości inwestycyjnej GPT-5.4 uzyskał wynik 87,3%, deklasując swojego poprzednika. Z kolei prezentacje tworzone przez nowy model są oceniane wyżej ze względu na lepszą estetykę, różnorodność wizualną oraz efektywniejsze wykorzystanie generowania obrazów.

Lepsza obsługa komputera i wydajność pracy AI

Model radzi sobie też lepiej z obsługą komputera, co deweloperzy mogą wykorzystać przy tworzeniu agentów AI, czyli specjalnych aplikacji sztucznej inteligencji samodzielnie korzystających z systemu, przeglądarki oraz innych aplikacji. GPT-5.4 radzi sobie m.in. ze skrótami klawiaturowymi i zrzutami ekranu.

Wszystkie te osiągnięcia GPT-5.4 realizuje stosunkowo niskim kosztem, bowiem robi więcej niż poprzednicy, a zużywa przy tym mniej zasobów obliczeniowych. Może to być istotne w świetle krytyki, jaka spada na sztuczną inteligencję, której apetyt na energię elektryczną i podzespoły rośnie w miarę jedzenia i doprowadza do licznych problemów, wliczając w to choćby olbrzymi wzrost cen pamięci RAM na rynku konsumenckim.

