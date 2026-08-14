W skrócie OpenAI podjęło decyzję o zakończeniu wsparcia dla przeglądarki ChatGPT Atlas, która od 9 sierpnia 2026 r. nie otrzymuje już żadnych aktualizacji bezpieczeństwa.

Funkcjonalności dotychczasowej przeglądarki zostaną w pełni przeniesione do nowej superaplikacji OpenAI, która łączy w jednym miejscu możliwości ChatGPT, Codex i innych narzędzi.

Użytkownicy wersji na macOS muszą ręcznie wyeksportować swoje zakładki do innych przeglądarek, ponieważ producent nie przewidział procesu automatycznej migracji danych.

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Przeglądarka ChatGPT Atlas została wycofana

Nie minął jeszcze rok od momentu, w którym OpenAI wprowadziło na rynek opartą na sztucznej inteligencji przeglądarkę internetową ChatGPT Atlas. Choć tuż po debiucie brakowało w niej kilku podstawowych funkcji, zostały one wprowadzone w późniejszych aktualizacjach.

Wówczas przewidywano, że oprogramowanie to z czasem rzuci wyzwanie rynkowym liderom, takim jak Chrome, Firefox, Edge, Brave czy Opera. Wizja ta nie doczeka się jednak realizacji, ponieważ producent zdecydował o uśmierceniu projektu.

Aplikacja utraciła wsparcie w niedzielę, 9 sierpnia 2026 r. Decyzja ta nie stanowi jednak zaskoczenia, bowiem zapowiedzi dotyczące zamknięcia programu padały ze strony przedstawicieli startupu już w marcu. Wtedy to Fidji Simo, pełniąca funkcję CEO ds. aplikacji w OpenAI, wyjawiła plany połączenia samodzielnych programów Atlas, ChatGPT oraz Codex w jedną zbiorczą aplikację ChatGPT.

OpenAI szykuje superaplikację, która połączy wszystko

Celem planowanej superaplikacji ChatGPT, o której pisaliśmy niedawno w GeekWeeku, jest ograniczenie rozproszenia oprogramowania, usprawnienie codziennej obsługi, promowanie mniej znanych rozwiązań i przyspieszenie prac rozwojowych w rywalizacji z konkurencyjnymi rozwiązaniami Google czy Anthropic.

"Wycofujemy przeglądarkę Atlas i przenosimy jej agentowe możliwości do aplikacji ChatGPT i Codex. Bazujemy na tym, czego nauczyliśmy się dzięki Atlasowi, by wspierać bardziej rozbudowane przeglądanie w ChatGPT, w tym obsługę wielu kart, pobieranie plików, usprawnioną nawigację, logowanie do kont i inne ulepszenia, tam gdzie są dostępne" - poinformowało OpenAI.

Użytkownicy mogą eksportować dane do innej przeglądarki

Decyzja o likwidacji programu nie dotknie masowej liczby odbiorców, co wynika z faktu, że z jakiegoś powodu ta oparta na silniku Chromium przeglądarka była udostępniona wyłącznie użytkownikom systemu macOS. Osoby korzystające z aplikacji muszą pamiętać, że proces wycofania nie obejmuje automatycznego przenoszenia zgromadzonych zakładek.

Zmiana wymaga od użytkownika ręcznego wyeksportowania danych do pliku HTML z poziomu menu zakładek lub menedżera zakładek, a następnie zaimportowania ich do innej przeglądarki, np. Google Chrome albo Apple Safari.

W Atlasie pozostaną również otwarte karty i cała historia przeglądania. Aby nie stracić ważnych witryn, należy zapisać je w zakładkach, skopiować ich adresy URL do zewnętrznego dokumentu lub zabezpieczyć w inny sposób. Producent udostępnia opcję eksportu plików cookie tam, gdzie jest to możliwe, jednak aktywne sesje logowania nie zostaną przeniesione.

Ze względu na ryzyko uzyskania dostępu do zalogowanych kont pliki sesyjne oraz cookie powinny być traktowane jako dane wrażliwe. Zapytania i historia rozmów z ChatGPT prowadzonych w panelu bocznym są oddzielone od danych przeglądania Atlasa i nie zostaną skasowane.

"Po tej dacie (9 sierpnia - przyp. red.) Atlas może przestać się otwierać, przeglądać strony lub obsługiwać agentowe procesy robocze w przeglądarce" - ostrzega OpenAI.

Na rynku są dostępne jeszcze inne przeglądarki AI

ChatGPT Atlas nie był jedyną taką przeglądarką AI na rynku. Prócz niego dostępne są rozwiązania takie jak Opera Neon, którą omawialiśmy w GeekWeeku, Perplexity Comet, Sigma Browser, Arc Browser czy Dia.

Ponadto w coraz większym stopniu integrują funkcje asystentów AI także klasyczne przeglądarki takie jak Google Chrome (Gemini), Microsoft Edge (Copilot), Brave Browser (Brave Leo) oraz Opera i Opera GX (Aria). Podstawowe funkcje AI oferuje też Mozilla Firefox, przy czym jako jedyna umożliwia wyłączenie ich wszystkich jednym suwakiem.



